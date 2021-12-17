В Иркутской области запустили самый современный в России алюминиевый завод

В Тайшете запустили алюминиевый завод, самый современный в России.

Идея министра обороны Сергея Шойгу о создании новых техно-городов в Сибири, крупных промышленных центров, не так уж и призрачна, как могло показаться на первый взгляд. И подтверждение тому - история Тайшета, города на самом западе Иркутской области. Здесь 17 декабря запущен металлургический гигант – алюминиевый завод. По оснащению и передовым технологиям ему нет равных в России точно, да и в мире он среди лидеров. Инвестиции в проект составили 100 млрд рублей.

На чистой энергии и без вреда для экологии

- Этот завод будет работать на чистой энергии сибирских ГЭС (Богучанская, Братская и Красноярская. От них уже протянуты линии электропередач, которые снабжают производство главным ресурсом, - Прим. Авт.), - а, значит, что установлено современное газоочистное оборудование, система замкнутого водооборота. Воздействие на окружающую среду – минимальное, - заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Она прибыла в Тайшет 17 декабря на торжественное открытие завода.

Вместе с ней следили за историческим событием - выплавкой первого изделия – малогабаритной чушки (алюминиевый сплав) весом в 22 кг полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также известный промышленник Олег Дерипаска, который в 2006 году стал инициатором строительства тайшетского гиганта и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

- Углеродный след выпускаемой продукции, то есть влияние на климат, будет одним из самых низких в мире, - продолжила Абрамченко и отметила, что этот фактор станет важнейшим в конкурентноспособности сибирской продукции.

Гордимся, что «внутри» истории

- На заводе будут трудиться более тысячи человек, большинство из них – местные жители, и важно, что для них уже построено жилье, - сказал глава региона Игорь Кобзев.

И первые две семьи, действительно, уже заехали в микрорайон Центральный, а это серия новых многоэтажек, которые возводятся специально для заводчан. Такие здания здесь не строились много-много лет, а с лифтом так вообще первые в городе. Что уж говорить, если люди в Тайшете еще живут в бараках времен легендарной стройки века - БАМа, а зданию районной больницы – почти сто лет?!

Эта молодая семья металлургов перебралась в Тайшет из Иркутска. Фото: Яна ЛИСИНА

- Мы первыми заехали в трехкомнатную квартиру, - радуются Кирилл и Елена Лукины. Вместе с 4-летним сынишкой они переехали в Тайшет… из Иркутска. Он – оператор автоматизированного процесса производства алюминия, она - менеджер центральной заводской лаборатории.

- В квартире уже все было, и мебель, и бытовая техника, - делятся супруги. – После съемного жилья это просто райские условия. Как переехали? Мы работали на Иркутском алюминиевом заводе и нам рассказали, что современное производство создают в Тайшете, предложили хорошие условия – и жилье, и зарплата выше, и возможность карьерного роста. Мы с Леной согласились. К тому же мы гордимся, что стоим у истоков зарождения такого промышленного гиганта. На наших глазах все строится, Да и все современное, новое. Ждем с нетерпением, когда жильцы заедут, чтобы сыну было с кем играть во дворе. Там ведь шикарный ледовый городок сделали!

Лукины еще скромничают. С журналистами не привыкли общаться. А ведь история повторяется, как тогда, на строительстве БАМа, когда репортеры со всей страны спешили к комсомольцам-передовикам….

В Тайшете появился новый микрорайон. Фото: Яна ЛИСИНА

Завод получил имя Столыпина

Великий реформатор, который дал развитие Сибири, когда поехали сюда люди осваивать новые земли и основывать деревни (кстати, и в Тайшетском районе тоже) – стал символом предприятия. И его имя присвоено заводу.

- Запуск нового завода имеет огромное значение не только для экономики Иркутской области, но и Сибири в целом, роль которой как центра промышленного развития с каждым годом растет, -прокомментировал представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Новому заводу нет равных в России. Фото: Яна ЛИСИНА

И как Столыпин дал импульс развития сибирской глубинки, так новый завод преследует ту же цель.

- Мы должны отдать долг сибирякам, - заявил Олег Дерипаска. - Сделать так, чтобы в первую очередь их жизнь улучшилась. И у них были те же возможности как у тех, кто рвется и переезжает в Москву. И, благодаря программам, которые мы пытаемся реализовать здесь при помощи правительства, которое нас поддерживает, мы за 3-4 года попробуем провести революцию в социальной инфраструктуре города, чтобы было здесь комфортнее, чем в Новой Москве. Это будет хорошим примером. В Сибири воздух чище, просторы больше. Словом, будет новый образ сибирских городов. Верю, что в Сибирь поедут люди, как когда-то сюда приезжали первопроходцы. К тому же считаю, что будущее не в Европе , а в Азии, где потребителей больше.

