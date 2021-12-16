Киренский район: 2021-й - год событий и достижений

Мэр Киренского района Кирилл Свистелен. Фото: Ольга Пидгребельная

Киренский район - край богатый и на исторические события, и на ресурсы, и на деятельных людей. Здесь живет около 18 тысяч человек. На территории действует речной порт, добывают газ и нефть, развита лесная промышленность, сельское хозяйство, торговля. Благодаря налогам от деятельности предприятий местный бюджет получает хороший доход. А при дополнительной поддержке от региона и страны северному краю удается развиваться еще быстрее. Рассказываем о главных событиях и достижениях Киренского района в 2021 году.

Фото: Ольга Пидгребельная

Набережная Лены

Киренск - старейший город Приангарья. В этом году с момента основания его острога исполнился 391 год! Он старше Иркутска на 30 лет и всегда был стратегически важным центром: благодаря судоходству здесь проходили крупные торговые пути, именно Киренск был последним опорным пунктом в экспедициях Хабарова, Дежнева, братьев Лаптевых, Беринга и других российских исследователей Якутии, Камчатки, Чукотки и Северной Америки, а в годы Великой Отечественной войны здесь находился пункт знаменитой трассы Алсиб (Аляска - Сибирь), по которой из США перегоняли на фронт самолеты по ленд-лизу.

Сегодня, несмотря на почтительный возраст, райцентр обновляется и прихорашивается. Так, в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» реконструировали набережную могучей реки Лены. Здесь появилась современная зона отдыха, где приятно погулять с семьей и друзьями, пообедать в кафе и купить сувениры, а еще поучаствовать в городских фестивалях, концертах и спортивных состязаниях. Местные жители очень рады, ведь Киренск, по сути, полуостров, окруженный реками Киренгой и Леной.

Фото: Ольга Пидгребельная

- Мы провели основное благоустройство набережной, - отметил глава города Александр Вициамов. - Полностью сделали пешеходную зону, одностороннее движение, деревянный тротуар, поменяли освещение, выложили плитку. Поставили детский игровой комплекс. Обустроили клумбы, высадили деревья, начали восстановление разрушенных водой лестниц. Словом, облагородили, а раньше здесь было все поросшее травой!

Отметим, что этот проект под красивым названием «Город-остров» победил во Всероссийском конкурсе идей по преображению малых городов в 2021 году. На обновление набережной Лены направили 127,5 млн рублей из бюджетов всех уровней. И теперь это визитная карточка северного райцентра.

Фото: Ольга Пидгребельная Фото: Предоставлено "КП"

Музей под открытым небом

В уходящем году по тому же проекту в Киренске начали создавать музей под открытым небом. Посвящен он будет уникальной истории Ленского речного флота. Центром экспозиции станет памятник первому теплоходу на Лене «Святой Тихон Задонский», построенному в 1861 году. Неподалеку от изваяния появится интерактивная детская площадка в виде старинного парохода.

Фото: Ольга Пидгребельная

Также решено восстановить фрагмент Киренского острога - ограждение из оцилиндрованного бруса, бревенчатую смотровую башню, инсталляцию въездных ворот. На территории разместят информационные стенды, а рядом воссоздадут деревянный бульвар для прогулок и исторических экскурсий.

- Благоустройство общественного пространства усиливает экономический потенциал города, - уверена заместитель главы администрации Киренского городского поселения по экономике и социальным вопросам Ирина Журавлева. - Реконструкция даст толчок развитию туризма, привлечет внутренних и внешних инвесторов, которые готовы развивать здесь речной вокзал и аэродром малой авиации.

Мост через реку Макаровку

Два года назад в Киренском районе под тяжестью лесовоза обрушился мост через реку Макаровку. Когда территорию посетил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, было принято решение строить новый капитальный мост стоимостью 409,7 млн рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». И в этом году, совсем недавно, переправа открылась!

- Мост на 100 тонн, большой, красивый, - улыбается глава Макаровского сельского поселения Ольга Ярыгина. - Теперь он не сломается, и сообщение с районным и областным центром будет в порядке.

