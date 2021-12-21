Синоптики рассказали, когда лютый мороз отступит от Иркутска. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Иркутске стоят лютые морозы. По прогнозам синоптиков, самая холодная ночь в городе ожидается со среды на четверг, когда температура воздуха опустится до -32...-34, а в пригороде - и того ниже. Иркутяне, избалованные в первую половину декабря аномально теплой погодкой, уже ворчат - доколе? Неужели и 31 декабря будет морозным?

Более- менее точно ответа по этому поводу пока нет, прогноз будет позднее. Но эксперты службы прогнозов погоды ФОБОС ( Гисметео) в двухнедельном прогнозе рассчитывают, что и 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года будут радовать по-зимнему мягкой погодкой.

-Холодный воздух из Якутии и Таймыра, который накрыл нашу территорию, должен отступить к выходным, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – А это значит, что морозы должны ослабнуть к субботе, 25 декабря. Когда уж точно ждать потепления, как на прошлых выходных, так это в воскресенье, 26-го.

К воскресенью ожидается снег, днем - 8...-10. Конечно, это не те 0...-5, что радовали нас в начале декабря, но вполне комфортная погодка. Сколько она простоит? Сказать сложно, хотя по прогностическим картам мы видим, как в регион поступает теплый воздух - и снова с районов Средней Азии.