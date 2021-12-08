Участница Олимпиады в Токио из Бурятии продает стадо баранов, которых ей подарили за серебро чемпионата мира. Фото: личный архив

«Продаю стадо барашков. Выращены они в степях Джидинского района. Отдам под заказ в любом виде и количестве. Цена договорная». Нет, это не объявление, размещенное на сайте купли-продажи или наклеенное на подъезде. Пост с таким текстом на своей странице в соцсети опубликовала серебряный призер чемпионата мира по боксу, участница Олимпиады 2020 в Токио Людмила Воронцова. 22-летняя спортсменка из Бурятии, которая недавно вернулась с чемпионата России, где взяла серебро, удивила своих болельщиков необычным предложением, но сразу объяснила, откуда у нее целое стадо баранов.

Оказалось, барашки у Людмилы появились как раз после того, как она завоевала серебро на чемпионате мира, который в 2019 году прошел в Улан-Удэ.

- Фермеры из моего родного поселка Джида решили поздравить меня с серебром и подарили целое стадо молодых баранов, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Людмила Воронцова. – Всего, около 60-70 голов. Поселить мне их пришлось на ферме у моего первого тренера. Он за ними и ухаживал. Я навещала их разве что, когда приезжала домой между соревнованиями.

Людмила Воронцова завоевала серебро чемпионата мира в 2019 году. Фото: личный архив

Само собой, уходить из большого спорта и переквалифицироваться в фермера и пастуха, Людмила не собиралась. Карьера в боксе в самом разгаре и возможности завести свое хозяйство совсем нет. Но и у тренера держать стадо почти два года уже неудобно. Все-таки ухаживать за таким количество парнокопытных не так-то просто. Да еще и волки могут наведаться на ферму. Поэтому, Людмила и решила, как говорят в спорте, выставить животных на трансфер. Кстати свой пост в соцсетях она озаглавила так: «Кому чемпионских барашек?» Так почем голова барана?

- Я посоветовалась с фермерами, мне сказали, что 6 тысяч рублей нормальная цена за голову, - продолжает Людмила. – А килограмм мяса у нас стоит примерно 300-350 руб. за кг. Правда, мне бы хотелось продать моих барашек именно живыми. Люди уже звонят, интересуются. Один даже попросил прислать ему барана в другой город на самолете. Но это конечно, была шутка.

Если Людмиле получится продать все стадо, выручить она может более 400 тысяч рублей. Девушка говорит, что часть денег отправит на благотворительность, еще хочет отблагодарить тренера.

- У меня есть идея и на случай, если не продам, - улыбается Людмила. – Можно, например, разыграть их среди подписчиков. Подумаю над каким-нибудь конкурсом.

Отметим, что баранов Людмиле подарили неслучайно. Дело в том, что в Бурятии это животное является символом богатства и прибыли. Поэтому, в республике до сих пор важно дарить баранов на все важные праздники: свадьбы, рождения детей. Также парнокопотных вручают важным гостям.

СПРАВКА «КП»

Людмила ВОРОНЦОВА

Родилась: 22 февраля 1999 года в Бурятии. Член сборной России по боксу.

Достижения: серебряный призер чемпионата мира 2019, чемпионка России в любителях 2019, серебряный призер чемпионата России 2021, участница Олимпиады 2020 в Токио (1/16 финала), чемпионка Европы среди юниоров.