Кому повезет с деньгами, а кому в любви?: астрологический прогноз на год Тигра 2022 по годам от бурятских лам. Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

Год Тигра стоит на пороге. И большая хищная красавица-кошка уже грозно стучит лапой, поторапливая упирающегося Быка – пора уступить правление. По восточному календарю год Тигра наступит только 2 февраля. Но все мы уже гадаем – чего от него ждать? Буддисты подходят к этому вопросу очень тщательно, высчитывая по сложным таблицам будущее для каждого. Настоятель Курумканского дацана Бурятии Еши Намжил лама по просьбе «Комсомолки» подготовил прогноз для каждого – на что рассчитывать.

Еши Намжил-лама.

- 2022 год – это год Тигра в стихии Воды, он наступает 2 февраля, - рассказывает лама-астролог. - И это, между прочим, значит, что 31 декабря 2021 года, как и 1 января 2021 года, будет еще год Быка! А что нас ждет? Характер быстрой, стремительной и мощной кошки накладывает отпечаток на весь следующий год. Он будет таким же напористым, ярким и энергичным. При наступлении очередного года найдутся те, кому безусловно повезет и те, кому повезет не очень. Итак, родившимся в год Змеи, Лошади, Козы, Быка и Собаки будет сопутствовать удача. Родившимся в год Свиньи, Быка, Обезьяны стоит задуматься, а тем, кто появился на свет в год Крысы, Кролика, Петуха и самого Тигра придется сложно.

КРЫСА

Для людей, родившихся в годы Мыши (Крысы), год Тигра будет чуть хуже среднего. Для большинства людей наступающий год добавит проблем, препятствий, но чаще они будут решаемы. По части здоровья должно быть лучше, чем в уходящем году.

БЫК

Людей, родившихся в годы Быка наступающий год, пожалуй, разделит. «Трудолюбивые Коровы» начнут получать хорошие плоды от своих прошлых деяний, задумок. Тем, кто любит жить на иждивении, за чужой счет, так сказать, придется туго. Они могут лишиться «привычного хлеба».

ТИГР

Людям, родившихся в годы Тигра, наступающий «их» год может принести множество неприятных сюрпризов. Надо быть внимательнее, осторожнее и лучше не браться за новое.

КРОЛИК

Для людей, родившихся в годы Кролика (Зайца), все время будет казаться, что они не успевают, что жизнь проходит мимо них. Скорее всего, для них год Тигра будет годом упущенных возможностей.

ДРАКОН

Для Драконов год предстанет периодом нереализованных идей и планов. Недоделки, незавершенные проекты – это чаще будет относиться к ним. Лишь единицам удастся поймать фарт и реализоваться.

ЗМЕЯ

Сообразительным Змеям будет легче, в большинстве случаев им удастся выбраться из неприятностей. А вот тем, кто «зазевается», будет очень туго.

ЛОШАДЬ

Предприимчивым, деятельным, энергичным Лошадкам будет сопутствовать удача, многое будет у них получаться. Они не упустят шанс. Более спокойным представителям этого года поймать удачу сложнее, но и им фортуна иногда сможет улыбнуться.

КОЗА

Козы в большинстве своем импровизаторы, а год Тигра будет изобиловать разными неожиданностями. Поэтому они окажутся в своей стихии. Им будет нравиться наступающий год, а они – ему.

ОБЕЗЬЯНА

Обезьянам лучше умерить свою изобретательность, инициативность. Чаще всего в наступающем году удача будет от них отворачиваться. Чтобы не получать неприятностей, им лучше жить по накатанной, не испытывать судьбу. Одним словом - переждать годик.

ПЕТУХ

Честь и достоинство Петухов может сильно пострадать, немногим удастся сохранить самообладание и выдержать такие нагрузки, как те, что их ждут в этом году.

СОБАКА

Если Собаки будут верны своим принципам, делу, организации или руководителю, тогда их ждет большое вознаграждение, которое может стать судьбоносным.

СВИНЬЯ

У рачительных Свиней этот год ничего не изменит, а вот расточительным, скорее всего, придется восстанавливаться потом еще много лет.