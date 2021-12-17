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17 декабря 2021 8:09

В Иркутской области запустили самый современный в России алюминиевый завод

Мощность первого пускового комплекса составит 428,5 тыс. тонн в год
Яна ЛИСИНА
Яна ЛИСИНА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
В Тайшете запустили алюминиевый завод, самый современный в России.

В Тайшете запустили алюминиевый завод, самый современный в России.

Идея министра обороны Сергея Шойгу о создании новых техно-городов в Сибири, крупных промышленных центров, не так уж и призрачна, как могло показаться на первый взгляд. И подтверждение тому - история Тайшета, города на самом западе Иркутской области. Здесь 17 декабря запущен металлургический гигант – алюминиевый завод. По оснащению и передовым технологиям ему нет равных в России точно, да и в мире он среди лидеров. Инвестиции в проект составили 100 млрд рублей.

На чистой энергии и без вреда для экологии

- Этот завод будет работать на чистой энергии сибирских ГЭС (Богучанская, Братская и Красноярская. От них уже протянуты линии электропередач, которые снабжают производство главным ресурсом, - Прим. Авт.), - а, значит, что установлено современное газоочистное оборудование, система замкнутого водооборота. Воздействие на окружающую среду – минимальное, - заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Она прибыла в Тайшет 17 декабря на торжественное открытие завода.

Вместе с ней следили за историческим событием - выплавкой первого изделия – малогабаритной чушки (алюминиевый сплав) весом в 22 кг полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также известный промышленник Олег Дерипаска, который в 2006 году стал инициатором строительства тайшетского гиганта и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

- Углеродный след выпускаемой продукции, то есть влияние на климат, будет одним из самых низких в мире, - продолжила Абрамченко и отметила, что этот фактор станет важнейшим в конкурентноспособности сибирской продукции.

Гордимся, что «внутри» истории

- На заводе будут трудиться более тысячи человек, большинство из них – местные жители, и важно, что для них уже построено жилье, - сказал глава региона Игорь Кобзев.

И первые две семьи, действительно, уже заехали в микрорайон Центральный, а это серия новых многоэтажек, которые возводятся специально для заводчан. Такие здания здесь не строились много-много лет, а с лифтом так вообще первые в городе. Что уж говорить, если люди в Тайшете еще живут в бараках времен легендарной стройки века - БАМа, а зданию районной больницы – почти сто лет?!

Эта молодая семья металлургов перебралась в Тайшет из Иркутска.

Эта молодая семья металлургов перебралась в Тайшет из Иркутска.

Фото: Яна ЛИСИНА

- Мы первыми заехали в трехкомнатную квартиру, - радуются Кирилл и Елена Лукины. Вместе с 4-летним сынишкой они переехали в Тайшет… из Иркутска. Он – оператор автоматизированного процесса производства алюминия, она - менеджер центральной заводской лаборатории.

- В квартире уже все было, и мебель, и бытовая техника, - делятся супруги. – После съемного жилья это просто райские условия. Как переехали? Мы работали на Иркутском алюминиевом заводе и нам рассказали, что современное производство создают в Тайшете, предложили хорошие условия – и жилье, и зарплата выше, и возможность карьерного роста. Мы с Леной согласились. К тому же мы гордимся, что стоим у истоков зарождения такого промышленного гиганта. На наших глазах все строится, Да и все современное, новое. Ждем с нетерпением, когда жильцы заедут, чтобы сыну было с кем играть во дворе. Там ведь шикарный ледовый городок сделали!

Лукины еще скромничают. С журналистами не привыкли общаться. А ведь история повторяется, как тогда, на строительстве БАМа, когда репортеры со всей страны спешили к комсомольцам-передовикам….

В Тайшете появился новый микрорайон.

В Тайшете появился новый микрорайон.

Фото: Яна ЛИСИНА

Завод получил имя Столыпина

Великий реформатор, который дал развитие Сибири, когда поехали сюда люди осваивать новые земли и основывать деревни (кстати, и в Тайшетском районе тоже) – стал символом предприятия. И его имя присвоено заводу.

- Запуск нового завода имеет огромное значение не только для экономики Иркутской области, но и Сибири в целом, роль которой как центра промышленного развития с каждым годом растет, -прокомментировал представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Новому заводу нет равных в России.

Новому заводу нет равных в России.

Фото: Яна ЛИСИНА

И как Столыпин дал импульс развития сибирской глубинки, так новый завод преследует ту же цель.

- Мы должны отдать долг сибирякам, - заявил Олег Дерипаска. - Сделать так, чтобы в первую очередь их жизнь улучшилась. И у них были те же возможности как у тех, кто рвется и переезжает в Москву. И, благодаря программам, которые мы пытаемся реализовать здесь при помощи правительства, которое нас поддерживает, мы за 3-4 года попробуем провести революцию в социальной инфраструктуре города, чтобы было здесь комфортнее, чем в Новой Москве. Это будет хорошим примером. В Сибири воздух чище, просторы больше. Словом, будет новый образ сибирских городов. Верю, что в Сибирь поедут люди, как когда-то сюда приезжали первопроходцы. К тому же считаю, что будущее не в Европе , а в Азии, где потребителей больше.

