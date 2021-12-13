Сибиряк хочет обменять картину известного художника на продукты, чтобы помочь сыну-инвалиду

Сын владельца картины Андрея Назарова Ростислав прикован к инвалидному креслу. Фото: личный архив

Андрей Назаров из Зиминского района Иркутской области – безработный. Мужчина за свои 53 года никогда не интересовался живописью, но внезапно для себя открыл мир искусства. Пришлось. Ведь он уверен – это поможет его сыну-инвалиду. А поводом послужил случай – картина. «Декабристы в Сибири», подлинник автора Юрия Подляского, Андрей Назаров нашел. И готов обменять хоть на продукты…

- На картине изображен сюжет: Трубецкой читает известие о смерти Пушкина Волконскому в деревне Урик, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Андрей Назаров. - Еще в 90-х годах холст висел в нашем доме культуры в Зиме, но в 1998-м случился пожар и уничтожил часть здания. Дом культуры закрыли и забросили. Через несколько месяцев после того пожара, я заглянул внутрь и нашел картину Подляского. Холст был скручен в трубочку. От картины осталось одно название.

Так картина «Декабристы в Сибири» выглядит сейчас. Фото: предоставлено Андреем Назаровым.

Андрей забрал полотно и отнес домой, как признается, забросил на чердак. И вспомнил о полотне лишь два года назад. Решил навести уборку и обнаружил картину. Сказать, что истрепалась, – ничего не сказать. Понять, что на ней изображено, крайне трудно. Видны оказались лишь очертания окна и фигуры Трубецкого и Волконского. А узнать их, не зная сюжета, невозможно в принципе.

- Я решил продать холст, чтобы заработать сыну на специальный тренажер, - продолжает Андрей Назаров. – Понимаю, что в таком виде едва ли кто-то возьмет. Поэтому отослал фото специалистам из Эрмитажа и Третьяковской галереи с вопросом, можно ли картину восстановить. Ответили, что 50% картины уже утрачено. Отреставрировать можно, но итог будет считаться новоделом. Зато на обороте сохранилась подпись автора.

На обратной стороне полотна сохранилась подпись автора картины. Фото: предоставлено Андреем Назаровым.

За «Декабристов в Сибири» сибиряк просит ни много ни мало 160 тысяч рублей. Примерно столько, по его словам, стоит тренажер для прикованного к инвалидному креслу сына. Но есть у Андрея и запасной вариант на случай, если желающих купить подлинник Подляского не найдется.

- Готов обменять картину хоть на продукты из суперамаркета примерно на такую же сумму, - говорит Андрей. – Может, кто-то из владельцев торговых сетей согласится, решится восстановить. А я хоть немного разгружу бюджет на продуктах, тогда с женой сможем накопить на тренажер. Пока мы живем только на зарплату супруги, которая трудится в библиотеке. Один из нас все время должен находиться рядом с сыном, ему требуется постоянный уход.

Если найти любителя искусства для полотна Андрею не получится, он, признается, не расстроится. Говорит, когда-нибудь попробует накопить на реставрацию сам.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Из ценного осталась лишь подпись автора»

Чтобы понять, достойно ли изувеченное временем полотно хоть каких-то денег, мы показали фото картины специалистам иркутского музея декабристов.

- Мужчина к нам обращался и специалисты ответили, что картина действительно утрачена на 50%, - подтверждает главный хранитель музея декабристов Наталья Шапошникова. – По мнению реставраторов Иркутского художественного музея, можно провести техническую реставрацию и живописное восстановление, но в ней останется крайне мало авторской живописи. По итогу получим новодел. Назвать его работой Подляского будет сложно. А вот подпись автора на обороте имеет ценность. Думаю, что коллекционеры точно не приобретут.