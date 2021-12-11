Яндекс сообщил, в каких странах собрались зимовать работающие на удаленке иркутяне

Жители Иркутска собрались совмещать работу с отдыхом в Ереване, Каире и Тель-Авиве. Фото: Артем ЛЕНЦ

Не у всех, но у многих работа не требует постоянного присутствия в офисе. Есть профессии, где для того, чтобы зарабатывать деньги, достаточно иметь хороший ноутбук и смартфон. А для сибиряков это значит, что они наконец получили возможность путешествовать - по своей стране и по миру. Пусть и с ограничениями и-за пандемии. Аналитики Яндекс.Путешествий изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда собираются уехать на зиму жители Иркутска.

Оказалось, что больше всего их интересуют поездки в Таиланд, Армению, Израиль, Египет и Азербайджан. Среди конкретных направлений лидируют Пхукет, Бангкок, Ереван, Тель-Авив и Баку.

-Мы видим, что интерес к длительным зимним поездкам за рубеж постепенно восстанавливается, - говорит Ирина Рейдер, руководитель Яндекс.Путешествий. - По сравнению с прошлым годом количество пользователей, которые решили провести зиму в теплых уголках планеты, выросло на 20%. Их пока на 60% меньше, чем до пандемии, но тренд положительный. Открываются новые направления, понемногу снижаются цены, и туристов становится все больше.

Кстати, имейте в виду - 20% - это в среднем по стране. А число иркутян, которые пакуют чемоданы, чтобы провести зиму в тепле, выросло больше - на 67%. Наши встрепенулись сразу, как объявил об открытии, хотя и с ограничениями, Таиланд. Выехавшие из страны вечного теплого моря решили что поедут назад.

Но, конечно, на всю долгую зиму отправиться на юг получится не у всех. Дорого, да и время пока не то. В среднем отдых продлится месяц. На этот срок едут Таиланд, Армению и Израиль. А вот те, кто собрался остановиться в Египте и Азербайджане, похоже, рассчитывают до весны, во всяком случае, точно больше трех месяцев. Интересно, что в этот список лучших направлений для поездок на январь - февраль-март иркутяне не включили Стамбул. Желающих отправиться туда надолго не так много, как в целом в России. Выпала из перечня самых привлекательных у наших земляков и Шри-Ланка. А ведь, казалось бы - океан, красота!

Что касается того, сколько стоит добраться до места работы и отдыха и обратно, то самой бюджетной будет поездка из Иркутска в Ереван и обратно - всего 34 тысячи рублей. А дороже всего в Таиланд и Азербайджан — в среднем больше 53 тысяч рублей за билеты в обе стороны.