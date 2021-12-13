«Как живет Сибирь?»: едем в Киренский район

«Комсомольская правда» продолжает путешествовать по Иркутской области и изучать вместе с вами карту нашего региона. В декабре мы не испугались морозов и отправились на север Приангарья, в Киренский район. Что нас ждет? Мы, конечно, погуляем по Киренску, полюбуемся на скованные льдом сибирские реки, посмотрим, как меняется и благоустраивается Киренский район, заглянем в Краеведческий музей и узнаем больше о трассе «Аляска-Сибирь». А еще попытаемся разгадать характер тех, кто искренне любит север. Тех, кто выбрал его и ни на что не готов променять.