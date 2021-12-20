Нотариальное новшество года – дистанционное удостоверение сделок двумя и более нотариусами

Нотариус Жигаловского нотариального округа Иркутской области Алексей Ленок. Фото из личного архива

В нынешние ковидные времена на дистанционку переходят не только школьники или студенты, но и нотариусы, у которых в этом году появилась возможность оформлять сделки дистанционно, с привлечением сразу нескольких нотариусов. Соответствующий закон был подписан еще в конце 2019-го, но положение о дистанционных сделках и об удаленных нотариальных действиях вступило в силу 29 декабря 2020 года. Данный формат позволяет сторонам сделки не только избежать встречи в одной нотариальной конторе, но и каждому выбрать своего нотариуса. Это особенно актуально, если участники сделки проживают в разных городах - дистанционный формат в этом случае помогает сэкономить не только время, но и деньги на дорогу. Об этом новшестве нашим читателям рассказывает нотариус Жигаловского нотариального округа Иркутской области Алексей Ленок.

- Жигаловский нотариальный округ расположен в малонаселенной и труднодоступной местности: расстояние от нас до центра Иркутской области составляет около 500 километров. Так что принятое нововведение не только актуально, но и со временем даже будет необходимо в районе, где я работаю, - говорит наш собеседник. - Ведь за совершением нотариальных действий ко мне приходят не только жители нашего района, но и граждане, работающие вахтовым методом на газовом месторождении, многие из которых проживают в весьма отдаленных регионах нашей необъятной родины. В основном они обращаются за удостоверением доверенности, согласия супругов на распоряжение недвижимым имуществом, подлинности подписи на заявлении и т.д.

Как работает схема?

Каждая из сторон сделки выбирает удобную для себя нотариальную контору в своем городе, где нотариусы проверяют все документы. Далее стороны согласовывают время проведения дистанционной сделки. Затем в Единой информационной системе нотариата заводится согласованный с заявителями проект договора. В момент сделки в каждой из нотариальных контор документ подписывается электронной подписью заявителя, а потом усиленной квалифицированной подписью нотариуса.

- Надо отметить, что при оформлении дистанционной сделки самим заявителям не нужно иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП). Для того чтобы подписать договор, нотариусы выдадут специальные планшеты, где они смогут оставить так называемую простую электронную подпись. А юридическую силу документу придадут усиленные квалифицированные электронные подписи самих нотариусов, - комментирует Алексей Ленок.

Готовый документ сохраняется в отдельном реестре Единой информационной системы нотариата, где ему гарантируется сохранность и защита от подделки, удаления или незаконного доступа третьих лиц. Далее, также с помощью нотариуса, сделки дистанционно регистрируются и отправляются в электронном виде в Росреестр. А свой экземпляр договора каждая из сторон сделки сможет получить в том формате, в котором ей удобно, - либо в электронном виде, либо на бумаге.

Не опасен ли такой формат?

- «Дистанционно» не означает «онлайн» или «заочно» - стороны дистанционной сделки должны, пусть и по отдельности, но все равно лично явиться к нотариусу. Сами же нотариусы свяжутся друг с другом по защищенному каналу видеосвязи и проведут все необходимые этапы работы, - объясняет Алексей Ленок. - Так что по степени безопасности дистанционный формат сделки не уступает традиционному варианту удостоверения договора в одной нотариальной конторе.

Действительно, нотариусы и в этом случае проводят, как и всегда, комплексную юридическую экспертизу сделки, обязательно выясняют реальную волю участников договора и понимание ими правовой сути сделки, разъясняют ее юридические последствия и т.д. Важно и то, что удостоверившие дистанционную сделку нотариусы несут за нее солидарную полную имущественную ответственность. То есть если кто-то из них ошибется, пострадавшим из-за этого гражданам гарантируется стопроцентное возмещение ущерба.

Какие сделки можно оформить таким способом?

Дистанционно можно оформить абсолютно любую сделку с недвижимостью. Это может быть сделка купли-продажи, дарения или мены квартиры, а также соглашение о разделе имущества между супругами, брачный договор, алиментное соглашение и другие.

- Дистанционный формат помогает упростить заключение ряда сделок: например, если продается долевая недвижимость, собственники которой проживают в разных концах страны, - комментирует жигаловский нотариус. - Может быть и такое, что стороны просто не хотят встречаться лично: к примеру, это могут быть бывшие супруги, пережившие болезненный развод. Также будет удобно дистанционно оформить сделку, когда органы опеки разрешают продать имущество несовершеннолетнего (при условии одновременного приобретения другого), а квартиры, о которых идет речь, находятся в разных регионах.

Есть ли ограничения по числу участников сделки?

Участниками таких сделок могут быть граждане и юридические лица. Число сторон не ограниченно. Главное условие - каждый участник сделки должен физически, «ногами», прийти к нотариусу. Единственный момент, который необходимо учесть, если речь идет о сделке с недвижимостью: один из выбранных нотариусов должен работать в регионе, где находится отчуждаемый объект недвижимого имущества.

Нужна ли доверенность?

- При заключении дистанционной сделки с участием нотариусов доверенность не требуется. Ранее, до введения этого новшества, чтобы купить или продать имущество, находясь вдали от постоянного места жительства, нужно было действовать через представителя, на которого оформлялась доверенность.

Однако такая доверенность - это не только лишняя головная боль, но и высокие риски. Она влечет за собой серьезные правовые последствия и нередко становится инструментом в руках мошенников. С ее помощью совершаются незаконные сделки в простой письменной форме, а обманутые люди остаются без жилья и денег. В рамках же дистанционной сделки покупатель и продавец недвижимости могут контролировать весь процесс лично, без лишних трат времени и денег, - резюмирует Алексей Ленок.

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