Ремонт Трактовой и новый сквер в Солнечном: как Иркутск преобразился в 2021 году

Единую набережную создадут в областном центре. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Год выдался насыщенным. А для любимого города особенно. Как обычно, строятся здания, чинятся дороги, оформляются скверы. Ведь областной центр должен цвести, по статусу положено. Представляем главные преобразования в Иркутске в 2021 году!

Новые скверы и парки

Гулять по городу - одно удовольствие, согласитесь. Практически в любом районе можно отдохнуть в комфортных уютных пространствах. В этом году современный парк появился в микрорайоне Солнечном, в Правобережном облагородили Каштаковскую рощу, в Свердловском - парк инициативной молодежи, в Ленинском - сквер на Шахтерской. Появился в городе и новый памятник - писателю Антону Чехову.

Памятник Чехову появился в центре Иркутска. Фото: администрация Иркутска.

В следующем году преобразится остров Юность, дендропарк в Академгородке, роща на Синюшиной горе, парк «Комсомольский», берег реки Ушаковки, скверы в Топкинском, Зеленом, на площади Декабристов, возле кукольного театра «Аистенок» и не только.

Ремонт дорог

В этом году масштаб ремонта оценили все иркутяне. Перечислим самые основные улицы.

На Трактовой впервые в городе появились выделенные полосы для автобусов и маршруток. Пока автомобилисты привыкают к новой схеме, движение регулируют экипажи ДПС. А в 2022 году установят камеры видеонаблюдения.

На Трактовой появилась выделенная полоса для автобусов. Фото: администрация Иркутска.

Путепровод на Джамбула, ремонт которого откладывать было нельзя, обновили уже наполовину (кстати, раньше запланированного срока).

На улице Горной провели реконструкцию, создали велосипедные дорожки, дополнительные тротуары и газоны. Здесь проявился новый тренд в городском благоустройстве - приоритет пешеходам и велосипедистам.

Отметим, что новшество этого года – асфальт укладывается в два слоя, и верхний – особо прочный, чтобы служил как можно дольше.

Кроме того, за качеством работ с этого года стали наблюдать специалисты независимого стройконтроля и общественники. А те дороги, что были отремонтированы в 2018-2019 годах, но уже не в лучшем состоянии, подрядчики ремонтируют по гарантии. Она длится четыре года. В этом году специалисты вынесли 605 замечаний на 86 участках дорог, каждое устраняют, а затем гарантия снова продлевается на такой же срок.

Школы и детсады строятся

В Иркутске готовы построить 11 школ и детсадов на 11 тысяч мест.

• Так, в этом году начали возводить школу на Багратиона, где смогут учиться 1275 ребят. В восьми трехэтажных блоках в одну смену будут идти уроки для 51 класса.

• Далее, по поручению президента РФ начали строить трехэтажный блок школы № 75 на улице Академической, рассчитанный на 200 учеников начальных классов.

• Возводится детсад в микрорайоне Лесном на 220 мест. Здание будет состоять из трех двухэтажных блоков, где разместят 11 групп.

• Далее, детсад и школа № 33 будут объединены в образовательный комплекс.

• Завершается строительство дополнительного блока школы №14 на улице Карла Либкнехта на 500 мест

Новый блок школы №14. Фото: администрация Иркутска.

Что в планах? Новый детсад в Ново-Ленино, отдельные учебные блоки школ №57 и № 53, школа по ул. Мелентьева. Готовится земля для будущих школ в мкр. Союз, на ул. Норильской, на улице Ленской, на территории бывшего городка ИВВАИУ, ив районе Нижней Лисихи. Кстати, здесь же планируют построить и детсад.Местные жители ждут этого с нетерпением.

–В Иркутске не хватает детских садов и особенно школ. Чтобы перейти на односменный режим обучения, надо создать 25 тысяч новых мест. В 2020 году проанализировали потребности каждого микрорайона. Один из таких - как раз Нижняя Лисиха, - отметил мэр города Руслан Болотов.

