Охотник из Иркутской области случайно выстрелил в двух человек, перепутав их с волком

Трагедией едва не закончилась охота в лесу Тулунского района. 7 декабря компания охотников-любителей из Тулуна приехала на промысел в урочище Наткинское болото. Целью мужчин был волк. Наткнувшись вечером на следы хищника, они начали выслеживать его с помощью тепловизора. В какой-то момент 41-летний мужчина увидел силуэт, похожий на животное. Он сразу достал карабин и два раза выстрелил в сторону цели.

После этого, посчитав, что им улыбнулась удача, охотник побежал смотреть, какая добыча ему подвернулась. Однако, увидев, кого он подстрелил, мужчина, выронил ружье из рук. На снегу лежали двое раненых мужчин, которых он, как оказалось, перепутал с волком. По предварительной версии, те также приехали в эти края поохотиться и сами стали мишенью.

- Раненых доставили в больницу, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас полицейские выясняют все подробности этой истории.

В сетях появилась информация, что ранеными охотниками оказались пожарные из Тулуна. Однако, в ГУ МЧС России по Иркутской области это опровергли, отметив, что все сотрудники Тулунского пожарно-спасательного гарнизона живы и здоровы, никто из них в больницу не попадал.