Отходы - в доходы: «Усольехимпром» планируют превратить в центр современной экохимии

Андрей Иванов. Фото: Архив КП

«Усольехимпром» - одна из наболевших точек Приангарья. За десятилетия работы предприятия здесь накопились тонны опаснейших химических отходов. Как ведется их ликвидация, что сделано с 2020 года, когда на территорию заступила госкорпорация «Росатом» и какие работы только предстоит выполнить, - об этом рассказал директор Иркутского института химии имени А.Е. Фаворского СО РАН, доктор химических наук, советник губернатора Иркутской области по вопросам экологии и развитию научно-образовательного центра «Байкал» Андрей Иванов в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM).

Город больше не на пороховой бочке

- Для начала поясню, что экологические и техногенные угрозы бывают двух типов: взрывоопасные и ползучие. Первые опаснее - они неконтролируемы, у них тяжелые последствия. В Усолье-Сибирском на сегодняшний день они полностью ликвидированы Федеральным экологическим оператором (предприятие госкорпорации «Росатом»). Город больше не сидит на пороховой бочке.

Так, наибольшие риски были связаны с высокоактивными хлорорганическими соединениями, оставленными на территории предприятия. При взаимодействии с влажным воздухом они способны выделять соляную кислоту: если бы пары пошли туманом на город, то грозили бы серьезными отравлениями.

На химпроме бросили 17 цистерн с неизвестными веществами. Вскрывали их в присутствии МЧС и войск химзащиты. Затем специалисты Федерального экологического оператора брали образцы веществ и срочно везли в наш институт. Оперативно, в течение часа-двух, мы проводили анализы, выясняли, что это такое, и принимали решение о дальнейших действиях. В итоге все содержимое переместили в другие емкости и теперь оно не несет угрозы для людей и окружающей среды.

Экотехнопарк «Восток» - мост между прошлым и будущим

- Еще один опасный фактор «Усольехимпрома» - ртуть. Раньше здесь был цех ртутного электролиза, она проливалась на землю и само здание насквозь пропиталось ею. Кроме того, около 600 тонн ртути сбросили в шламнакопитель - резервуар с отработанными соединениями.

Так вот, цех ртутного электролиза уже разобрали и сложили в тысячу герметичных контейнеров. Теперь предстоит переработка: нужно нагреть ртутьсодержащий материал до 900 градусов, чтобы он разложился и стал газообразным. В таком виде его можно продавать. Для утилизации тяжелых металлов «Усольехимпрома» «Росатом» построит экотехнопарк «Восток», основанный на технологиях, успешно отработанных другими странами.

Предполагается, что экотехнопарк станет мостиком из прошлого в будущее. Старые отходы полностью ликвидируют, а новые здесь больше не накопятся. Отсюда вытекает логичный вопрос - почему бы в Усолье-Сибирском не восстановить производство на современном уровне экологичности? Идею приняли на ура, и теперь в городе планируется создать центр зеленой химии, где отходы одних предприятий станут ценным сырьем для других.

На территорию уже заходят резиденты ТОСЭР, предприятия высокого уровня, желающие развиваться именно здесь. Тем более город уникальный - тут живут целые династии химиков, готовые подключиться к работе. Вместе с производствами будет развиваться и экономика, тогда Усолье-Сибирское снова встанет на ноги. Отмечу, что во всем этом очень важно тесное взаимодействие региональной власти, госкорпорации «Росатом» и нашего научного сообщества.