Минус 30 для нас все равно, что курорт: проехавшие пол-страны всадники из Якутии добрались до Иркутской области

Конные всадники из Якутии отпразднуют в Иркутске Новый год. Фото: Анна Диденко

О потомственных коневодах, решивших проехать на лошадях 15 тысяч тысяч километров от республики Саха до Москвы, кажется, слышала вся страна. Конный поход Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев начали в Оймяконе – самом холодном месте в мире, где столбик термометра часто падает ниже отметки 50 градусов.

Жители Якутии проедут 15 тысяч километров на лошадях до столицы страны. Фото: Анна Диденко

Путешествие закаленные мужчины посвятили 100-летию автономии Якутии. Также они хотят продемонстрировать насколько крепки и выносливы ее жители. Пройдя 4500 километров по тайге, степям, проселочным дорогам и трассам коневоды подобрались к третьему этапу своего пути. Оставив позади солнечную республику, накануне они пересекли границу Иркутской области и направляются в столицу региона. И пока иркутяне изнывают от резко нагрянувших холодов до -30, всадники смеются: «Тепло! Для нас все равно, что курорт!».

- А вы думаете, почему в Приангарье пришли морозы? Это всадники взяли с собой в путешествие якутского Деда Мороза Чысхаана. Он и несет за собой зиму, - рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск» один из участников проекта Владимир Федоров.

Лошадей сибиряки угостили овсом и сеном. Фото: Анна Диденко

Первым городом в Приангарье для северных всадников стал Байкальск. Там якутян встретили как героев, а для их верных друзей, якутских лошадей, жители привезли угощения: сено и овес. После небольшого перевала – снова в путь.

Якутских гостей в Слюдянке встретили по шаманским обычаям. Фото: Анна Диденко

Привыкшие к гулу машин на федеральных трассах кони движутся спокойно - со скоростью 5-7 километров в час. В Слюдянке путников встретили уже по шаманским обычаям – с молоком, а позже и накормили бурятскими буузами.

Утром 24 декабря конные всадники пересекут границу Иркутска в районе села Смоленщина. Здесь они проведут все новогодние праздники. Ползнакомят сибиряков с якутскими лошадьми и традициями своего народа. Также путешественники планируют посетить музей под открытым небом «Тальцы» и отпраздновать в столице Восточной Сибири Новый год.

Добраться до Москвы северные всадники планируют в конце мая 2022 года. Фото: Анна Диденко

Добраться до Москвы они планируют в мае-июне 2022 года. Станет ли это конечно точкой? Это неизвестно даже самим всадникам. Решение участники экспедиции примут , приехав в столицу.

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