Почему детям в Иркутске продают вейпы, не проверяя документы. Разбираемся. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Недавно, сидя на лавочке, подсела девчонка - на вид совсем школьница. Сложив ногу на ногу, достала сигарету, ловко подкурила, прищурясь, как рабочий завода, сделала затяжку, и окатила меня дымом.

- Сколько тебе лет? - удивленно спросил.

- 15, - невозмутимо ответила она и на второй вопрос, почему она курит в таком раннем возрасте, закатив глаза, серьезно выдала:

«Вообще-то я уже три года курю…».

И эта школьница - наверное, одна из тех, кто еще не перешел, как почти все современные подростки, на электронные сигареты с гламурными мятными и клубничными вкусами. Вейпы, айкосы, пенстайлы, моды… Модные гаджеты производители сейчас выдают якобы как безопасную альтернативу обычным сигаретам. Однако минздрав и здесь, как говорится, предупреждает. «Забава» ничуть не безопаснее табачных, они бьют по мозгам и содержат аналоги пестицидов канцерогены и токсичные вещества. Поэтому купить их можно по закону только с 18 лет. А между тем, в городе не осталось уже ни одного торгового центра, где бы не было стойки с вейпами и айкосами. Для них даже открывают отдельные павильоны рядом с ТЦ.

Чтобы проверить, соблюдают ли торговцы курительных гаджетов закон, корреспондент "КП"-"Иркутск" отправился в рейд, взяв с собой подростка. У 17-летней второкурсницы Кати (имя изменено) одного из техникумов Иркутска, которую, к слову, вообще можно спутать с 14-летней, простая задача: купить электронный испаритель без паспорта. Проверим, как реагируют на подростков продавцы.

Этот павильон находится прямо на входе в торговый центр и здесь согласились продать электронную сигарету 17-летней студентке.

СТОЙКИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ИСПАРИТЕЛЯМИ ПРЯМО НА ВХОДЕ

Итак, заходим в первый ТЦ. Павильон с курительными гаджетами здесь прямо у входа. Я прохожу мимо, а студентка делает первую попытку. Поговорив с парнем-продавцом 2-3 минуты, Катя возвращается довольная.

- Когда я попросила показать мне вейп и спросила цену, он без проблем достал его с прилавка, - хитро улыбается Катя. – Паспорт спрашивать не стал. Вместо этого, предложил еще несколько вариантов электронных сигарет.

Такой павильон находится прямо у стен общежития, в котором живут сотни студентов и здесь подросткам свободно продают электронные сигареты. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Катя от покупки отказалась, на самом деле она вообще не курит. Выходим на улицу и через дорогу видим павильон с надписью: «Кофе, табак, напитки».

- О, давайте туда зайдем, - командует Катя. – Павильон прямо у стен нашего общежития находится. Тут все студенты закупаются. Здесь у меня не то, что паспорт не спросят, даже в лицо не взглянут. Вот увидите.

Так и оказалось. Показывая ассортимент сигарет на 200-300 затяжек, продавец бабушка божий-одуванчик, не спросила никакого документа. Кажется, она вообще не понимала, что продает. Тогда я решил зайти сам.

- А где у вас электронные сигареты? - спрашиваю бабулю, и тут ее работу начинает выполнять парень, стоящий передо мной в очереди.

- Да вот же они, прямо перед вами, - показывает он.

Очевидно, что этот студент в теме. Спрашиваю его возраст. Оказалось, 17. И он тоже постоянный клиент павильона.

- Продают ли мне вейпы и айкосы без паспорта? - уже на улице переспрашивает он, и неожиданно закуривает обычную сигарету. – Да легко! Но не везде. В некоторых местах все-таки спрашивают документ.

Стенды с курительными гаджетами переполнены и находятся в самых проходных местах в ТЦ. Фото: Андрей СИНЬКОВ

ПОКАЖИТЕ ПАСПОРТ И ПРОЙДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ

Таким местом для Кати оказался один из самых популярных у иркутян торговых центров. Здесь на первом этаже, в самой проходной зоне сразу две стойки с испарителями. Одна была временно закрыта, на второй Катю ждала первая неудача.

