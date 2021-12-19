Новогодние вечеринки 2021-2022 в Иркутске: программа мероприятий, куда сходить

«Комсомолка» рассказывает, как можно провести новогодние праздники в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года осталось меньше двух недель. Столько всего нужно успеть: выбрать близким подарки, украсить дом и подумать, в чем встретить наступающий 2022-ой. А как же новогоднее настроение? В этой суете нельзя забывать о главном. Подробная афиша мероприятий для вас - все на новогодние вечеринки 2021-2022 в Иркутске. Мы подскажем вам, куда сходить с друзьями и коллегами.

Заряжаемся праздничным настроением в центре города

Из года в год главным центром притяжения иркутян и гостей города становится сквер имени Кирова. На главной хвойной красавице уже зажглись яркие огни, а рядом расположились световые фигуры. Вскоре здесь появится ледовый городок, посвященный творчеству Пушкина, в том числе интерактивные скульптуры и оригинальные фотозоны. Под новогодние вечеринки это все, конечно же, не подходит, но вечера здесь провести точно можно.

Из года в год главным центром притяжения иркутян и гостей города становится сквер имени Кирова.Фото: администрация Иркутска

Даже, несмотря на то, что большой горки в сквере Кирова из-за ограничений снова не будет, здесь можно прогуляться, сделать красивые фото и зарядиться тем самым новогодним настроением.

Главная городская елка уже зажглась в центре Иркутска.

Еще одно любимое место иркутян – остров Конный. Зимой сюда стремятся все любители катания на коньках. Из-за аномального тепла в 2021 году заливку дорожек начали позже обычного, но открыть уникальное пространство отдыха планируют к 24 декабря.

Дорожки на острове Конный каждую зиму превращают в каток. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К слову, деток помладше порадуют ледяной лабиринт и скульптуры героев популярных мультфильмов. Вход на каток свободный и больше того, круглосуточный, конечно, при наличии своих коньков. Катание при свете гирлянд, ну разве не романтика? К слову, вход на остров Конный свободный. То, что нужно для новогодних вечеринок 2021-2022 в Иркутске.

Новогодние вечеринки 2021-2022 в Иркутске: Поедем поедим

Кто не любит вкусно поесть? Особенно после прогулок на морозе. К счастью, бары, кафе, закусочные и рестораны, хоть и с ограничениями, но работают. Нельзя забывать о защитной маске и QR-коде о вакцинации от коронавируса – без них вы просто никуда не попадете. Выпить горячего кофе иркутянам в среднем обойдется в 100-200 рублей. А полноценный ужин в 600-1200 рублей. К слову, за интересными разговорами и вкусными блюдами время летит быстро – заранее позаботьтесь о том, как уехать домой. Все заведения в Иркутской области закрываются ровно в 23:00, а открываются не раньше 8:00, в многоквартирных домах, общежитиях и пристроях - 9:00.

После прогулок по новогоднему Иркутску так и хочется зайти в кафе за горячим кофе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что касается новогодних корпоративов, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от праздника на широкую ногу и провести вечер дома с семьей. Новогодние вечеринки 2021-2022 в Иркутске пройдут без больших компаний. К сожалению, эпидемиологическая обстановка все еще не позволяет ослабить ограничения в регионе, но и об их ужесточении, пока речи не идет. По словам специалистов, с большой долей вероятности антиковидные меры продлят до середины года.

Роспотребнадзор высказался против корпоративов в Иркутской области. Фото: Тимур ХАНОВ

Праздновать, так под музыку

Проводить вечера наедине с живой музыкой в преддверии Нового года иркутяне могут едва ли не каждый день. А все благодаря разнообразной предпраздничной программе Иркутской областной филармонии. Так, 24 декабря в 18:30 состоится концерт «Музыка Голливуда и Бродвея». Со сцены прозвучат хиты группы ABBA, а также Элвиса Пресли и Майкла Джексона. Гвоздем программы станут саундтреки к фильмам и мюзиклам «Моя прекрасная леди», «Порги и Бесс», «Кошки», «Шрэк», «Анастасия», «Титаник», «Властелин колец» в исполнении камерного хора. Стоимость билета – 250 рублей, также можно расплатиться Пушкинской картой. Но стоит поторопиться – свободных мест почти не осталось. На большую часть праздничных концертов филармонии билеты уже раскуплены.