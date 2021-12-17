Виктория Абрамченко провела в Иркутске совещание по защите Байкала

Виктория Абрамченко: Наша задача - сохранять Байкал всеми доступными способами. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко побывала в Иркутской области с рабочей поездкой и провела в правительстве региона совещание по защите озера Байкал. В обсуждении участвовали глава Приангарья Игорь Кобзев, представители Минприроды, Минтранса, МИДа, Минфина, Росприроднадзора, Росреестра, ППК «Российский экологический оператор», РАН и не только.

Какие вопросы поднимались? Так, в 2022 году в Казани состоится юбилейная, 45-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, приуроченная к 50-летию Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия. Будет проводиться мониторинг, в том числе специалисты побывают на Байкале.

- Это наша гордость, это жемчужина России, наша задача - сохранять его всеми доступными нам способами и не допустить включения озера в список объектов ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой, - заявила вице-премьер.

Для этого примут конкретные меры.

- На Байкале, в пределах центральной экологической зоны, больше не будет мусора, – отметила зампредседателя правительства РФ. - Населенные пункты, которые располагаются тут, безусловно, будут дальше жить и развиваться, но мусор будет вывозиться за пределы этой особой территории.

Для этого построят специальные комплексы, конкретные точки для их создания уже определили. Кроме того, планируется комплексное развитие поселков, которые находятся на берегу озера - Листвянки, Слюдянки и деревень Ольхонского . Например, там должны быть централизованные очистные сооружения.

Еще один острый вопрос - устранение отходов бывшего БЦБК.

- Это тяжелое наследие в непосредственной близости от Байкала, всего несколько сотен метров. Но первоочередные меры позволили предотвратить ухудшение экологической ситуации, – отметила Виктория Абрамченко. - Важно было не допустить перелив с карт в озеро, а для этого построить локальные очистные сооружения.

Таким образом воду в картах удалось понизить. Ну а впереди - большая работа по проекту по ликвидации накопленного вреда.

Далее вице-премьер отметила, что Российская академия наук начала трехлетние исследования уровня воды Байкала. После этого станет ясно, необходимо ли регулирование и какое.

Также во время совещания губернатор Игорь Кобзев и глава компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев подробно обсудили обращение с твердыми коммунальными отходами в Приангарье.

губернатор Игорь Кобзев и глава компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев обсудили обращение с ТКО в Приангарье. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Денис Буцаев подчеркнул, что Иркутская область эффективно проводит реформу по обращению с ТКО. Суть ее в том, чтобы не просто вывозить мусор, а сортировать, перерабатывать и при возможности использовать повторно, в том числе на местных предприятиях.

- Отдан приоритет созданию инфраструктуры для их переработки, а не захоронения, - сказал Игорь Кобзев. - В регионе планируется создание крупных центров обращения с отходами, совмещающих систему их сортировки, завод по переработке органических отходов и полигон для размещения, а также создание ресайклинг-центров, совмещенных с мусороперегрузочными или мусоросортировочными станциями.

В феврале 2022 года планируется подписать трехстороннее соглашение между правительством Приангарья, Российским экологическим оператором и региональными операторами, работающими в области. В документе будут прописаны меры, реализация которых до 2024 года поможет сократить количество мусора, отправляемого на полигоны, а сортировку довести до 100% уровня.

Губернатор Игорь Кобзев поручил министерству природных ресурсов и экологии области до конца этого года создать дорожную карту проекта соглашения.