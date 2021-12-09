Руслан Болотов: Мы меняем подход к созданию комфортной городской среды

ФОТО: администрация города Иркутска. Мэр на пресс-конференции.

На традиционной итоговой пресс-конференции Руслан Болотов более двух часов отвечал на самые важные и острые вопросы журналистов. Говорили о благоустройстве, дорогах, строительстве новых школ. Затронули темы формирования бюджета, расселения ветхого и аварийного жилья, обновления общественного транспорта. Обсудили крупные инвестпроекты, такие, например, как строительство теплотрассы по улице Баррикад. Предместье Рабочее, по мнению градоначальника, «лет через 10 - 15 будет не узнать», или одно из последних событий - Иркутск получит инфраструктурный бюджетный кредит на строительство тепловой магистрали от ангарской ТЭЦ-10, что откроет дальнейшие перспективы для развития Ленинского округа.

Публикуем самую интересную информацию, которая прозвучала на встрече, из первых уст.

- Мы больше участвуем в областных и федеральных программах и каждое уточнение бюджета приносит новые результаты. Наша задача - чтобы иркутяне жили лучше. Дополнительные средства пойдут на строительство дорог, реконструкцию объектов, на оплату труда работников школ и детских садов, - начал Руслан Болотов.

О школах

- Ключевым для всей нашей команды было решение социальных вопросов. Мы понимаем, что за образованием - будущее, поэтому необходимо строить школы, оснащать их всем необходимым. И если год назад у нас в работе был всего лишь один объект, то сегодня возводится пять учреждений. А всего мы работаем над 14 школами, которые в ближайшие годы появятся в городе.

Строится школа на 1275 мест по улице Багратиона, возводятся пристрои к школам №№ 14 и 75. Заключены муниципальные контракты на создание блоков начальных классов образовательных учреждений №№ 53 и 57. По концессионным соглашениям рассматривается строительство школ в микрорайоне Союз и на улице Норильской. В течение нескольких лет новые учреждения появятся в микрорайоне Лисиха, на территории ИВВАИУ и улице Ленской.

Кроме того, в этом году строится детский сад в микрорайоне Лесном, а совсем недавно начались работы в 6-м микрорайоне Ново-Ленино, где в будущем году откроется дошкольное учреждение на 220 мест.

Блок к школе 14, который скоро построится.

О дорогах

- Мы набрали отличный темп. Ежегодно ремонтируем по 20 километров дорог. Какие именно и какие планируется обновить, можете увидеть на сайте администрации Иркутска admirk.ru, где для удобства жителей созданы три интерактивные карты (в разделе «О городе»). Каждый объект показан на двух фотографиях «было - стало». Также есть карта по благоустройству города по программе «Формирование комфортной городской среды». Это скверы, парки, общественные пространства. Наконец, жители могут наблюдать, как работает спецтехника по уборке города.

Отмечу, что в этом году мы много работали с недобросовестными подрядчиками. Всего было выявлено 605 замечаний - это по ремонту за прошедшие три года - и 500 дефектов организации устранили. Те, кто этого еще не сделал, на нашем контроле. Общая сумма предписаний и пени составила более 14 миллионов рублей. Гарантийный срок - четыре года, кстати, действует на все дороги, восстановленные по программе «Безопасные и качественные дороги» с 2018 года. После устранения замечаний гарантия вновь продляется на четыре года.

Интерактивная карта на сайте администрации.

КОНКРЕТНО

Какие дороги отремонтируют в 2022 году

- В работе будет 14 участков, в том числе два капитальных ремонта и две реконструкции. Объекты выбирали с учетом мнения горожан, депутатов и специалистов дорожной отрасли, - сказал Руслан Болотов.

Реконструкция:

Улица Карбышева (от пересечения с Северной до пересечения с Лесной и Ушаковской).

Вторая половина путепровода по улице Джамбула с подходами.

Капитальный ремонт:

Улица Верхняя Набережная (от съезда с развязки Академического моста до дома № 107 по Верхней Набережной).

