Подросток -живодер из Иркутской области жестоко убил щенка и выложил видео в сети

Подросток -живодер из Иркутской области жестоко убил щенка и выложил видео в соцсети.

Жуткое ЧП произошло в одном из небольших городков в центре Иркутской области. Подросток поймал на улице трехмесячного щенка, принес его домой и зарезал в ванной комнате. Все происходящее живодер с явным удовольствием снимал на видео, а потом разместил на своей страничке в соцсетях. Люди в шоке.

-Этот изувер жестоко убил щенка, которому мы уже нашли передержку, - написали местные зоозащитники. -Пес жил на улице и никому не мешал. Мы два дня искали ему место. Не успели!

Известный иркутский зоозащитник Елена Прадчук, с которой горожане поделились информацией, поделилась ею с "КП"-Иркутск.

-Парня -изувера вычислили быстро, его сразу узнали соседи, - рассказывает она. - Говорят, подросток уже не в первый раз пугает окружающих подобными выходками. И все понимают - кроме очевидной бессмысленной жестокости по отношению к ни в чем не повинным животным, тут есть и еще кое-что. Окружающие уже боятся молодого человека - кто знает, вдруг в следующий раз он набросится на людей? Сейчас его, конечно, уже задержали для разбирательств.

В МВД по Иркутской области сообщили, что в полиции знают об этой жуткой истории. С молодым человеком будут разбираться по поводу мотивов его действий. Кроме жестокого обращения с животными, за что следует ответственность, важно и то, что видео убийства щенка было размещено в соцсетях.