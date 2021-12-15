Эксперты рассказали, в каких микрорайонах Иркутска квартиры дороже, а в каких - дешевле. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За год новостройки в Иркутске выросли в цене на 23% и «на достигнутом» останавливаться явно не собираются. Сейчас во всех районах города, кроме Ново – Ленино и пригородов, цена за квадрат дороже 90 тысяч рублей. Готовые квартиры если и отстают в ценовой гонке, то ненамного – они добавили за год еще 17% (по данным портала REALTY.IRK.RU). Но это общие цифры. Мы же решили сравнить цены по районам города.

Пальму первенства – у Октябрьского округа

Октябрьский округ уже давно стал «главным» в городе, забрав пальму первенства у Правобережного (конечно, прежде всего потому, что выросла транспортная доступность, да и многие офисы переехали из центра города в новые дома). Так что и по ценам новые высотки давно уже догнали и даже перегнали сталинки исторического центра. Средняя цена квадрата в старой части города – 118,8 тысяч за квадрат в кирпичной однушке и 58,9 тысяч - в видавшем еще революцию деревянном доме. Более современный соседний округ предлагает жилье за 102,2 тысячи\квадрат в кирпичном исполнении и 111, 1 – за панельное.

Самый «крутой» район города – это, конечно, расположенный на берегу залива Солнечный. Еще не построенные однушки (!!!) в новом ЖК, который обещают сдать через год, доходят по цене до 6,8 миллионов рублей. Стоимость квадрата - 140-150 тысяч рублей.

А самый дешевый - по-прежнему Березовый, расположенный за Академгородком. Квартиры в новой очереди строительства микрорайона, который расположен всего лишь в паре километров от городской черты, сейчас продаются по 40 тысяч за тот же квадрат, в три с лишним раза дешевле, чем в элитном Солнечном. Купить там небольшую квартиру в 27 м2 можно за 900 тысяч (конечно, в черновой отделке). Дешевле предлагают только комнаты в малосемейках старого жилого фонда, да и то редко.

Если у вас есть 2-3 миллиона рублей

На самом деле, если не рассматривать крайние варианты, бюджетное небольшое жилье в городе начинается от стоимости за 2 млн. рублей. Рассчитывая на эту сумму, можно приобрести, например, жилье в новом жилом комплексе на Култукской, недалеко от аэропорта, совсем скромное по метражу. В эту сумму легко «вписывается» большая часть новостроек в Ново-Ленино и Иркутске-2 (понятно, что мы говорим о самых маленьких из них). Стоимость квадрата в Ленинском районе – 75,6 в готовых домах и 58 – в строящемся. Из всего Свердловского округа под эту ценовую категорию подходят новостройки на бульваре Рябикова.

В ближайшем пригороде можно подобрать жилье в новых жилых комплексах, которые возводятся рядом с микрорайоном Юбилейный, возле Лугового. Тот «пригород», что примыкает к городской черте сразу за Первомайским, стоит значительно дороже, держа планку в 100-125 тысяч за квадрат.

Цены на недвижимость в Иркутске. Фото: Наталья ВИБЕ

Однушки на вторичке продают за 3-4 млн. рублей

Сегодня в Иркутске можно со спокойным сердцем выбирать себе небольшую квартиру, если располагаешь суммой от 4 миллионов рублей. Если до этой суммы недотягиваешь, придется серьезно ограничивать себя в возможностях. Однако в ценовой категории от 3 до 4 млн. рублей – большая часть вторички, относительно «свежего» жилья со скромным метражом во всех районах города. Проанализировав объявления о торге за квартиры на сервисах, можно даже сказать, что цифра 3,1-3,8 млн. рублей более всего кажется справедливой продавцам. За эти деньги продают и хрущевки на Советской, и довольно новые квартиры на улице Шпачека в Иркутске-2, и даже кирпичную однушку в престижном районе на ул. Декабрьских Событий.

Дороже 5 миллионов рублей продается б\у жилье в панельных многоэтажках престижного Солнечного. А дешевле трех миллионов на вторичке нет почти ничего, кроме комнат.