- Девушка-консультант даже не дослушала мою просьбу и сразу попросила паспорт, - вздыхает студентка. – А еще сказала, что по паспорту мне нужно где-то зарегистрироваться и только после этого я смогу сделать покупку.

Едем в соседний ТЦ. И здесь самый большой ассортимент электронных сигарет. Опять же на первом этаже две стойки. На одной, где продают только айкосы, Катя услышала такую же просьбу, как и минутами ранее: «Покажите паспорт и пройдите регистрацию». А вот на соседней парень с косичкой был рад новой клиентке.

- Вежливо предложил мне на выбор несколько испарителей, - говорит Катя. – Документ не спрашивал.

На центральном выходе из ТЦ замечаем отдельный павильон с табаком – шестая точка нашего рейда. И здесь студентке были рады.

- Так в красках рассказывали о товаре и хотели продать его мне, что мне их стало жалко, и я купила у них пачку обычных леденцов, чтобы не обижать.

Цены на курительные гаджеты с различными вкусами. Фото: Андрей СИНЬКОВ

ЧЕМ ОПАСНЫ ИСПАРИТЕЛИ

Итог рейда неутешительный. Из шести точек продаж электронных испарителей, несовершеннолетней студентке отказались продать только в двух. И это еще не самая грустная статистика: недавно подобный рейд вместе с полицейскими провели и активисты регионального общественного движения «АнтиДилер». Они провели контрольные закупки в торговых точках Иркутска, продающих одноразовые вейпы. В 8 из 10 магазинов, которые проверили активисты, продали устройство школьнику, не проверив паспорт. Еще в 2 паспорт все же спросили, но после недолгих уговоров вейп ребенку все же продали. Теперь нарушивших закон торговцев ждет штраф в 40 тысяч рублей. Юридическим лицам и вовсе до 300 тысяч.

- Одноразовые вейпы и другие электронные сигареты - не какая-то безвредная игрушка, как про нее рассказывают торговцы, - объясняет руководитель регионального общественного движения «Антидилер» Денис Терсков. - Эти девайсы и рассчитаны на подростковую аудиторию, благодаря сладким вкусам и ярким упаковкам. Уже с раннего возраста детей подсаживают на опасную зависимость.

Добавим, что открытая выкладка электронных сигарет на прилавках в России под запретом с июля 2020 года. По словам специалистов, вейпы вообще не проходят обязательную сертификацию на безопасность. Поэтому на рынок попадает огромное количество опасной для здоровья продукции. Например, недавнее исследование института табачных изделий показало, что в 80% самых популярных брендов вейпов содержание никотина превышено в 2-3 раза.

Отдельный павильон с электронными сигаретами прямо у входа в ТЦ. Фото: Андрей СИНЬКОВ

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Александр ИВАНОВ, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук:

«Для подростков электронные сигареты еще опаснее табака»

- Всемирная организация здравоохранения уже давно официально внесла электронные сигареты в перечень средств для употребления табака. Курят эти гаджеты или как сейчас говорят, парят, неважно. Это в любом случае средство доставки никотина в ваш организм. Испарители, как и обычные сигареты вызывают зависимость на физиологическом и психологическом уровнях. Кроме никотина, при их курении в организм проникает еще и растворитель в виде вкусовых добавок. И основа холодного пара – глицерин. Но и это еще не все. Мы точно не знаем весь состав, который есть в курительных смесях. Производители его часто не раскрывают. Какие негативные последствия от курительных гаджетов? Прежде всего, это тяжелое нарушение дыхания. Причем, развиваются эти нарушения еще быстрее, чем при курении табачных сигарет. Особенно у подростков. Поражения у них могут быть еще тяжелее, чем у взрослых. У ребенка уже в таком молодом возрасте может появиться одышка и дыхательная недостаточность. Те, кто бросил курить обычные сигареты и перешел на вейпы и айкосы сильно заблуждаются, что они теперь в безопасности. Вред здоровью такой же, и бросить будет также тяжело.