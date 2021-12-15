Землетрясение силой в 3-4 балла произошло в Иркутске вечером 15 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И вновь иркутяне почувствовали землетрясение. Вечером 15 декабря ощущались подземные толчки силой примерно в 3-4 балла.

- Данные обрабатываются, - прокомментировала "КП"-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. - Но, предположительно, землетрясение произошло там же, где и сегодня около 11 часов утра - в южной части Байкала. В Иркутске тогда ощутили толчки силой около 2-3 баллов, в Шелехове и Ангарске - сильнее.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, эпицентр находился действительно в том же месте, что и утром.

- В 20 км от поселка Танхой в Бурятии на акватории Байкала зарегистрировано сейсмособытие в эпицентре 6,7, - рассказали спасатели. - На территории Иркутской области ощущались толчки интенсивностью 3-4 балла в Иркутском, Шелеховском, Слюдянском и Ангарском районах.

Сибиряки делятся впечатлениями в соцсетях. Тряску почувствовали многие - у кого-то задрожала мебель, у кого-то перепугались дети. Особенно заволновались жители верхних этажей.

- На 15 этаже было жутко, - пишут одни в интернете.

- Чувствовали. Знатно трясло!

- Стоим в проеме! - рапортуют другие.

К землетрясениям иркутяне уже относительно привыкли и как вести себя в таком случае, знают. Поэтому самые осторожные даже повыходили на улицу.

Кстати, подземные толчки ощутили и в Улан-Удэ.