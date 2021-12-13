«ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ»: как распаковали Пухлика. Фото: ООО «Маяк»

За что беспощадно распаковали Пухлика? Зачем Фитоняшка ходит на свидания с мужем и какую тайну знает о брокколи? Какое блюдо оказалось вкуснее для независимого жюри - мясо по-французски от Алексея или киш с красной рыбой от Фитоняшки? Смотрите восьмой выпуск «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ» и узнаете!

Проект «ПУХЛИК vs ФИТОНЯШКИ» торговой сети «Слата» завершается! Кулинарный блогер и журналист, а теперь еще и эксперт по осознанным Фитоняшкам Алексей Соколов бросил заключительный кулинарный вызов - на этот раз специалисту по распаковке личности, эксперту по личному бренду Анастасии Петровой.

Напомним, в видеопроекте «Слаты» тяжелая артиллерия Алексей Соколов каждую неделю выходил на кулинарный ринг с известными иркутскими Фитоняшками. Угощения Пухлика - очень жирные и сытные. Калории он не подсчитывает: если блюдо вкусное, значит, правильное! А угощения Фитоняшек, наоборот, диетические, ведь для них важнее всего легкость и стройность.

Ну а зрители сами выбирают, какие рецепты им ближе. Голосуйте за Пухлика или Фитоняшку в комментариях под конкурсным постом в аккаунте «Слаты» и выигрывайте подарки!

Все увлекательные серии видеопроекта вы можете посмотреть здесь.

КСТАТИ

Уже посмотрели выпуск?

В ожидании новой серии предлагаем насладиться давно полюбившимся видеопроектом «Слаты» «Народный контроль»

или выходившими ранее блогер-шоу «Sos!-баттл»

и проектом спортивного преображения «БегиКрасиво».