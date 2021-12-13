Когда и как надолго придут морозы в Иркутск, рассказали метеорологи

Метеорологи рассказали, когда и как надолго придут морозы в Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Календарная зима только началась, а декабрь уже бьет рекорды. Средняя температура в первой декаде декабря оказалась на 6-10 градусов, а местами и вовсе на 11-15 выше нормы. Что говорить, если в первых числах месяца в Иркутске потеплело до +4, а на западе региона и вовсе до +7. За 50 лет наблюдений, такая аномально теплая погода в декабре в Приангарье была лишь 7 раз. Но зимы нам все равно не избежать и морозы, предупреждают синоптики уже на подходе.

- Днем, 14 декабря в Иркутске относительно комфортная погода -12, -13 градусов, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Подморозит в городе со среды, когда столбик термометра ночью опустится до -22 градусов, а днем до -17, -19. Дальше будет еще холоднее. В ночь на четверг, 16 декабря до -26, днем -15. На севере, в Катангском районе и вовсе до -50.

Но синоптики спешат успокоить. Несмотря на самую середину декабря, морозы в нашем регионе вновь не задержатся. Уже в выходные нам обещают более чем комфортные -5, -6 градусов.