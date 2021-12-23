Из-за аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ три района остались без отопления, введен режим ЧС

Оперативный штаб контролирует обстановку.

- Отопления нет, ни какой воды нет! Холодно дома. Улица Норильская.

- На проспекте 50-летия Октября трубы ледяные.

- У меня пятимесячный ребенок проснулся от холода с икотой, не ожидали. Ждем восстановления подачи тепла, одеяла и пледы нам в помощь. Улица Сосновая.

Утро 23 декабря Улан-Удэ встретил в морозном тумане. На градусниках стрелка приборов замерла на - 30. Но горожанам было уже не до того, чтобы жаловаться на холод на улице. Ночью на городской ТЭЦ случился пожар и к утру остыли батареи в огромном числе городских квартир. Под отключение попали три района города, а список адресов, где сегодня стоит «дубак», опубликован на сайте и правительства региона, и мэрии города. Всего домов, где жители мерзнут в квартирах в лютый мороз – около тысячи. Для 200-тысячного города – очень много.

- Затронуло в основном Железнодорожный район, кроме Загорска, там свои котельные работают, и центральную часть Советского района. Определяем масштабы, определяем наличие ресурсов, определяем технологическую цепочку подключения. Сейчас пока картина ясна и понятна – топливо на станции есть, организовываем запуск котлов заново в работу в течение 6-7 часов, - сказал на экстренном совещании глава Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Но скоро стало понятно – без тепла и Октябрьский район….

Понятно, что отключи совсем горячую воду, когда на улице -30 - и совсем скоро водопровод и вся система отопления города «рухнет». Поэтому, чтобы выиграть время, по трубам вода идет, хотя и чуть теплая. Одновременно решают, куда эвакуировать людей. Еще одна проблема у пап и мам - куда деть малышей, закрыты 19 детсадов. Руководителей компаний просят дать разрешение подчиненным, у которых есть маленькие дети, остаться дома. Со школьниками проще – они и так на дистанционке из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Из Железнодорожной больницы срочно выписали всех, кого можно выписать. Остальных будут распределять по другим стационарам города в случае необходимости. В поликлинике, расположенной в зоне отключения, температура падает с каждой минутой – и пациентов решено принимать в других лечебных учреждениях.

Причины ЧП названы

- Сегодня ночью загорелись кабельные линии, которые питают трансформатор и турбинный цех ТЭЦ-1, - рассказал о том, что произошло, мэр города Улан-Удэ. - Пожар был площадью 60 кв.м., пострадавших нет, слава богу, но пострадавшие сейчас – мы все, жители, которые перестают получать тепло. В результате аварии была остановлена работа котлов. Сейчас два котла и две турбины уже работают, поддерживают циркуляцию во всех трассах, но постепенно температура в квартирах будет снижаться. Сразу же после аварии мы развернули оперативный штаб на ТЭЦ-1, позже ввели режим ЧС. В городе сейчас отключена горячая вода, чтобы все резервы направить на сохранение тепла.

Сейчас определяем масштаб и порядок технологических работ, полным ходом идут работы по устранению последствий аварии, задействованы все службы и силы города. Часть нагрузки перебрасывается на ТЭЦ-2. Нам нужно запустить работу котлов ТЭЦ-1 в течение 6-7 часов.

В дело вмешался Следственный Комитет. Следователи работают на месте, изымается документация. фиксируются следы аварии.

- Ночью на Улан-Удэнской ТЭЦ № 1 произошло короткое замыкание, загорелись силовые провода в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе до – 30, - сообщает СК региона. - . По данному факту вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Сами энергетики докладывают о том, что все необходимые работы развернуты, а необходимое для восстановления подачи тепла оборудование и мазут уже поступают.

- Самое главное - нам сейчас оперативно и быстро определиться с прокладкой кабеля, чтобы бригады могли зайти и сделать, - отметил руководитель МРСК Сибири – Бурятэнерго Сергей Козлов. - Бригады есть, персонал есть, сейчас с ситуацией определимся, и если будет необходимость, дополнительно людей туда направим.

В городе работает горячая линия для оказавшихся в трудной ситуации горожан, на сайте правительства республики в режиме онлайн выкладывают данные о проведении ремонтных работ.