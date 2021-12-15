Через призму выставки «САМООБОРОНА - 2021»

В октябре 2021 года в Пхеньяне, столице КНДР, открылась Выставка достижений в развитии дела обороны государства. Фото архив

В октябре сего года в Пхеньяне, столице КНДР, открылась Выставка достижений в развитии дела обороны государства «Самооборона - 2021». Она концентрированно, наглядно показывала поразительные успехи, достигнутые за минувшие пять лет в науке в области обороны государства и в отраслях военной промышленности.

Продукт самообороны

Выставленные новейшие виды вооружения показывали, что они являются продуктом самообороны в полном смысле этого слова.

Желаешь мира - надо быть готовым к войне. Таков серьезный урок истории человечества.

С ускоренным развитием военной техники немало стран вооружают свою армию передовым оружием, разработанным в других странах.

Современная война требует за короткое время массового расходования стратегических материалов и боевого снаряжения. И если в обеспечении вооружением опираться на другие страны, то ясно, каков будет результат войны.

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Исходя из этого, КНДР своими силами и техникой разработала необходимое вооружение разных видов и разместила их в боевом порядке. Их образцы представлены на выставке - сверхсовременные стрелковые виды оружия, личное снаряжение воинов, а дальше танки и броневики новейших моделей, самоходные установки, крупнокалиберные реактивные орудия и сверхсовременные виды ракет разной дальности. Одним словом, КНДР вполне может защитить себя за счет собственных сил.

Среди экспонатов - стратегическое вооружение, в том числе МБР. Они тоже от начала до конца предназначены для самообороны.

Сегодня резкое развитие военной техники полностью изменило форму войны: много разрабатывается средств вооружения, способных обессиливать враждебную страну вне дальности ее удара. В этих условиях для обеспечения безопасности страны КНДР разработала разные виды стратегического вооружения, в том числе МБР. Иными словами, она не дает возможности ни одной стране осмелиться развязать против нее войну, создала гарантию, позволяющую надежно защитить мир и безопасность на Корейском полуострове.

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В нынешнее время силами, угрожающими КНДР, являются США, бахвалящиеся мощнейшей в мире военной способностью, и коалиционные силы империализма. Поэтому корейцы собственными силами разрабатывают тактическое и стратегическое оружие для защиты своей страны.

Главный враг - война

Заслуживает особого внимания юбилейная речь Председателя государственных дел Ким Чен Ына на Выставке достижений в развитии дела обороны государства.

На ней он пояснил, что КНДР укрепляет обороноспособность отнюдь не для угрозы другим странам. Он заявил: Наш главный враг - это сама война, а не Южная Корея, США или какие-либо особо определенные государства и силы.

Как всем известно, при каждом удобном случае враждебные к КНДР силы, громко твердя о надуманной чей-то угрозе, выжидают удобный момент для ее удушения. Но КНДР, даже постоянно находясь под угрозой врагов, считает, что ее главный враг - это сама война, а не какие-то особенно определенные государства и силы.

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Действительно, эта страна, чтобы не причинять соседним странам ущерба в деле безопасности, проводит испытательные запуски разных видов стратегического оружия в режиме высокоугольного запуска, взяв на прицел открытое море на Корейском Восточном море. Это показывает существенное отличие от военных действий враждебных сил, которые в Южной Корее то и дело проводят ядерные военные маневры против КНДР.

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После своего основания КНДР в течение минувших десятков лет неизменно выступала против агрессии и войны и прилагала все усилия для сдерживания день ото дня усугубляющихся попыток враждебных сил развязать войну. Одним из их звеньев, можно сказать, является стремление КНДР к непрерывному развитию обороноспособности страны.

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Ким Чен Ын в своей юбилейной речи осветил, что суть политики Трудовой партии Кореи в области обороны государства заключается в том, чтобы своими собственными силами защищать Родину и народ, чтобы непрестанно развивающимся, возрастающим оборонным могуществом сдерживать любые угрозы и вызовы, надежно, незыблемо сохранять мир. Его заявление служит серьезным ударом по враждебным силам, пытающимся наклеивать на наращивание оборонного могущества в этой стране ярлык «деяния, угрожающего миру на Земле».