Прежняя конструкция выдерживала всего восемь тонн, а новая рассчитана как раз на большегрузы, которых здесь ездит немало.

- Также предстоит решить вопрос строительства объездной дороги для села Макарово. Сейчас по нему проезжает очень много тяжелых грузовиков. Нужно сделать жизнь жителей более безопасной, - прокомментировала директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Фото: Ольга Пидгребельная

Дом культуры и капремонт школы

Кстати, о Макарово. Здесь живет около 700 человек, и центров притяжения здесь, как и в любом маленьком селе, два - Дом культуры и школа.

Прежний клуб сгорел в 2005 году, и все эти годы творческие коллективы занимались в бывших школьных мастерских. Но к Новому году сельчане получат долгожданный подарок - Дом культуры на 100 мест.

Здание уже достраивают. Внутри - зрительный зал, хореографический класс, библиотека с читальным залом, кабинеты для кружков, костюмерная и швейная мастерская. На строительство выделили 41,9 млн рублей по нацпроекту «Культура».

- Новое учреждение позволит сельским жителям разнообразить досуг, приобщиться к культурной и творческой жизни в комфортных условиях. Мы понимаем, насколько важно поддерживать эту деятельность, - отметил министр строительства Иркутской области Павел Писарев.

В Макаровской школе учится около 100 ребят. Здание относительно новое, но зимой в кабинетах было прохладно, поэтому нынче запустили выборочный капремонт.

- Началось все в 2018 году, когда мы вошли в программу Ирины Родниной. Тогда отремонтировали спортивный зал: заменили окна, утеплили контур, - рассказала директор школы села Макарово Александра Ярыгина. - Следующим шагом стал ремонт самой школы: крыша, фасад, окна. Работы рассчитаны на два года, сейчас заканчивается первый, и большая часть уже сделана.

Так, в этом году специалисты заменили окна и утеплили стены в одном корпусе, а в 2022-м такие работы проведут во втором.

Надо сказать, ребята в Макарово учатся по современным стандартам. Например, здесь открыта «Точка роста» - федеральная сеть центров образования. Их создают на базе школ в селах и городах с населением до 60 тысяч человек.

Фото: Ольга Пидгребельная

Парк «Северный рай»

Современная школа и в селе Кривая Лука, одном из самых старых в Киренском районе. Открыли ее в 2019 году. Ребята даже собрали здесь робота Федора и победили с ним на областных соревнованиях.

- Еще мы начали работу по вхождению в проект агробизнесобразования, - поделилась директор Криволукской школы имени Героя СССР Петра Тюрнева Наталья Вогоровская. - Построили теплицу, приобрели материал, чтобы на следующий год построить вторую.

Не отстает село и в плане благоустройства. В августе открылся парк «Северный рай». Главная его достопримечательность - фонтан, появившийся в Кривой Луке впервые с 1980-х годов. А еще детская спортплощадка «Веселый островок», скульптуры, лавочки, освещение, пешеходные дорожки.

- Ценность проекта в том, что в него помимо бюджетных денег вложено огромное количество сил, знаний и умений самих сельчан! - подчеркнул мэр района Кирилл Свистелин.

Еще одно радостное событие для сельчан - создание теплой остановки.

- Ожидать автобус людям надо в тепле и уюте. И у нас по программе «Народные инициативы» воплотили такой объект, подвели отопление, облагородили, - сообщила специалист администрации села Кривая Лука Любовь Волох.

Фото: Ольга Пидгребельная

Хоккейный корт и библиотека

Не забывают и про спорт. Благодаря слаженной работе местных властей, бизнесменов и активистов в Киренске построили хоккейный корт.

- Мы помогли предпринимателю выкупить разрушенное здание, которое больше 20 лет стояло сгоревшее. Помогли с оформлением земли, выделили землю, автостоянку делаем, - перечислил глава Киренского городского поселения Александр Вициамов. - Они за счет собственных средств делают освещение, забор, инфраструктуру рядом с катком - тренерские, прокат коньков, теплые туалеты, что немаловажно. И кафе.