В районе Нижней Лисихи построят два образовательных учреждения. Фото: администрация Иркутска.

Спорт и культура

Уходящий год в Иркутске был посвящен спорту. В этом году жители областного центра участвовали в забегах и состязаниях, бегали, тысячи раз отжались, прошли миллионы шагов, проплыли сотник километров.А для того чтобы результаты были еще лучше, и активный образ жизни полюбили все больше горожан, строятся новые объекты.

Так, в этом году открыли физкультурно-оздоровительный комплекс на Баумана. Сегодня там бесплатно занимаются спортом более 200 детей, работает отделение баскетбола.

Возводится крытый тренировочный каток с искусственным льдом в Университетском.На его базе откроют детские секции по хоккею с шайбой и фигурному катанию, будет проводиться и массовое катание.

В Ленинском округе определили площадки для создания спортивных кластеров - там разместятся региональные центры боевых единоборств и настольного тенниса, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, универсальная игровая площадка.

А во дворах открыли 14 новых спортивных площадок.

Культура в столице Приангарья тоже на высоте, тем не менее, обновление нужно и в этой сфере. Так, в 2021 году провели капремонт библиотеки № 10. В планах - строительство нового здания Детской школы искусств по улице Коммунистической.А еще одобрен проект по созданию культурно-досугового центра на базе бывшего кинотеатра «Марат» в центре города.

Развитие туризма

Нередко для туристов Иркутск - так называемые «ворота на Байкал». Но ведь наш город очень самобытный. Здесь сочетается история и современность, культура, наука и промышленность.

И теперь важно сформировать городскую среду, привлекательную для туристов, чтобы они хотели здесь задержаться. Потенциал есть. Именно в столице Приангарья впервые в Сибири начали восстанавливать исторический центр так, чтобы сохранить уникальную архитектуру, но при этом дать зданиям новую жизнь. И реставрация продолжается.Так, в скором времени планируют обновить весь исторический центр Иркутска – а это 11 кварталов.

Кроме того, 2022 год в областном центре объявлен годом Ангары. Уже разрабатывается проект под красивым названием «Иркутск – город на Ангаре, дочери Байкала». Идея заключается в том, чтобы создать единую набережную от плотины ГЭС до Ушаковки. Планируется заняться развитием многих точек, таких как Академический и Глазковский мосты, Верхняя, Нижняя и Цесовская набережная, острова Мокрый, Юность, Конный, смотровая площадка «Глазково», Знаменский монастырь, Боковская Протока, Жилкино и других.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

54 двора преобразились в этом году

17 общественных пространств облагородили

22 дороги длиной 22 км привели в порядок

КОНКРЕТНО

Где привели в порядок проезжую часть

Ул. Мелентьева на всем протяжении улицы, 1.72 км;

Ул. Трактовая от ул. Главная Кировская до ООТ «Узловая», 3.4 км;

Ул. 7-ая Советская от ул. Коммунистическая, 67 до ул. Седова, 92, 018 км;

Ул. Профсоюзная от ул. Терешковой до ул. Звездинская, 0.80 км;

Ул. Франка Каменецкого от ул. Нижняя Набережная до ул. Дзержинского, 0.89 км;

Пр. Маршала Жукова, окружная дорога микрорайона Солнечный на всем протяжении, 2.47 км;

Ул. Горная от ул. Байкальская до ул. Карла Либкнехта, 0.4 км;

Ул. Шмидта от ул. Профсоюзная до ул. Лермонтова, 0.5 км;

Ул. 2-ая Батарейная от ул. Блюхера до ул. ПМС-45, 3.6 км;

Ул. Баррикад от Маратовского кольца до ул. Ушаковская, 2.65 км;

Мост «Академический» на всем протяжении моста, 1.6 км;

Пр. Космический от ул. Култукская до ул. Советская, 0.50 км;

Ул. Ярослава Гашека от бул. Гагарина до ул. Марата, 0.36 км;

Ул. Дальневосточная от бул. Постышева до ул. Иркутской 30-ой Дивизии, 0.88 км;

Ул. Украинская на всем протяжении улицы, 0.75 км;

Пер. Восточный на всем протяжении улицы, 0.67 км;

Ул. Каландаришвили от ул. Желябова до ул. Карла Маркса, 0.33 км;

Ул. Ударника, на всем протяжении улицы, 0.35 км;

Реконструкция путепровода по улице Джамбула.

