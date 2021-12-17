Как развивается Саянск - самый молодой город в регионе. Фото: предоставлено редакцией газеты «Саянские зори»

- Итоги 2021-го подводим с двояким ощущением. С одной стороны, год выдался насыщенным на хорошие события, а с другой - хочется сделать еще больше, - признается мэр Саянска Олег Боровский. - Сейчас в регионе много внимания уделяется восстановлению территорий после наводнения, а также Байкальску, Усолью-Сибирскому. Но ведь и другие города Иркутской области требуют внимания и участия. Плюс сейчас пандемия, это тоже сказывается на планах. Радует то, что правительство области пообещало посвятить следующий год работе с муниципалитетами. Саянск настроен позитивно: мы развиваемся и будем развиваться.

Школы и детсады

Олег Боровский «у руля» Саянска с 2014 года. С самого начала завел традицию осенью ходить по дворам и спрашивать жителей, каких изменений в городе они хотят. Нынче, по словам мэра, глобальных пожеланий уже не высказывали. Почему? Так ведь практически все есть!

Взять хотя бы образование. В 2021 году открылась школа на 550 мест, красивая, современная. Тут и залы - актовый, хореографический, спортивный, и два бассейна, и спальные, и игровые… И внешне здание яркое, расписанное панно на тему истории строительства Саянска.

Мэр города Саянска Олег Боровский. Фото: предоставлено редакцией газеты «Саянские зори».

- Открытие школы для нас знаковое событие - соцобъекты в городе не строились 30 лет, - говорит мэр. - Часто бываю там на мероприятиях, поддерживаю связь с родительским комитетом. Конечно, школа детям нравится! А в следующем году учиться в ней станет еще комфортнее: по поручению губернатора нам выделены дополнительные 38 млн рублей для дооснащения учебными пособиями - глобусами, географическими картами, скелетами для уроков анатомии, снарядами для плавания и многим другим, о чем попросили учителя в соответствии с современными стандартами обучения.

Достижение Саянска и в том, что все ребята здесь учатся в одну смену, пять дней в неделю. К этому стремятся многие города. И в детсады очереди нет. Начиная от годика, принимают всех детей. А в следующем году и вовсе хотят открыть ясли для малышей от двух месяцев.

- У нас уже на 90% готов детский сад на 150 мест, - рассказывает Олег Боровский. - Ждем, когда поступит финальная часть федерального финансирования, чтобы достроить здание.

Имеющиеся учреждения тоже поддерживают в хорошем состоянии. Детсады капиталят. Например, в этом году обновили дошкольное заведение № 19, куда ходят почти 290 ребятишек.

Фото: предоставлено редакцией газеты «Саянские зори».

А вот к школам подход иной.

- Мы решили, что нет необходимости капитально ремонтировать каждое здание и тратить на это сотни миллионов, - поясняет Олег Боровский. - Идем по другому пути: сначала во всех восьми школах Саянска заменили окна на современные и теплые (буквально пару недель назад закончили остекление последнего учреждения), а следующим шагом станет ремонт и утепление фасадов. А в самих помещениях будем наводить порядок за счет местного бюджета.

ЖКХ и дороги

Если вы хоть раз бывали в Саянске, то не могли не оценить дороги. Да, город компактный, но содержать магистрали в идеальном порядке всегда непросто.

- В первую очередь, ремонтируем центральные улицы. В этом году занимались Советской, в следующем продолжим, - говорит мэр города.

А ЖКХ? Это обычно больная тема. Но не для Саянска.

- В Иркутской области всего два таких города - Саянск и Шелехов, где инженерные сети не частные, а муниципальные, - продолжает Олег Боровский. - Тепло и вода - это основа жизнедеятельности города, и мы сами за это отвечаем. К тому же и для жителей экономия: если в соседней Зиме гигакалория стоит 1630 рублей, то у нас 1190. А ведь тепло идет с одной и той же Ново-Зиминской ТЭЦ! Просто саянцы не доплачивают частникам за пользование сетями.

В этом году провели водопровод в микрорайон Таежный - это частный сектор, построенный в 1994 году, где раньше не было ни воды, ни света. Электричество, кстати, там появилось в 2020-м.

