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Общество13 декабря 2021 8:59

«Как живет Сибирь?»: едем в Киренский район

«Комсомолка» и телеканал «ТиВиСи» продолжают видео-проект
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«Как живет Сибирь?»: едем в Киренский район

«Как живет Сибирь?»: едем в Киренский район

«Комсомольская правда» продолжает путешествовать по Иркутской области и изучать вместе с вами карту нашего региона. В декабре мы не испугались морозов и отправились на север Приангарья, в Киренский район. Что нас ждет? Мы, конечно, погуляем по Киренску, полюбуемся на скованные льдом сибирские реки, посмотрим, как меняется и благоустраивается Киренский район, заглянем в Краеведческий музей и узнаем больше о трассе «Аляска-Сибирь». А еще попытаемся разгадать характер тех, кто искренне любит север. Тех, кто выбрал его и ни на что не готов променять.

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