Путепровод через ж/д пути на станции Батарейной.

Ремонт участков:

Улица Карпинская (от примыкания слева подъезда к спортивным базам «Динамо» и «Локомотив» до границы города Иркутска).

Улица Депутатская (от Ширямова до путепровода «Релейный завод»).

Автомобильная дорога от путепровода «Релейный завод» до трамвайного кольца по улице Байкальской.

Дорога в Университетский (от дома № 2 до дома № 114).

Улица Шевцова (от Рабочего Штаба до мкр-н Топкинского, 13).

Улица Профсоюзная (от Маяковского до Терешковой, 6а).

Улица Волгоградская (от Муравьева до Новаторов).

Улица Воровского (от Полярной до Саперной).

Улица Седова (от Байкальской до Провиантской).

3-й пусковой комплекс (от дорожной части правого берега (основное направление, съезды №№ 1-1, 1-2, 2-1 до Седова).

Об изменениях во внешнем облике

- Более всего нас в этом году ругали за путепровод по улице Джамбула. Мы взялись за этот проект 2013 года и получили волну критики, но первый этап завершили раньше, чем планировалось. И это достаточно знаковое событие для Иркутска.

Также много объектов появилось по программе «Формирование комфортной городской среды». Например, на бульваре Рябикова установили самый большой детский городок в Иркутске, а в Солнечном - парк для семейного отдыха. Мы поменяли подход к освещению. Так, 16 километров сетей заменили в районе аэропорта. Кажется, не глобально, но на самом деле это все вопросы безопасности, комфорта, новых подходов к созданию городской среды.

Кроме того, капитально отремонтирована улица Трактовая. А ведь она, откровенно говоря, давалась нам с большим трудом. Из-за подтоплений в районе дважды вводился режим чрезвычайной ситуации, были и другие нюансы. Тем не менее на Трактовой появились выделенные полосы для общественного транспорта – и это впервые в Иркутске.

Много сделано с депутатами, каждый округ получил средства для благоустройства - по 10 млн рублей. Их потратили на самые первостепенные нужды - детские площадки, ремонт дворов, внутриквартальных проездов и т.д.

О спорте и туризме

- Прошедший год был посвящен массовому спорту. 25 тысяч иркутян приняли участие в различных мероприятиях - массовых зарядках. Мы также проводили «Народные игры от Бабра», где каждый округ выставил свои команды. Вместе иркутяне пробежали свыше 26 тысяч километров, прошли более 41 миллиона шагов, проплыли 156 километров, отжались 68 тысяч раз… Если поднажмем, то можно установить рекорд! Учитывая, что вокруг земли по экватору 40 тысяч километров.

А 2022 год в Иркутске будет годом Ангары. В наших планах обратить внимание на решение задач по комплексной реновации набережных Ангары. Вовлечь все прибрежные зоны города в его социально-экономическое, туристическое и культурное развитие. К тому же сегодня разрабатывается туристский проект «Иркутск - город на Ангаре, дочери Байкала». Ведется работа над созданием единой набережной от плотины ГЭС до Ушаковки.

Год спорта завершен. Впереди - год Ангары.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Решение по проблеме седьмой приаэродромной подзоне иркутского аэропорта (где сейчас нельзя ничего строить и в нее из-за изменений в законодательстве попадает половина Иркутска. - Прим. ред.) найдено.

- Мы будем кардинально менять подход к работе с перевозчиками (об общественном транспорте). Планируем перейти на оплату за километраж выполненной работы.

- Увеличили доходы Иркутска по итогу года на миллиард рублей, и у нас есть возможность улучшить в 2022 году этот показатель.

- До 1 сентября 2025 года мы должны расселить 8243 человека из 2998 жилых помещений общей площадью более 127 тысяч квадратных метров. В этом году мы расселили 879 человек из 13 тысяч квадратных метров. Мы не только покупаем квартиры с рынка, УКС Иркутска уже построил три блок-секции для жителей ветхих домов.