Фото: Ольга Пидгребельная

- В нашем городе практически нет увеселительных комплексов для детей. Планируем сделать развлекательную комнату, дискотеку, столовую, ресторан, и в 2022 году закончить, - рассказали предприниматели. - Хочется, чтобы понравилось и детям, и родителям.

Фото: Ольга Пидгребельная

А еще в Киренске недавно отремонтировали библиотеку, и теперь здесь торжественно открывают школу активного долголетия и туристический информационный центр, ведь гостям в Киренском районе есть что посмотреть.

Фото: Ольга Пидгребельная

Реконструкция аэропорта

Вернемся к истории про Алсиб. Воздушная трасса мужества была построена в 1942-м и соединила Аляску и Советский Союз. Именно тогда в Киренске появились аэропорт и взлетная полоса. Город стал частью большого маршрута, по которому наши войска получили около восьми тысяч самолетов из США, сыгравших важную роль в Победе.

- Киренский аэропорт был построен за девять месяцев, трудились все киринчане, на лошадях из деревень везли грунт. Поэтому мы говорим, что Киренск воевал, - пояснил мэр района Кирилл Свистелин. - Мы поставили возле администрации памятник - уменьшенные в шесть раз копии самолетов «Бостон» и «Аэрокобра», сделанные местными умельцами из материала американских самолетов.

Фото: Ольга Пидгребельная

В этом году большая экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны исследовала аэродромы легендарной трассы Алсиб. Многие из них нуждаются в реставрации, и Киренский не исключение.

- Взлетно-посадочная полоса - это стратегически важный объект, ведь поездом к нам не доехать, путь на машине или на автобусе занимает около 20 часов, а по воде можно добраться только летом, - прокомментировал Кирилл Свистелин. - Сейчас полоса находится в федеральной собственности. Пять лет назад ее, по предписанию Росавиации, чуть не закрыли из-за аварийности, но благодаря инициативе администрации и человеческой отзывчивости отремонтировали на народные и спонсорские деньги.

Фото: Ольга Пидгребельная

Что дальше? В 2021 году вопрос активно обсуждался на областном уровне. Проект модернизации аэропортового комплекса в Киренске одобрили к включению в федеральный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» на 2025 - 2027 годы. На реконструкцию понадобится 1,4 млрд рублей.

КСТАТИ

Понтонный мост

Не менее важен для транспортной доступности Киренска новый понтонный мост через Лену, созданный местными предпринимателями. Город ведь фактически разделен рекой на две части - на одной находятся жилые дома, а на другой расположено производство. Проезд для бизнеса на грузовиках будет платным, а вот для жителей района и различных служб движение свободное.

Фото: Ольга Пидгребельная

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

92 года - возраст Киренского района

9 поселений входит в его состав

922 км - расстояние от Иркутска до Киренска

Фото: Ольга Пидгребельная

СКАЗАНО

Кирилл СВИСТЕЛИН, мэр Киренского района:

• Киренский район самодостаточный. Мы увеличиваем налоговые доходы бюджета, он у нас сбалансированный. В этом году получили на 14% больше НДФЛ, чем все остальные территории.

• Мы активно заходим в различные программы. Кроме вышеперечисленных это, например, «Молодым семьям - доступное жилье». Сейчас на очереди 22 семьи, и наша задача - чтобы в следующем году все они получили субсидию.

• Я благодарен губернатору Игорю Кобзеву, все мероприятия по транспортной доступности сегодня работают: это субсидирование речных и авиаперевозок (перелет Киренск - Иркутск - Киренск обойдется всего в 5,5 тысячи рублей. - Ред.), бесплатная паромная переправа в Киренске.

• Мы готовы и дальше работать, засучив рукава, и отстаивать свое право на процветание и достойный уровень жизни в районе, прилагать все усилия для сохранения объектов исторического наследия, но без поддержки региональных и федеральных властей не обойтись.