Словом, Тайшетский завод – образцовый.

- Это уже третий за последние 15 лет современный и экологичный алюминиевый завод в Сибири, - говорит генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. – Здесь все технологические процессы автоматизированы почти на 100%. По этой же модели на месте устаревших, производств в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке будут построены новые заводы.

На заводе установлены энергоэффективные электролизеры. Самый мощный из них может производить более 3 тонн алюминия в сутки. Процесс максимально простой за счет автоматики – алюминий получают электролизом, то есть под воздействием электрического тока, из глинозема. «Жидкий» металл уже в литейном цехе заливают в миксеры.

- Здесь уникальные миксеры, каких в России нет, их вес составляет 115 тонн, - рассказал «КП» технолог по производству малогабаритной чушки и цилиндрических слитков Максим Лопатин. – Еще одна особенность – собраны разные технологии, которые в таком разнообразии, можно увидеть только здесь.

Плавка одной партии продукции составляет всего три с половиной часа, на выходе 57 тонн товарной продукции. А за сутки 412 тонн! Слитки, сплавы, лигатура и прочий ассортимент затем отгружается потребителю. Рынок сбыта – европейский, азиатские страны. Охвачен весь мир. Тайшетский алюминий будет активно использоваться в машиностроении, авиа- и космической отрасли.

Производство алюминия началось. Фото: Яна ЛИСИНА

Более того, помимо завода построена совсем рядом анодная фабрика, которая уже работает полтора года. Второй ее этап планируется запустить в 2024 году. И тогда мощность фабрики составит 400 тысяч тонн обожженных анодов и 150 тысяч тонн прокаленного кокса в год.

Производство алюминия идет по современным технологиям. Фото: Яна ЛИСИНА

Тайшет, рожденный Транссибом

Почему именно Тайшет был выбран для строительства завода? Решающую роль сыграли два фактора. Первое – здесь нулевой километр БАМа – одной из крупнейшей железных дорог России, середина Транссибирской магистрали. Это удобный транспортный узел, каких в России немного. Отсюда уходят железнодорожные и автомобильные ветки на север, запад, юг, восток. А кроме всего, в стране сейчас реализуются крупные инфраструктурные проекты, например – расширение БАМа, строится второй Северомуйский тоннель. Политика государства направлена на создание промышленных центров в Сибири.

К тому же предприятие обеспечено чистой энергией ближайших сибирских гидроэлектростанций. Так, например, с марта этого года смонтирована подстанция и электроэнергия поступает с Богучанской и Красноярской ГЭС. И, как известно, 20% от себестоимости алюминия составляет стоимость потраченной на его получение электроэнергии.

- На самом деле еще в 1959 году начались изыскания площадки под строительство металлургического комбината – работала экспедиция, - рассказал краевед из Тайшета, кандидат исторических наук Сергей Селезнев. – Была построена и трансформаторная подстанция, в 1962-м – первая опора, воспетая в песни Пахмутовой «…ЛЭП-500 не простая линия, а ведем мы ее с друзьями по таежным дебрям глухим…». Но строительство этого комбината так и не состоялось.

Если бы состоялось, то здесь бы уже давно вырос город – миллионник.

- … Хотя Тайшет всегда жил только за счет государственных проектов – благодаря строительству транссибирской магистрали в 1894-м году он и появился. Затем, в 1950-е годы велось строительство западного участка Байкало-Амурской магистрали, далее - комбинат строительной индустрии, нефтепровод, электрофикация, - все эти проекты вносили новую свежую струю и сейчас снова наш город благодаря государственной политике и крупному капиталу получил толчок для развития, которого ему очень не хватало, - признается историк.

Об этом говорят и городские власти.

- Я рад, что возглавляю район в это знаковое время, - говорит глава территории, в которой проживают более 70 тысяч человек, Александр Величко. – Мы получаем рабочие места, приток населения и налоговые отчисления в бюджете в виде НДФЛ. В 2020 год же было отчислений на 28 млн рублей, а прогнозируем около 80 млн рублей. Это очень большие деньги, у нас всего годовой бюджет 2 млрд 200 млн рублей. Словом, мы открываем новую страницу славной истории после БАМа, хочется надеется, что завод станет крупным современным металлургическим центром России.

Планы по развитию социальной сферы. Фото: Яна ЛИСИНА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2, 6 км2, или 260 га, или 2 605 449 м2 – площадь Тайшетского алюминиевого завода

100 млрд рублей - объем инвестиций в строительство.

420 тысяч тонн – мощность первого пускового комплекса