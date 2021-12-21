Карамель в сторону, дорогу мармеладу: что положить в новогодний подарок ребенку, рассказали эксперты из Иркутска

Карамель в сторону, дорогу мармеладу: что положить в новогодний подарок ребенку Фото: Мария АНАНОВА

Воспоминание из детства: разворачиваешь пакет, а внутри чего только нет - и любимые шоколадные конфеты, и фрукты и орешки в глазури, и мармелад, и мандаринки…Новый год без сладкого подарка - не Новый год! Но собирая мешок с вкусностями для своего ребенка,хочется не только его порадовать, но и не навредить. А возможно лив принципе совместить полезное с приятным в данном случае? Очень даже! Итак, каким сладостям на полках супермаркетов говорим уверенное «Да», а мимо каких бежим стремглав? Разбиралась «Комсомолка» вместе с педиатром Наталией Хамагановой и аллергологом-иммунологом Наталией Лузгиной.

- История повторяется из года в год: в декабре родители несут домой сладкие подарки (кому на работе выдали, кто сам купил), а в начале января ведут детей на прием с крапивницей и обострением дерматита, - комментирует аллерголог-иммунолог Наталия Лузгина. - Что интересно, это вовсе не обязательно аллергия. Те же реакции могут возникнуть, если ребенок просто-напросто переел лакомств.Как разграничить? Аллергия –гиперчувствительность организма к конкретному продукту. Например, если говорить о составе сладостей, это может быть молоко, яйца, орехи. Именно поэтому на этикетках шоколадок и конфет отдельно прописывают, имеются ли в составе эти ингредиенты. Для аллергиков неважно, съесть килограмм того же фундука или всего одну один орешек - реакция организма все равно будет бурной. Но это не слишком частый случай. Тем не менее, меру знать надо всем. Есть такое понятие, как гистамин-либераторы. Говоря простым языком, это продукты, которые могут спровоцировать псевдоаллергию, если с ними переборщить.

ЧТО ПОД ЕЛОЧКУ ПОЛОЖИМ

Натуральный шоколад

Обратите внимание, мы говорим о натуральном!

- Он является источником магния и антиоксидантов, - объясняет Наталия Лузгина. – Хотя вообще-то шоколад – один из тех самых псевдоаллергенов. Кладем ли в корзину? Да. Но помним про меру.

И еще: эталонный состав шоколада – какао-масло, получаемое из какао-бобов, тертое какао и сахарная пудра. Самый диетический – горький, в нем сахара мало. Правда, большинство детей такой подарок не оценят, не вкусно! А белый и молочный – другое дело. Им тоже найдется место в праздничном мешочке. В отличие от горького в состав добавят сухое молоко или натуральное. А вот то, чего точно быть в списке ингредиентов, так это растительных жиров,пшеничных, соевых. Заменители - это всегда минус. Как быстро определить качество продукта? По составу, сроку хранения (до 6 месяцев), поверхность плитки гладкая, блестящая, а на сломе – матовая.

Желейные конфеты, мармелад

Если говорим про желейные конфеты, то главный компонент таких сладостей – желатин. И он считается диетическим, как и мармелад в натуральном виде! Значит, априори вреда в таких угощениях меньше, чем пользы.

- Неслучайно их иногда разрешают даже при лечебных диетах, - говорит врач-педиатр Наталия Хамаганова. - В них меньше сахара, чем в других, нет жира, зато содержится белок и полезный для пищеварения пектин. Разве что глазури быть не должно - она может оказаться низкопробной.

А еще красителей! Яркие, особенно кислотные, цвета у конфет – то, что должно крайне насторожить.

Зефир и пастила

Это те лакомства, где присутствует сахар легкой структуры, а он – главный источник энергии! В организме усваивается быстро. В составе – агар-агар, это водоросль, которая позволяет продукту намного быстрее приобрести желеобразную структуру без нарушения вкуса, или тот же пектин. Эти лакомства тоже входят в список диетических. Но опять же не забываем про глазурь и яркие красители, они для не для чувствительных детских желудков.

Козинаки и гематоген

Настоящие сладости, в которых одна сплошная польза. Козинаки – это орехи и мед. А значит, витамины, микроэлементы, энергия, обменные процессы, крепкий иммунитет, противомикробный и противовоспалительный эффект.Для ребенка – самое оно!

Про гематоген и вовсе говорить не приходится, с детства знаем. Это одна из самых популярных биологически активных добавок. Восполняет недостаток железа, улучшает иммунитет и работу пищеварительной системы, восстанавливает силы.

Фрукты, орехи

- Это самый лучший сладкий подарок, - говорит педиатр Наталия Хамаганова. - Яблоки, груши, мандарины, бананы – пожалуйста.

