Синоптики предупредили о возвращении лютых морозов в Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прошедшие выходные в Иркутске выдались снежные, но теплые. Согласитесь, для середины декабря -6, - 8 градусов более чем комфортная погода, чтобы провести время на свежем воздухе, покататься на лыжах и коньках. Но, синоптики уже спешат предупредить, что на этой рабочей неделе, нам предстоит, как следует утеплиться, а владельцам машин, которые оставляют их на улице, вновь нужно включать по ночам автоподогрев. Морозы возвращаются.

- Если в начале декабря к нам приходило тепло с запада страны, то теперь на нас надвигается холодный воздух из Якутии и Таймыра, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Больше всего не повезет северу Приангарья, там опять -50 градусов. В Иркутске заметно похолодает уже во вторник, 21 декабря. Днем до -18 градусов. Дальше, еще холоднее. Температура будет на 4-6 градусов ниже нормы. Всю неделю в городе ночами мороз от -29, до -32 градусов. Днем ниже -20.

Разрушаться антициклон начнет к выходным. А это значит, что морозы должны ослабнуть к субботе, 25 декабря. Когда уж точно ждать потепления, как на прошлых выходных, так это в воскресенье, 26-го.