«Россети ФСК ЕЭС» проводит модернизацию крупнейшей в Бурятии подстанции

Компания «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к модернизации распределительного устройства 6 кВ на крупнейшей в Бурятии подстанции – 220 кВ «Районная». Здесь будет установлено 18 линейных ячеек, от которых напрямую запитаны бытовые и промышленные потребители Улан-Удэ, в том числе Улан-Удэнская птицефабрика и Заудинский мелькомбинат. Объем инвестиций составит 82 млн рублей.

На подстанции модернизируют комплектное распределительное устройство (КРУ). Вместо выработавших свой ресурс линейных ячеек смонтируют современные аналоги отечественного производства. КРУ будет оснащено вакуумными выключателями, устройствами релейной защиты, трансформатором напряжения, счетчиками электроэнергии, что обеспечит высокую надежность и безопасность эксплуатации нового электрооборудования. Завершение работы планируется в 2022 году.

Подстанция 220 кВ «Районная» – самая мощная в Бурятии. На энергообъекте установлено силовое трансформаторное оборудование общей мощностью 544 МВА. От надежной работы подстанции зависит электроснабжение Улан-Удэ и близлежащих районов. В числе крупнейших потребителей энергообъекта – Улан-Удэнский авиационный завод (АО «Вертолеты России»), где производится многоцелевой вертолет тяжелого класса Ми-171А2.

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности Федеральной сетевой компании находятся порядка 148,3 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 951 подстанция общей установленной мощностью более 352,9 тыс. МВА. Компания обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в 79 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн кв. км. Входит в ПАО «Россети», крупнейший энергетический холдинг страны, которому принадлежит 80,13% акций компании. Численность персонала компании составляет 22 тыс. человек. Доля работников с высшим профессиональным образованием превышает 60%. Председатель Совета директоров – Андрей Муров.

МЭС Сибири (Магистральные электрические сети Сибири) – филиал «Россети ФСК ЕЭС», работает на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В зону его обслуживания входят 12 субъектов РФ с населением 19,1 млн человек. МЭС Сибири отвечают за бесперебойную работу линий электропередачи общей протяженностью по трассе 24,7 тыс. км и 118 подстанций общей трансформаторной мощностью 48,1 тыс. МВА. Филиал обеспечивает межгосударственные перетоки электроэнергии в Казахстан и Монголию. В подчинении находятся 5 предприятий магистральных электросетей (ПМЭС) – Красноярское, Западно-Сибирское, Хакасское, Забайкальское, Кузбасское. Генеральный директор – Терсков Александр Владимирович.

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