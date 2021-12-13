Неожиданно. Называем, какие продукты подешевели в Иркутске в декабре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иркутяне прекрасно понимают - до Нового года осталось всего ничего и надо закупать продукты, пока ценники на них не выросли до космических величин. Продавцы, конечно, тоже понимают, что сейчас самое время накручивать цены - все равно все сметут, что имеет хоть какое-то отношение к новогоднему столу. Но часть производителей не спешит увеличивать стоимость своей продукции.

Итак, первая хорошая новость: в общем списке самых дорогих продуктов в Сибири у Иркутской области последние пару месяцев только две позиции - сметана и сливочное масло. Кстати, понятно, почему у нас эти продукты наиболее дорогие, - благодаря стараниям фермеров из Усть-Ордынского округа, которые исправно поставляют на наш стол густую натуральную сметану и качественное масло. А вот хлеб из этого перечня ушел, хотя у нас продается доступный продукт много выпечки по специальным технологиям для любителей здорового питания.

Вторая хорошая новость: если сравнить цены за последние полтора месяца, то оказывается, что часть продуктов подешевела, пусть и ненамного, а на часть рост цен просто остановился. Пусть и немного, но снизилась цена на те же куры, сметану, растительное масло, лук и сахар. Это на фоне общего подорожания даже приятно. А если учесть, что стоимость доброй половины того, что мы покупаем для обычного (не новогоднего) стола, остается неизменной, - тем более. С конца октября продавцы не повысили цену на говядину, практически не растет стоимость круп и (наконец-то!) моркови.

Хотя, конечно, все остальное только дорожает. Увы, только за эту неделю на 1% подскочила в цене колбаса, на 2% - молоко, на 0,8% - свинина.