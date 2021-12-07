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Общество7 декабря 2021 10:00

Прямая онлайн-трансляция концерта в честь 100-летия "Лензолото"

Смотрите онлайн-трансляцию 8 декабря с 14 до 17 часов на сайте "Комсомольской правды"
Снежанна БЕЛОВА
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Прямая онлайн-трансляция концерта в честь 100-летия "Лензолото". Фото: архив компании.

Прямая онлайн-трансляция концерта в честь 100-летия "Лензолото". Фото: архив компании.

"Лензолото" - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий страны. На севере Иркутской области, в Бодайбо освоены труднодоступные месторождения, внедрены современные технологии, добыты сотни тонн драгметалла. Но предприятие славится не только трудовыми подвигами, но и заботой о территории и людях, которые творили и продолжают творить вековую историю "Лензолота".

В честь 100-летия компании в Иркутском музыкальном театре им. Загурского 8 декабря с 14 до 17 часов состоится праздничный концерт, а на нашем сайте irk.kp.ru можно будет посмотреть прямую-онлайн трансляцию. Не пропустите!

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