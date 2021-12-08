Иркутский эпидемиолог Сергей Балахонов рассказал, чего ждать от нового штамма коронавируса Омикрон

В Иркутской области штамм коронавируса «Дельта» еще в июле вытеснил все остальные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уханьского штамма, с которого начиналась пандемия коронавируса, в регионе больше нет. Более того, как заявил директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов на заседании Депутатского штаба Законодательного собрания Иркутской области, он больше не регистрируется практически нигде в мире. Есть «Дельта». Но в ближайшее время его уже наверняка вытеснит «Омикрон», о котором уже многие слышали. Чего ждать от нового штамма?

- Инкубационный период уханьского штамма был достаточно длинный – до двух недель, - рассказал Сергей Балахонов. – Но уже с июня 2021 года, с начала третьей волны коронавируса, в Иркутской области, как, впрочем, и в других регионах, фиксируется только «Дельта». С ним и связан быстрый рост заболеваемости – инкубационный период этого штамма всего 5-6 дней и, значит, он быстрее распространяется. Скоро, вполне возможно, его будет вытеснять «Омикрон», передача которого от человека к человеку будет еще быстрее, инкубационный период – всего три дня.

Пока этого вируса в регионе не зафиксировано.

Однако, как отметил Сергей Балахонов, у «Омикрона» есть свои плюсы – пока про него точно можно сказать, что этот вирус не вызывает тяжелые формы болезни. Однако говорить о том, что на этом эволюция коронавируса остановится, рано, предостерег ученый. Задача вируса – выжить и, значит, заразить максимально большое число людей. Поэтому единственный выход здесь - прекратить цепочку распространения вируса. И здесь никакого другого варианта, кроме поголовной вакцинации нет.