А вот цитрусовых в подарок ребенку можно положить максимум пару штук.

- Это то, что может вызвать псевдоаллергию, - добавляет аллерголог-иммунолог Наталия Лузгина. –Также в этом же ряду стоят шоколад, какао, орехи, например, грецкие, цитрусовые, тропические фрукты и пищевые добавки: бензоаты, сульфиты, нитриты и нитраты (это консерванты - Ред.), глютаматы (усилители вкуса), пищевые красители. Вот и представьте, что может быть, если ребенок одновременно налегает на конфеты и шоколадки, грызет орешки и мандарины. Также потенциальным аллергеном для малышей называют ядра абрикосовой косточки и арахис.

Чему скажем категорическое «Нет»

- В первую очередь отметаем в сторону карамель и леденцы. Голимый сахар! – в голос говорят врачи. - Отсюда лишний вес и кариес, а со временем может развиться и диабет. Газировка тоже мимо, ведь в одной баночке содержится аж 10 чайных ложек сахара.А сколько допустимо? Не больше 10% от суточного рациона для детей (впрочем, и для взрослых тоже). То есть раз в день попить чай с парой конфет вполне допустимо, но нельзя заменять таким перекусом завтрак или ужин. А в идеале вообще сократить до 5% - это шесть чайных ложек в сутки или четверть шоколадки.

И помните, сахар может маскироваться на этикетках под такие слова, как ячменный солод, кукурузный подсластитель, кристаллическая фруктоза, мальтодекстрин, мальтоза. Об этом предупреждает Роспотребнадзор.

Еще момент: натуральные красители и ароматизаторы в составе сластей допустимы. Синтетические - нет. Как и многие другие добавки.

- Это усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, - перечисляют специалисты. - А еще сорбиновая, бензойная кислоты, сорбат и бензоат калия, пиросульфит натрия.

Всего этого нужно избегать. Такой "химией" грешат, например, конфеты и шоколадки с фруктовыми и йогуртными начинками.

КОНКРЕТНО

Лакомства в законе…

• Конфеты вафельные, с начинкой из суфле

• Вафли

• Пряники

• Печенье - бисквитное, овсяное, галетное

• Мягкий ирис

… и вне закона

• Карамель. Голимый сахар

• Леденцы. Голимый сахар + красители, особенно где яркие

• Конфеты-шипучки. Содержат кислоты, разъедают зубную эмаль, слизистые, желудочно-кишечный тракт

• Сладости с добавлением натурального кофе. Содержит кофеин, возбуждающий нервную систему

• Кондитерские изделия, содержащие алкоголь (более 0,5 % этанола)

• Арахис. Сильный аллерген

• Сладкая газировка. Слишком много сахара

• Песочное печенье. Содержит огромное количество жира

• Йогурты, пирожные с кремовой начинкой. Быстро портятся, можно заработать отравление

А В ЭТО ВРЕМЯ

Топ-5 советов, как выбрать готовый подарок. Советы Роспотребнадзора

Первый попавшийся подарок хватать не стоит. На что обратить внимание:

1. Упаковка должна быть целая и не мятая.

2. Вес - в соответствии с возрастом. Малышу до четырех лет лучше взять подарок весом до 0,5 кг. Для ребенка старше 5-6 лет подойдет 1 кг сластей.

3. На этикетке обязательно должно быть наименование, состав, количество вкусностей, срок годности (вычисляется по самому скоропортящемуся продукту), условия хранения, данные о производителе, рекомендации, ограничения по использованию, пищевая ценность, сведения о наличии ГМО, знак ЕАС.

4. Игрушка внутри подарка, если есть,должна быть в отдельной упаковке. Стекло, бьющиеся, мелкие детали недопустимы. Если вашему малышу меньше трех лет, то исключен мех и кожа - это аллергены.

5. Хотите порадовать ребенка большим подарком? Схитрите: вручите не слишком много сластей в крупной мягкой игрушке. Проверьте, чтобы в наполнителе не оказалось твердых или острых инородных предметов, а швы были прочными.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Александр МАНТАХАЕВ:

Не проецируйте свое детство на сыновей и дочерей

- Открою вам секрет: зачастую дети и не просят сладкий подарок, но родители все равно его покупают. Почему? Традиция вручать конфеты и шоколад на Новый год пошла с тех времен, когда вкусности были редкостью и насладиться ими можно было только по праздникам. Теперь же реальность другая, но многие продолжают проецировать на дочек и сыновей воспоминания из собственного детства, словно сами заново проживают эти эмоции.Поэтому лучше заменить сладости на более полезные угощения.