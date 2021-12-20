Дельта или Ухань? Почему бессмысленно выяснять, каким штаммом коронавируса ты переболел, объяснили иркутские врачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как выяснить, какой штамм коронавируса ты перенес - дельту, омикрон или уханьский? Как только сибиряки узнали, что причиной их заражения могут быть разные варианты вируса, они занервничали. Всем захотелось узнать, каким переболел лично он. Однако оказалось, что это невозможно да и не нужно.

-Те, кто болел в самом начале пандемии, подхватили уханьский вирус, - уточняют врачи. – В этом году, по данным эпидемиологов, его вытеснила дельта. А вот относительно омикрона пока сказать сложно. Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока, единственный в регионе проводит исследования на распознавание разных штаммов. Что известно об этом штамме? Прежде всего, внушает опасения информация, что в нем есть определенное количество мутаций S-белка, и в результате он, вероятно, будет обходить антитела. А это значит, что могут заболеть дети, что возникнет угроза массовой заражения и рост госпитализаций. Однако точно пока мы ничего не знаем, этот штамм малоизучен, а на территории региона пока не отмечен.

Впрочем, интересоваться точным происхождением «своего» вируса COVID-19 не стоит. Во-первых, понятно, что сейчас у всех в основном «дельта». Но не только в этом суть.

-Сегодня выяснить, какой у вас штамм можно, только проведя полное геномное секвенирование вируса, - объясняет Владимир Хабудаев. – Делают это научные институты в исследовательских целях и только. Массовом образом они не проводятся, ПЦР –тестирование этого не определяет, а тактика лечения и наблюдения от этого не зависят. Они зависят от тяжести последствий самого заражения.