Поджигал носки, сидя на сопке. Турист из Сибири спасся в горах Дагестана благодаря смекалке

Марк Базилевич во время своего путешествия. Фото: личный архив

- Только из армии вернулся, еще дембель не отгулял, а уже нашел себе приключения, - улыбается 22-летний братчанин Марк Базилевич.

Это сейчас парень с улыбкой вспоминает то, как на прошлой неделе во время отдыха в Дагестане потерялся в горах. Он случайно отстал от туристической группы. И понял, что теперь ему придется выживать. На скорое вызволение из беды даже не рассчитывал.

- В Дагестан мы решили махнуть с друзьями из разных городов, - рассказывает корреспонденту «КП» - «Иркутск» Марк Базилевич. – Кто-то приехал из Ростова-на-Дону, кто-то из Москвы. Лично мне давно хотелось посмотреть на Каспийское море, сходить в горы… До армии я вообще нигде не был.

ПОВОРОТ НЕ ТУДА

Встретилась компания Марка в Махачкале. Сутки провели в столице Дагестана, потом поехали в Дербент, а оттуда в Кубачи, поселок в Дахадаевском районе Республики. Там путешественники запланировали посмотреть на заброшенное село Амузги, в котором последняя жительница скончалась еще в 2016 году. К нему группа и выдвинулись в 12 часов дня. Марк настолько был покорен окружающими красотами, что не выпускал из рук телефона, снимая, буквально каждый свой шаг.

- Чтобы не тормозить друзей, сказал им, чтобы они шли вперед, и пообещал, что догоню, - продолжает Марк. – Думаю, ну куда я потеряюсь, здесь же одна тропа. Но когда ребята ушли, и я пошел их догонять, заметил, что дорожки расходятся в две стороны. Само собой, я потопал не по той.

В Дагестане Марк фотографировал почти все, что видел. Фото: личный архив

Но это Марк понял позже. Когда прошел почти два часа, а друзей так и не встретил. Кричит – в ответ лишь эхо. Телефонная связь на смартфоне ловила с перебоями. Когда сигнал появлялся, Марку приходило сообщение о пропущенных звонках от друзей. Как только он собирался перезвонить кому-то из них, связь, как назло, вновь исчезала. И куда идти он не знал - слева от Марка были горы, справа лес, а посередине горная река. Парень решил не испытывать судьбу и пошел в обратном направлении. По пути он сбился с уже преодоленного маршрута.

В ФУТБОЛКЕ И ПАЛЬТО В -5 ГРАДУСОВ

- То, что я потерялся и что дело дрянь, я понял уже к пяти часам вечера, - говорит Марк. – Стал понемногу замерзать. Ведь был в кроссовках и в пальто, которое надел на футболку. А на улице в тот день было около -5 градусов. К пяти часам вечера и вовсе покапал дождь, а затем мокрый снег. Еще хотелось пить и есть. Воды у меня не было, пил из речки. Кстати, мне еще приходилось переходить через нее вброд. По воде шел босиком, чтобы не намочить носки и кроссовки. Хорошо, что перед выходом местные жители, которые нас встречали, угостили яблоками и грушами, которые я рассовал по карманам перед походом. Они немного утолили голод.

Друзья Марка, выйдя обратно в поселок, тем временем звонили в полицию. МВД сразу организовало поисковую группу, в которую, в том числе, вошли и добровольцы, местные жители. Уже к шести вечера участковому Дауду Галимову все же удалось дозвониться до Марка.

- Он спросил, вижу ли я самую высокую гору, – говорит Марк. – Я ответил, что да, и тогда посоветовал подняться на нее. Сказал прислушиваться к сигналам и огонькам. На улице тем временем уже стемнело. Шел седьмой час вечера.

Во время похода Марк пошел не по той дороге. Фото: личный архив

СПАСЛИ ГОРЯЩИЕ НОСКИ

Через полчаса Марк увидел вдалеке фонарики и начал кричать. Но в ответ никто не отзывался. Он понял, что его попросту не слышат и не услышат. Тогда-то парню и пришла самая правильная идея привлечь внимание поисковиков.

- Пригодились сухие носки, которые по-прежнему лежали в кармане, - улыбается Марк. – Я достал их, поджег зажигалкой, и полицейские заметили огонек. Моя импровизация сработала. Я был спасен.

Через четыре часа Марк сидел в деревне, укутанный в теплый плед и под горячий чай рассказывал друзьям о дневных скитаниях по горам Дагестана. Кстати, как рассказали полицейские, Марк отошел от поселка Кубачи на 12 (!) километров.

- По ощущениям я примерно столько и прошел за весь день, - говорит Марк. – Хорошо, что не встретил диких животных. Говорят, там волки есть. Вернусь ли я еще в Дагестан? Конечно, здесь очень красиво и люди отзывчивые. Спасибо полицейским, которые меня нашли и местным жителям, которые нас приютили.

Сибиряк мечтает вернуться в Дагестан. Фото: личный архив

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