Режим ЧС объявили в Киренске из-за серьезной аварии на электросетях Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

ЧП на севере Иркутской области. В Киренске утром 22 декабря произошло аварийное отключение электричества.. Из-за 45-градусного мороза вышел из строя изолятор на одной из опор. Без электричества в городе остались 336 домов, в которых проживают 882 взрослых и 516 детей. Также без электроснабжение отключено в одном детском саду, двух школах, двух котельных и двух водонапорных башнях. После завершения ремонта и поиска причин нескольких неуспешных повторных включений было решено переключить нагрузку на резервный кабель.

– Ситуация в Киренске находится на контроле, - рассказал Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев. - Принято решение ввести в Киренске местный режим чрезвычайной ситуации. Местная администрация будет постоянно информировать население о проводимых работах.

На водозаборе подключили резервный источник питания. Вечером, 22 декабря рабочим удалось подать напряжение на линию, питающую обесточенную часть города. Также подключили котельную, в ней восстановилась циркуляция теплоносителя. В 18:30 часов электричество восстановили, и запитали всех потребителей.