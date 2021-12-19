Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: афиша, билеты, расписание. Фото: Иркутский Театр юного зрителя им. А. Вампилова

Здесь сказка соседствует с былью, здесь добро обязательно побеждает зло, здесь много песен, много танцев и поучительных историй – все это новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске. Все театры города приготовили праздничные постановки. Смотрим, театральные афиши города.

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: «Вечно эта 345-ая!»

Что же в нашей жизни самое главное? Поразмышлять на эту тему с юными зрителями решили в Театре кукол «Аистенок». Главная героиня новогоднего спектакля Овечка под номером 345 поможет разобраться в этом. Ребят старше 4 лет ждет музыкальная сказка, которая захватит все внимание благодаря визуальным эффектам и неожиданным поворотам сюжета.

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: цена

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: Ледяное сердце

Новогодняя премьера намечена в Театре юного зрителя по сказке «Два брата» Евгения Шварца к концу 2021 года. Постановка получила название «Ледяное сердце». Она о двух братьях – Старшем и Младшем, которые вечно ссорились. Однажды, перед самым Новым годом они разругались так сильно, что Старший выставил братишку за дверь - на мороз. А малец пропал. Казалось бы, наступил долгожданный покой, но такое уж ледяное сердце у старшего брата, чтобы не волноваться за Младшего? Сможет ли Старший жить без него?

- Где оказался Младший и удастся ли Старшему его найти? Оттает ли его «ледяное сердце», и готов ли он преодолеть все трудности на пути к спасению брата? Обо всем этом поведает наша сказка, - рассказали в иркутском ТЮЗе.

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: цена

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: Снежная королева

Что могут предложить артисты музтеатра под новый год? Конечно, музыкальный спектакль! Встречайте, сказку-мюзикл «Снежная королева» по мотивам одноименного произведения Ганса Христиана Андерсена. Истории о маленькой храброй Герде и ее названном братце Кае уже почти 200 лет и она до сих пор так любима детьми.

Конечно, Герда преодолеет все препятствия, чтобы спасти Кая. Добро снова победит зло, а любовь и справедливость восторжествует. В музтеатре говорят, что история Герды учит нас идти к своей цели, несмотря на любые преграды.

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: цена

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: Двенадцать месяцев

Актеры Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова в уходящем 2021 году решили «оживить» для юных иркутян историю о подснежниках в декабре – сказку Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Но, история будет немного осовременена при помощи новейших технологий визуализации, а в остальном «Двенадцать месяцев» снова покажут нам, что чудеса случаются.

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: цена

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: «Двенадцать месяцев» в ТЮЗе

«Двенадцать месяцев» также можно будет посмотреть и в исполнении артистов Театра юного зрителя. Спектакль этот на сцене ТЮЗа любима зрителями с 2013 года.

- Зрители с интересом и удовольствием наблюдают за приключениями взбалмошной юной Королевы, пожелавшей своим указом поменять зиму и весну, злых и жадных Мачехи и Дочери, доброй и трудолюбивой девочки-Падчерицы, которая встречается с Двенадцатью месяцами и, благодаря своему золотому сердечку, получает от них волшебные подарки, - говорят актеры.

В постановке много музыки, веселых песен, танцев, но и много других интересных режиссерских задумок. И, разумеется, сказка закончится хорошо – зло будет наказано, а бедная сирота обретет любовь.

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: цена

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: «Снегуркин лес»

Театр народной драмы Иркутска приглашает на постановку по сказке Светланы Волковой «Снегуркин лес».

- Эта история произошла в канун Нового года с девочкой Машей, которая всем сердцем верит в настоящие новогодние чудеса, - рассказали создатели постановки. - Спектакль рассказывает нам о любви к родному краю и бережному отношению к природе. Учит дружбе, взаимовыручке, доброте и заботе о ближнем.

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: цена

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: Зимние песни о главном

Не совсем спектакль, а отрывки из популярных оперетт, новогодних кинофильмов готовы подарить иркутянам солисты Иркутского музыкального театра. Также они исполнят композиции советской эстрады.

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: цена

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: «Щелкунчик»

Балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» точно создаст праздничное настроение. Эта уже третья версия балета на сцене Иркутского музыкального театра. Она была создана в соавторстве с театром «Русский балет» и его художественным руководителем народным артистом СССР Вячеславом Гордеевым.

- Языком гениальной музыки и танца вновь будет рассказана чарующая история, возможная только накануне Рождества, - поделились в театре.

Новогодние спектакли 2021-2022 в Иркутске: цена

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