Словом, Тайшетский завод – образцовый.

- Это уже третий за последние 15 лет современный и экологичный алюминиевый завод в Сибири, - говорит генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. – Здесь все технологические процессы автоматизированы почти на 100%. По этой же модели на месте устаревших, производств в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке будут построены новые заводы.

На заводе установлены энергоэффективные электролизеры. Самый мощный из них может производить более 3 тонн алюминия в сутки. Процесс максимально простой за счет автоматики – алюминий получают электролизом, то есть под воздействием электрического тока, из глинозема. «Жидкий» металл уже в литейном цехе заливают в миксеры.

- Здесь уникальные миксеры, каких в России нет, их вес составляет 115 тонн, - рассказал «КП» технолог по производству малогабаритной чушки и цилиндрических слитков Максим Лопатин. – Еще одна особенность – собраны разные технологии, которые в таком разнообразии, можно увидеть только здесь.

Плавка одной партии продукции составляет всего три с половиной часа, на выходе 57 тонн товарной продукции. А за сутки 412 тонн! Слитки, сплавы, лигатура и прочий ассортимент затем отгружается потребителю. Рынок сбыта – европейский, азиатские страны. Охвачен весь мир. Тайшетский алюминий будет активно использоваться в машиностроении, авиа- и космической отрасли.

Производство алюминия началось.

Производство алюминия началось.

Фото: Яна ЛИСИНА

Более того, помимо завода построена совсем рядом анодная фабрика, которая уже работает полтора года. Второй ее этап планируется запустить в 2024 году. И тогда мощность фабрики составит 400 тысяч тонн обожженных анодов и 150 тысяч тонн прокаленного кокса в год.

Производство алюминия идет по современным технологиям.

Производство алюминия идет по современным технологиям.

Фото: Яна ЛИСИНА

Тайшет, рожденный Транссибом

Почему именно Тайшет был выбран для строительства завода? Решающую роль сыграли два фактора. Первое – здесь нулевой километр БАМа – одной из крупнейшей железных дорог России, середина Транссибирской магистрали. Это удобный транспортный узел, каких в России немного. Отсюда уходят железнодорожные и автомобильные ветки на север, запад, юг, восток. А кроме всего, в стране сейчас реализуются крупные инфраструктурные проекты, например – расширение БАМа, строится второй Северомуйский тоннель. Политика государства направлена на создание промышленных центров в Сибири.

К тому же предприятие обеспечено чистой энергией ближайших сибирских гидроэлектростанций. Так, например, с марта этого года смонтирована подстанция и электроэнергия поступает с Богучанской и Красноярской ГЭС. И, как известно, 20% от себестоимости алюминия составляет стоимость потраченной на его получение электроэнергии.

- На самом деле еще в 1959 году начались изыскания площадки под строительство металлургического комбината – работала экспедиция, - рассказал краевед из Тайшета, кандидат исторических наук Сергей Селезнев. – Была построена и трансформаторная подстанция, в 1962-м – первая опора, воспетая в песни Пахмутовой «…ЛЭП-500 не простая линия, а ведем мы ее с друзьями по таежным дебрям глухим…». Но строительство этого комбината так и не состоялось.

Если бы состоялось, то здесь бы уже давно вырос город – миллионник.

- … Хотя Тайшет всегда жил только за счет государственных проектов – благодаря строительству транссибирской магистрали в 1894-м году он и появился. Затем, в 1950-е годы велось строительство западного участка Байкало-Амурской магистрали, далее - комбинат строительной индустрии, нефтепровод, электрофикация, - все эти проекты вносили новую свежую струю и сейчас снова наш город благодаря государственной политике и крупному капиталу получил толчок для развития, которого ему очень не хватало, - признается историк.

Об этом говорят и городские власти.

- Я рад, что возглавляю район в это знаковое время, - говорит глава территории, в которой проживают более 70 тысяч человек, Александр Величко. – Мы получаем рабочие места, приток населения и налоговые отчисления в бюджете в виде НДФЛ. В 2020 год же было отчислений на 28 млн рублей, а прогнозируем около 80 млн рублей. Это очень большие деньги, у нас всего годовой бюджет 2 млрд 200 млн рублей. Словом, мы открываем новую страницу славной истории после БАМа, хочется надеется, что завод станет крупным современным металлургическим центром России.

Планы по развитию социальной сферы.

Планы по развитию социальной сферы.

Фото: Яна ЛИСИНА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2, 6 км2, или 260 га, или 2 605 449 м2 – площадь Тайшетского алюминиевого завода

100 млрд рублей - объем инвестиций в строительство.

420 тысяч тонн – мощность первого пускового комплекса

Экономика: ДЕНЕЖКИ