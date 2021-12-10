Цены на какие товары зафиксировали в «Слате»

Сеть супермаркетов «Слата» устроит заморозку на 2400 наименований - это более 30% от всего ассортимента. Фото: архив компании.

С 10 декабря по 15 января 2022 года покупатели заметят, что многие товары в «Слате» продаются по фиксированной цене. Сеть супермаркетов устроит заморозку на 2400 наименований - это более 30% от всего ассортимента.

Ярослав Шиллер, исполнительный директор ТС «Слата». Фото: архив компании.

- Мы почти ежедневно получаем письма с обоснованием роста цены закупа из-за ряда факторов: это подорожание упаковки, значительное увеличение транспортных тарифов, повышение стоимости ГСМ, затраты на внедрение новых систем контроля, например «Честный знак» в молочной отрасли, рост цен на зерно и корма для животноводства и многое другое, - прокомментировал исполнительный директор ТС «Слата» Ярослав Шиллер. - Мы, в свою очередь, управляем закупками и распределяем их по возможности так, чтобы максимально снизить рост цен и нагрузку на покупателей. Мы подписали мораторий с поставщиками о фиксации цен с 10 декабря, в список включены практически все категории - от повседневных до праздничных.

Итак, по фиксированной цене можно будет купить гречку, рис, сливочное и растительное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, макароны. Помимо основных, самых необходимых продуктов, под заморозку попадут и ингредиенты для новогоднего стола. Полный перечень товаров представлен на официальном сайте сети www.slata.ru.

Важно, что эти позиции до середины января не подорожают, а вот подешеветь вполне могут за счет еженедельных акций.

Напомним, сеть супермаркетов «Слата» уже фиксировала цены на социально значимые товары в марте 2020-го, когда началась пандемия. Тогда в список попало более 100 наименований.

Ассортимент для заморозки составляется исходя из двух факторов: какие товары пользуются наибольшим спросом у покупателей, и готовы ли производители и поставщики подписать соглашение о фиксации цен.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Акция «Счастливый декабрь»

- С 1 по 26 декабря в сети действует акция «Счастливый декабрь», - рассказала руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Совершая покупку от 600 рублей с предъявлением «ФрешКарты», покупатель автоматически участвует в розыгрыше. Каждый понедельник можно получить 500 или 1000 бонусов на «ФрешКарту», а 27 декабря мы разыграем 100, 50 и 25 тысяч бонусов.

На правах рекламы.