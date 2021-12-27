АЭХК поставил рекорд по производительности

В АО «АЭХК» активно развиваются неядерные бизнесы. В этом году запущена опытная установка по производству гидроксида лития. Фото: Предоставлено пресс-службой АЭХК

Старейшее атомное предприятие в регионе завершает очередной трудовой год. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, комбинат прожил 2021 год со значительными производственными успехами.

Есть концепция

В конце 2020 года была утверждена концепция развития АО «АЭХК» до 2030-го, которая предусматривает стабильную работу разделительного производства в режиме дообогащения накопленных объемов обедненного гексафторида и активное развитие новых направлений бизнеса, таких как создание неядерных производств и участие в работах по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов. Планируется, что стабильная работа действующего производства и развитие новых бизнесов позволит к 2030 году создать до 500 новых рабочих мест и увеличить выручку АО «АЭХК» более чем в три раза.

По прогнозируемым итогам 2021 года, общая выручка комбината составит более 6 млрд. рублей, а чистая прибыль почти 2,5 млрд.руб. И в этом вклад каждого работника. Производительность труда в АО «АЭХК» - более 7 млн. рублей на одного человека. Специалисты говорят, что это рекордный показатель.

Что касается уровня зарплат на Ангарском электролизном химическом комбинате, то на сегодня он один из самых высоких не только в городе, но и в регионе. Среднемесячная зарплата ангарских атомщиков - 94,5 тыс. рублей.

В 2021 году на комбинат были приняты 95 специалистов и рабочих. Отметим, что впервые за много лет была возобновлена программа стажировки для молодых специалистов. В этом году производственную практику на предприятии прошли 11 человек. Прямо сейчас на практике в АО «АЭХК» еще 9 студентов.

Экология в приоритете

В этом году Ангарский электролизный химический комбинат стал победителем отраслевого конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли». В 2017-м предприятие было в тройке финалистов, заняв второе место по итогам года.

На протяжении многих лет АО «АЭХК» является одним из самых экологически чистых промышленных предприятий региона, доля его выбросов в атмосферу не превышает 0,02%. Мощность дозы гамма-излучения в районе расположения комбината соответствует фоновому уровню для нашего города и региона.

На высокую оценку предприятия повлиял, в том числе, проект по переводу отходов одного из производств сублимата в готовую продукцию. Это позволило решить множество вопросов по обращению с этими отходами.

Не менее важная работа была проведена и со строительными неметаллическими конструкциями, которые образуются в большом количестве при демонтаже зданий и сооружений, выводе из эксплуатации объектов предприятия. АО «АЭХК» получило лицензию на обращение с такими отходами.

Новые векторы

В марте в химическом цехе состоялся торжественный пуск опытной установки по производству гидроксида лития. Гидроокись лития применяется в производстве батарей, а также в изготовлении масел и смазок (сорт ЛГО-3). На сегодняшний день строительно-монтажные работы по созданию опытно-промышленной установки производства гидроксида лития завершены. Идет опытная эксплуатация. Произведены первые отгрузки гидроксида лития ЛГО-3 на российский рынок, качество подтверждено. Получена уже и первая партия гидроксида лития батарейного качества.

Следующий этап, к которому АО «АЭХК» уверенно переходит, - создание производства гидроксида лития мощностью 10 000 тонн в год.

Еще один перспективный проект - создание производства полианионной целлюлозы, которая используется в нефтедобывающей отрасли в качестве компонента бурового раствора.

В рамках реализации проекта завершены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Следующая стадия - открытие нового доходного инвестиционного проекта по созданию на площадке АО «АЭХК» промышленного производства полианионной целлюлозы мощностью 6 тысяч тонн в год.

Вывод из эксплуатации

АО «АЭХК» является одним из центров компетенций топливного дивизиона по выводу из эксплуатации объектов ядерного наследия и ведет активную работу.

Так, в 2021 году практически завершился вывод из эксплуатации здания 804 на территории комбината. Начаты работы по выводу из эксплуатации здания 802 (аналогичного зданию 804), являющегося вторым объектом по мероприятию «Вывод зданий 802 и 804, а также склада 35», которое входит в Федеральную целевую программу «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года (ФЦП ЯРБ-2)». Общая площадь выводимых сооружений по этому мероприятию - более 176 тысяч квадратных метров.

В АО «АЭХК» создана инфраструктура, необходимая для вывода из эксплуатации здания 802, начат демонтаж оборудования, дезактивация оборудования и конструкций здания, выполняются работы по кондиционированию образующихся РАО и передаче их на захоронение национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. С 2022 года планируется начать работы по демонтажу конструкций здания 802. Завершение работ по ликвидации здания - 2025 год.

Этим летом АО «АЭХК» заключило государственный контракт на сумму более 800 млн рублей на подготовку к выводу и вывод из эксплуатации комплекса хранилищ технологических отходов и стало генеральным подрядчиком по данному проекту. Данный государственный контракт позволил увеличить до 2,2 млрд руб. объем сформированного портфеля заказов АО «АЭХК» по направлению «вывод из эксплуатации».

Благотворительность

В АО «АЭХК» сильны традиции благотворительности. Ежегодно предприятие проводит конкурс социальных проектов. На гранты от комбината в Ангарске реализовано уже больше ста социально значимых проектов. В этом году бюджет конкурса составил 4 млн рублей, которые поделены между 14 победителями в четырех номинациях. Некоторые из проектов уже воплощены в жизнь. Например, в лицее № 1 сделали виртуальные экскурсии по родному городу, а в библиотеке № 3 создали интерактивную площадку для чтения классической литературы, а также проводятся очные уроки.

Пандемия внесла свои коррективы. Увеличилась помощь медицинским и образовательным учреждениям. В этом году АО «АЭХК» передало в школы города 100 обеззараживателей воздуха и 40 кислородных концентраторов в ангарские больницы. Также предприятие пожертвовало более 6 млн рублей на создание новой лаборатории ПЦР-диагностики на базе ФГБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии № 28 ФМБА России для тестирования ангарчан на Covid-19.

Всего благотворительный бюджет ангарского предприятия составил в этом году 16,5 млн рублей. Все они были вложены в улучшение городской среды.