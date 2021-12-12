Хочешь оставить после себя след? Не топчись на месте: это жизненный принцип иркутянина Дмитрия Кошкарева

Председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров вручил Дмитрию Кошкареву (справа) благодарность за вклад в благоустройство родного округа.

-Папа, а почему у нас в песочнице песка-то и нет? И вообще у нас во дворе его нет, а в моем садике есть? - активная общественная деятельность 34-летнего иркутянина Дмитрия Кошкарева началась с вопроса маленькой дочки Вики.

Конечно, вопрос этот можно было оставить без внимания, но... Дмитрий начал узнавать, тормошить управляющую компанию, и в конце концов помог местный депутат. А во дворе на Станиславского появился не только песок, но и хозяин, которому до всего есть дело. Как укладывают асфальт на дороге и почему не по правилам, когда вывозят мусор и как будут крыть крышу многоэтажки. Вскоре благодарные бабушки уже имели его телефон «на случай» и знали лично, а сам Кошкарев стал старшим по дому. И началось...

- Дмитрий, там лестницу плохо чистят, надо бы разобраться. Позвонишь? - проблем и вопросов много.

А Дмитрия Кошкарева в двух соседних дворах по улице Станиславского в Иркутске знают, пожалуй, все. И там, и там он, будучи председателем совета домов, решает все основные проблемы, находя варианты вместе с УК «Южная» и администрацией Октябрьского округа, от которой имеет благодарность за активную жизненную позицию. А еще - состоит в профсоюзе благоустройства Октябрьского округа. Не на словах, а на деле. Не зря именно он в это году стал победителем окружного конкурса «Уютный двор» в номинации « Активный участник движения по благоустройству Октябрьского округа».

Благоустройство - это конкретные дела. Из архива героя публикации.

-Жена с дочкой меня во всем поддерживают, хотя иногда, конечно, ворчат. Я их понимаю — приходит папа с работы ( я — водитель в «Водоканале» последние годы) — и нет, чтобы кино вместе посмотреть, поиграть с дочкой, да, в конце концов, просто чаю со всеми попить, а он к телефону, и «пропал» для семьи, - смеется Дмитрий. -Ну а как? Проконтролировать, как ту же крышу чинять, надо? Надо! Своя ж крыша, над своим домом. Вот я и лезу вверх, смотрю ее вместе с рабочими. Хорошо, что спортивная форма позволяет. Потом вот будем горку ледяную заливать, как в прошлом году. Значит, опять договорюсь насчет того, чтобы нам завезли пару грузовиков чистого снега. Выйдем мы впятером с другими папами, а, может, и еще кто подключится. В 2020 нам и дворник помогал. И будут ребятишки радостные гонять по ней до апреля.

Та самая крыша на Станиславского, 13. Из архива героя публикации.

Забот у главного по домам много. Вот скоро Новый год. И, хотя из-за коронавирусных ограничений праздник сделать не получится, подарки у малышей должны быть? Должны. И новогоднее настроение — обязательно. А это значит, что старший по дому и просто активный гражданин своего города Дмитрий Кошкарев снова кому-то звонит и о чем -то договаривается. Потому что — как? Обмануть ожидания детей никак нельзя, это святое. Он так живет и по-другому точно не умеет.