Мы узнали, почему в Иркутской области растет число сельских жителей и уменьшается - горожан. Фото: Олег УКЛАДОВ

Статистика опубликовала свежие данные по количеству переехавших в Иркутскую область. Снова вырос поток мигрантов из-за рубежа, в этом году их уже 4,3 тысячи человек больше, чем, например, в благополучном 2019 году. Но одновременно уезжают в другие регионы страны сами жители Приангарья, и таких «поуехавших» уже на 6,2 тысячи человек больше, чем тех, кто выбрал регион на жительство. Эта история продолжается уже очень давно и вместе с Иркутскстатом мы разбираемся, в чем дело.

- По нашим осторожным прогнозам, к 2036 году в регионе станет меньше жителей на 173 тысячи человек, - сообщают в Иркутскстате. – Это серьезная цифра. И среди основных причин такой ситуации – переезды.

Статистика подсчитала, что в Приангарье проживает 1 миллион 105 тысяч мужчин и миллион 290 тысяч женщин. В основном – горожане (более точные данные станут известны в результате переписи). Интересно, что меньше станет городских жителей, а вот сельских, наоборот — больше. Кроме того, все понимают, что станет больше людей в возрасте – как пожилых, так и тех, кто относится, условно говоря, к категории 50+. Число людей именно этого, как его называют «старшего трудоспособного возраста», вырастет почти на 20 тысяч человек.

В Москву, Петербург и Краснодарский край

До 90-х годов особой тягой к перемене мест жители Иркутской области, как и всей страны, не страдали. Все было достаточно просто – где родился, там и пригодился. Плюсом к этому шло распределение выпускников вузов на обязательные три года и комсомольские стройки. Получив жилье или перспективы им обзавестись, заведя семью, вчерашние студенты так и оставались там, куда их забросила судьба. Некоторые переезжали после службы в армии. Но в целом пополнить число жителей больших городов было очень сложно, существовало такое понятие, как «лимит» на новых сотрудников. Но пришли 90-ые и все изменилось, каждый стал волен жить, где хочет, а зарплаты на севере перестали в разы отличаться от возможностей юга. И Сибирь «поехала».

- В Иркутской области устойчивая тенденция к оттоку населения действует с 1996 года, ежегодные потери составляют 4-7 тысяч человек, - уточняют в Иркутскстате. - Рекорд был зафиксирован в 2013 году – по этой причине регион уменьшился на 8,6 тыс. человек. Наиболее привлекательны для наших земляков Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области, теплый Краснодарский край.

Что совсем неудивительно. Туда рванула вся Сибирь – и Западная, и Восточная. Но не все ищут счастья за Уралом. Многие перебираются поближе. И тут регион немного, но проигрывает «битву за население». Скажем, в прошлом году Бурятию уехало на 209 человек больше, чем перебралось с восточного берега Байкала к нам, - в Новосибирскую область – на 636 человек больше. Но сильнее всего притягивает, как магнит, жителей региона Красноярский край. В этом направлении за год уехали 4346 человек, а приехали - 2661, вот и итог – минус 1685 душ.

На место уехавших прибывают приезжие из стран СНГ и даже дальнего зарубежья. «Урожайным» был 2019 год, когда международная миграция дала небывалый результат – прирост в количестве 4145 человек. В этом почти в равной мере были «повинны» как государства СНГ, так и страны дальнего зарубежья. В прошлом году был объяснимый минус. А в этом году и рекорд 2019 года уже перекрыт.

Растет население Маркова, Урика и Хомутова

Быстрее всего, буквально «как на дрожжах», растет население поселка Маркова, сел Урик и Хомутово, деревни Грановщина. Это все – ближайший пригород Иркутска, в котором строятся все новые и новые микрорайоны. Но официально это село. Село растет.

А откуда уезжали? Оттуда, где сложно жить и нет производства. Вот и за минувший год наших земляков стало меньше на 0,2%, а живущих на северных территориях – на 1,4% меньше. Например, за прошлый год в Мамско-Чуйском районе население уменьшилось на 2,5% и этот отдаленный район все больше захватывает тайга, возвращая себе с боем отвоеванное человеком. И где появились возможности переехать, как у жителей Тулуна, которые после наводнения получили сертификаты и приобрели новое жилье. Жителей этого города стало меньше на 3,9%.

Минимальный прирост зафиксирован в Иркутске и Слюдянском районе, где прибавка составила 0,01-0,02%, Саянске – 0,4%, в Заларинском, Качугском, Шелеховском и в 5 районах Усть-Ордынского Бурятского округа (Аларский, Баяндаевский, Боханский, Осинский, Эхирит-Булагатский), с прибавкой на 0,1-0,8%. Традиционно благополучно складывается демографическая ситуация в Иркутском районе (+3,2%) и Ольхонском (+1,7%).

КСТАТИ

Почему растет число сельских жителей?

- Сельских жителей в регионе стало больше на 2,9%, население городов и рабочих поселков уменьшилось на 1,1%, - отмечают в Иркутстате. – Но ничего удивительного в этом нет. Это не связано с переездами. Кроме всего прочего, в декабре 2019 года Балаганск, Усть-Уда и Большой Луг в Шелеховском районе утратили статус рабочих поселков, стали просто поселками, а их население теперь считается сельским.

Чаще всего место жительства меняют по мотивам личного и семейного характера (36%). Из всех выехавших каждый десятый покинул свой регион из-за работы, 7% - отправились на учебу. Поэтому самая активная возрастная группа, готовая к перемене мест – это люди в возрасте 30-39 лет. И это понятно. В этом возрасте люди уже имеют профессию и опыт, конкурентоспособны.