Планы на 2022-й

ул. Карпинская от примыкания слева подъезда к спортивным базам «Динамо» и «Локомотив» до границы города.

ул. Депутатская от Ширямова до путепровода «Релейный завод»

Дорога от путепровода «Релейный завод» до трамвайного кольца по Байкальской.

Дорога в мкр. Университетский от дома № 2 до дома №114.

ул. Шевцова от Рабочего Штаба до мкр. Топкинский, 13.

ул. Профсоюзная от Маяковского до Терешковой, 6 «А».

ул. Волгоградская от Муравьева до Новаторов.

ул. Воровского от Полярной до Саперной.

ул. Седова отБайкальской до Провиантской.

3-й пусковой комплекс от дорожной части правого берега (основное направление, съезды №№ 1-1,1-2,2-1 до ул. Седова).

Улица Карбышева от пересечения с улицей Северной до пересечения улиц Лесной и Ушаковской.

Вторая половина путепровода по улице Джамбула с подходами.

Верхняя Набережная от съезда с развязки Академического моста до дома № 107 по улице Верхняя Набережная.

Путепровод через ж/д пути на станции «Батарейная».

Какие общественные территории преобразили

Академгородок, горнолыжная трасса (верхняя часть, включая территорию дендропарка);

Сад Томсона (2 этап);

Падь Грязнуха;

ул. Волжская от дома № 14 А до дома №15;

Коммунистической до ул. Дальневосточной) (2 этап);

Парковая зона между улицами Терешковой и Пушкина (2 этап);

Территория по адресу ул. Розы Люксембург, 217, 217а;

мкр. Академгородок (северная часть) от ул. Улан-Баторская до развязки Академического моста;

Бульвар Постышева (зона променада от ул. Каштаковская роща (2 этап);

Сквер в районе улиц Генерала Доватора и Трактовая (территория вокруг МАФ «Тюльпан»);

Сквер в районе бульвара Рябикова, 4, 5, 6, 15а;

Сквер по ул. Чехова, 3;

Территория по адресу ул. Розы Люксембург, 227, 229;

Парк микрорайона Солнечный (2 этап);

Микрорайон Первомайский, 75-76;

Ул. Нижняя Набережная, 1 этап;

Сквер напротив домов №1 и №9 по ул.Шахтерская (3 этап);

Планы на 2022-й

улица Нижняя Набережная (2 этап)

Русско-Амурский мемориальный комплекс

Улица Карла Маркса

Парк Комсомольский

Улица Трактовая

Падь Долгая (2 этап)

Сквер перед бассейном «Изумруд»

Курсантский сквер по улице Советская 176 (2 этап)

Сквер «Аистенок» (на пересечении улиц Байкальская и Советская)

Сквер в районе Маршала Конева, 44

Сквер в районе дома №1а по улице Волконского

Лесопарковая зона микрорайона Зеленый

Площадь Декабристов

Сквер в районе домов по адресу микрорайон Топкинский, 38-48

Снег усиленно убирают с городских улиц. Фото: администрация Иркутска.

НА ЗАМЕТКУ

Интерактивные карты

На сайте администрации Иркутска admirk.ru созданы три интерактивных карты.

На одной из них можно посмотреть дороги, отремонтированные в 2021-м, и те, что в очереди на 2022-й. Каждая показана на фотографиях в сравнении «было – стало».

Вторая посвящена благоустройству скверов, парков, общественных пространств - итогам этого года и проектам на будущий.

С помощью третьей карты удобно посмотреть, как спецтехника убирает в городе снег. А за состоянием иркутских кладбищ, напомним, круглый год следит АО "Спецавтохозяйство".