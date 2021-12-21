Пюрешка с котлеткой:в Иркутске дешевле, чем в Улан-Удэ. Но очень дорого. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А что у вас на столе? Нет, не праздничном, тут уж, как говорится, у каждого свое. Речь про самое обычное меню. Конечно, тоже возможны варианты. Один вегетарианец, второй – мясоед, третий всему предпочитает рыбу. А еще и страна большая, традиции везде разные. Но есть, конечно, и общие. Их и взяли за основу аналитики сети региональных компаний «Полстеры.рф» , когда создавали универсальное меню на день. В него вошли завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат оливье, поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб). Всего 31 продукт. И уже пару лет раз в три месяца, в один и тот же день сравнивают, как поменялась стоимость меню, если продукты для него покупать в супермаркетах. А мы решили выяснить, как изменилась стоимость дневного рациона за год.

Итак, самая дешевая еда, как подсчитали авторы «Пюрешки», в Твери. В среднем она обходится жителю центра страны в 300, 44 рубля. Вторым по дешевизне оказался Великий Новгород, здесь завтрак, обед и ужин обойдется жителям в 307, 6 рубля. Замыкает тройку Ульяновск, где цена рациона составила 313,28 рубля.

Самое дорогое меню в Якутске ( 527,83 рубля), чуть дешевле – во Владивостоке ( 483,73 рубля), в Улан-Удэ – 392, 64 рубля, столица Бурятии замыкает «тройку призеров». А что в Иркутске? Нам дневной рацион обходится все же чуть-чуть, но подешевле – в 386, 65 рубля. Хотя, конечно, это не отменяет понимания – у нас один из самых дорогих «столов» в стране. Допустим, в Москве дневное меню сейчас стоит 367,74 рублей, а приехав в Санкт-Петербург, вы потратите на него же 358,08 рублей.

За год продукты, конечно, подорожали.

- Даже несмотря на то, что овощи к декабрю потеряли свой «золотой статус», которым слепили глаза покупателей в июне, лидерами годового роста цен стали капуста, картофель, морковь и свекла, - отмечают авторы «Пюрешки». – Причем – во всех городах. Прибавили в цене также яйца, макароны и курица. Без существенных изменений остались цены на кофе и томатную пасту, а на хлеб, апельсины, подсолнечное масло и яблоки даже немного снизились.

Иркутск только повторяет общую тенденцию. Это каждая хозяйка скажет. Совсем недавно «Комсомолка» в Иркутске подсчитывала рост стоимости разных продуктов питания, и без проблем выяснили, что поднялось в цене…почти все. Даже за пару последних месяцев это очевидно. А если за год?

- За год цены на продукты в Иркутской области выросли на 9, 1%, - приводят данные по инфляции на ноябрь в иркутском отделе Сибирского отделения ЦБ. - При этом мясо в среднем подорожало на 10, 1%, молочная продукция – на 8, 15%, десяток яиц - на 21, 2%, сахар – на 15%, а овощи ( включая картофель) – на 15, 3%.

Как меняется стоимость продуктов в Иркутске.

И это, надо сказать, еще не так много. В среднем по Сибири рост стоимости продуктов еще выше – сразу на 10, 3%. А, значит, и «пюрешка» дорожает.

Обычный иркутянин, по данным исследования, тратит на еду 22% зарплаты, и это очень прилично. Но при том же самом меню у соседей из Бурятии уходит аж 27, 5% доходов. А, скажем, москвич, в столице и финансы погуще и магазинов больше и цены ниже – 10, 9%.

Помогает сдержать ценовое ралли только политика местных производителей, которые удерживают стоимость своей продукции и заботы местных властей.