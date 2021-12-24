ИрГАУ назвал самые популярные в 2021 году аграрные профессии в Иркутске

Врио ректора ИрГАУ Николай Дмитриев выступил в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Сельское хозяйство для Приангарья - одна из основных отраслей. А готовят специалистов, в основном, в Иркутском государственном аграрном университете им. А.А. Ежевского. О знаковых событиях уходящего года и планах на будущее врио ректора вуза Николай Дмитриев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM).

Больше 50 тысяч специалистов подготовил вуз за годы работы. Фото: архив ИрГАУ

- Каким в целом выдался для вуза 2021 год?

- Подводить итоги приятно, поскольку нашему коллективу удалось выполнить все задачи, поставленные в начале года. Во-первых, нужно было правильно выстроить финансовую систему вуза. Во-вторых, правильно сформировать подготовку для студентов и улучшить материально-техническую базу, внедрить новые направления. И в-третьих, для обучения важна производственная практика, работаем над этим. Немаловажно и то, что мы продолжили улучшать условия для учебы и проживания студентов.

Фото: архив ИрГАУ

- Как нынче прошла приемная кампания?

- В этом году мы постарались поменять систему общения с ребятами, которые могут стать нашими студентами. Основные принципы - поддерживать с ними прямой контакт (очно или дистанционно), и не ждать, пока они придут к нам, а самим устраивать с ними встречи в школах, техникумах, училищах. Мы проводим много олимпиад, а победителям и призерам даем дополнительные баллы при поступлении. Обязательно устраиваем день открытых дверей. Кроме того, существует программа непрерывного агробизнес-образования, когда дети со школы привлекаются к изучению сельскохозяйственной сферы.

И все это приносит результат! В 2021 году поступающих было столько, что дополнительный набор объявлять не пришлось.

Аграрная сфера – перспективная и интересная! Фото: архив ИрГАУ

- В чем привлекательность Иркутского аграрного университета?

- Важно не только само образование, но и условия, в которых его получают. Одно из серьезных наших преимуществ - студенты живут в поселке кампусного типа, полностью огороженном, охраняемом и безопасном. Далее, у нас культ спорта - имеются спортзалы, футбольное поле, лыжная база, проводятся мероприятия, ребята успешно выступают в соревнованиях. Кроме того, мы тщательно следим за качеством их питания.

Фото: архив ИрГАУ

- Какие направления сейчас особенно популярны?

- Аграрные профессии остаются популярными во многом за счет того, что их ценность правильно транслируют молодому поколению. Мы помогаем ребятам понять, что современное сельское хозяйство - это не столько про тяжкий труд, сколько про рентабельный бизнес, и что все полученные знания и навыки будут действительно полезны и применимы в дальнейшей жизни и карьере.

Самый высокий конкурс в этом году был на направление «Теплотехника и теплоэнергетика» - 11 абитуриентов на место. Далее идут «Электротехника и электроэнергетика», «Ландшафтная архитектура», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Прикладная информатика» и «Ветеринария». Активно поступают на агрономов, инженеров-механиков. А к следующему учебному году планируем открыть как минимум пять новых направлений подготовки.

Фото: архив ИрГАУ

- Где работают ваши выпускники?

- Около трети непосредственно в сфере сельского хозяйства. Половина из них - если принимать в расчет и тех, кто занят в смежных организациях, таких как, допустим, Россельхознадзор. Я считаю, что это хороший результат, ведь наша цель - готовить образованных людей, даже если в итоге они найдут себя в другой сфере. Многие из наших вчерашних студентов сейчас занимают руководящие должности или открывают свой бизнес.

Фото: архив ИрГАУ

- Отразилась ли пандемия на процессе обучения?

- Надо отметить, что в условиях коронавируса наш коллектив действует очень слаженно. Уже провакцинированы все преподаватели и 57% студентов. Их иммунизация продолжается. При необходимости мы даем ребятам по два дня отдыха и по тысяче рублей на поддержание здоровья.

Обучение в 2021 году очное, на дистанционный режим уходят только отдельные группы, если кто-то из студентов заболел. Очень внимательно наблюдаем за здоровьем всех ребят.

Врио ректора ИрГАУ им. А. А. Ежевского Николай Дмитриев. Фото: архив ИрГАУ

- В этом году вуз впервые выиграл два гранта на обучение иностранных студентов. Как оно будет организовано?

- В августе 2022 года состоятся две летние школы для студентов из разных регионов России, а также из Германии. Тема первой школы - защита природы и экологии озера Байкал, второй - сибирская тайга и ее значимость в жизни человека.

Разумеется, это не единственные подобные гранты. У нас реализуется, например, программа Erasmus Plus, по которой иностранные студенты также могут побывать в нашем университете. В целом у нас сейчас учатся 550 студентов из 16 стран. И наши ребята тоже ездят за рубеж - в этом году 15 человек побывали на практике в Германии. Я уверен, что такой обмен знаниями и опытом очень значим.

Фото: архив ИрГАУ

- Расскажите о школе фермеров, которая открылась в ИрГАУ в этом году. В чем ее особенности?

- Проект реализуется во многих регионах, он новый и очень интересный. В этом году в нем участвуют и начинающие, и опытные фермеры из Иркутской области. Они проходят обучение по направлениям растениеводства и животноводства, а преподают им ведущие специалисты нашего вуза и аграрных предприятий региона. Проект помогает вновь понять, что сельское хозяйство при умелом подходе может приносить хорошие доходы.

Фото: архив ИрГАУ

- Какие исследования будут проводиться в аграрном научно-испытательном центре, созданном на базе вуза?

- В состав комплекса вошли четыре лаборатории: микроклонального размножения картофеля, качества зерна, для исследования зерна, определения качества кормов и анализа почвы. Это позволит получать комплексные научные результаты по испытуемым образцам для сельхозтоваропроизводителей.

Фото: архив ИрГАУ

- В 2021 году в ИрГАУ появилась фирменная аудитория Минского тракторного завода…

- Да, и это очень важно. Этот завод - один из мировых лидеров по производству сельхозтехники. В классе можно ознакомиться с современными машинами, поработать на них, то есть получить практические знания и навыки. Подобные аудитории мы открываем активно. Цель на ближайшие полтора года - создать лучшую в стране площадку для подготовки инженеров, причем не только для выпускников, но и для практикующих специалистов. Программы переподготовки, к слову, сейчас пользуются большим спросом.

Фото: архив ИрГАУ

СПРАВКА «КП»

Иркутский государственный аграрный университет образован в 1934 году. За это время здесь подготовлено свыше 50 специалистов аграрного комплекса.