- Плотно работаем с региональным министерством ЖКХ по водоводам, провели их во все микрорайоны, - говорит мэр. - На следующий год в планах капремонт водопроводных сетей в двух микрорайонах. Кстати, перед ремонтом дорог заранее меняем трубы, чтобы в случае аварии не раскапывать новый асфальт. Например, следующая на очереди - улица Рогозина.

«Таежные бульвары»

Фото: предоставлено редакцией газеты «Саянские зори».

А этот парк - песня. Даже жители крупных городов позавидуют! Открыли его этим летом ко Дню города. Отличный получился подарок саянцам.

Фото: предоставлено редакцией газеты «Саянские зори».

Уникальность «Таежных бульваров» в том, что сосны и лиственницы (хвойный аромат непередаваемый!) вырубили только больные, а вокруг остальных деревьев бережно проложили дорожки и площадки. Так что горожане приходят сюда подышать свежим таежным воздухом, погулять, поиграть на спортплощадке, полюбоваться цветным фонтаном.

Фото: предоставлено редакцией газеты «Саянские зори».

- А ведь раньше это был просто кусок заброшенного леса, где имелась только дорожка с фонарями, - улыбается мэр Саянска.

Скверов и парков в маленьком городе, на удивление, много. И благоустройство продолжается, например в Комсомольском сквере.

Фото: предоставлено редакцией газеты «Саянские зори».

Ремонт домов и дворов

Помимо ЖКХ Саянск самостоятелен и в плане капитального ремонта домов.

- Мы давно взяли эти работы под свой контроль. региональный фонд предоставляет деньги, а весь процесс полностью контролируется на уровне города, - рассказывает Олег Боровский. - В этом году отремонтировали семь домов, заменили 28 лифтов в девятиэтажках.

Строится и новое жилье. Например, в планах на следующий год начать возводить 22 дома для детей-сирот.

А территория возле домов?

Фото: предоставлено редакцией газеты «Саянские зори»

- В этом году отремонтировали три больших двора, - сообщает мэр. - Только представьте, у нас 95 дворов, и во всех уже есть детские площадки, а в 28 еще и спортивные. В следующем году планируем установить еще 18.

Модельная библиотека

Фото: предоставлено редакцией газеты «Саянские зори».

В начале декабря в Саянске открылась вторая модельная библиотека - современная, с читальными залами, игровой, творческой мастерской, пространством для обучения, мастер-классов и лекций. Город этим гордится.

- За счет нашего благотворительного фонда увеличим книжный фонд еще на 600 тысяч, - говорит мэр. - Программа модельных библиотек повышает их уровень, люди сюда ходят охотнее. В планах на 2022 год - ремонт центральной городской библиотеки, хотелось бы тоже сделать ее модельной.

О планах

Так чего же все-таки ждут саянцы, ведь при всех достижениях всегда есть куда расти?

- Нужна новая детская поликлиника. Проектирование начнется уже в январе, - заявляет Олег Боровский. - Еще жители хотят, чтобы появился новый большой Дом культуры - у нас он всего один на 40 тысяч населения.

Кроме того, не стоит забывать, что Саянск - это территория опережающего развития.

- У нас пока четыре резидента ТОСЭР, - отмечает глава города. - На следующий год они планируют, во-первых, строительство гостиницы, а во-вторых, создание крупнейшего за Уралом тепличного комбината, где будет выращиваться порядка 18 тысяч тонн помидоров, огурцов, зелени. Возможно, Саянск обеспечит свежими овощами не только Иркутскую область, но даже Бурятию и Читу!

Саянск с надеждой смотрит в будущее

- Горожане поначалу вообще не ожидали, что в Саянске можно что-то сделать. Я сам, честно говоря, в 2014 году в это не верил, но было огромное желание, - откровенничает Олег Боровский. - Все получается, когда все уровни власти - правительство, Заксобрание и местная администрация - работают слаженно. Поэтому в Новый год хотел бы пожелать жителям Иркутской области верить в свой регион и город, любить свою малую родину. И, конечно же, самого главного сейчас - здоровья!