«Мы надеемся, это даст рывок»: Владимир Путин обещал решить проблему построенной в 40-х инфекционной больницы в Бурятии

Владимир Путин обещал решить проблему построенной в 40-х инфекционной больницы в Бурятии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько минут завершилась большая ежегодная пресс-конференция с президентом России. Сразу два вопроса удалось задать лично президенту Владимиру Путину журналистам из Бурятии. Делились с главой государства о наболевшем – жителей республики беспокоит судьба инфекционной больницы, которая на 80-м году существования продолжает принимать пациентов в приспособленных зданиях. Капитальный ремонт в медучреждении проводили – но, по словам корреспондента Аси Гукасян, всего лишь раз. И все это при ежедневном поступлении пациентов - Бурятия была одним из регионов России, где коронавирус распространялся наиболее стремительно.

- Рассчитана она (инфекционная больница – прим. ред.) не на так много мест, всего лишь около 200, и сейчас, в условиях пандемии, этот вопрос еще больше обострился, - отметила журналистка из Бурятии. -Поэтому мы хотели бы обратиться к вам, чтобы вы посодействовали. Нам нужно новое здание. Республиканские, муниципальные власти в этом направлении работают. Участок найден, но, к сожалению, сумма для строительства нужна огромная, и у нас в республиканском бюджете таких средств нет.

Действительно, еще осенью в правительстве республики сообщили о том, что строительство долгожданного здания инфекционной больницы на 200 коек начнется в 2022 году. Расположить ее хотят рядом со старым адресом. Стоимость работ оценивается в 3 миллиарда рублей. Для того, чтобы получить такие средства минздрав подавал заявки в различные федеральные программы. Но новая больница необходима жителям Бурятии в реальном времени. Тележурналистку Владимир Путин уверил – сделает все возможное.

- Деньги, конечно, есть, но хочется сэкономить. Правильно вас начальство настроило на то, чтобы вы задали этот вопрос. Я вам обещаю, я обязательно посмотрю, что можно сделать для того, чтобы вопрос решить. Он актуальный, абсолютно, и связан даже не с пандемией сегодняшнего дня, а связан и с будущими возможными событиями. В предыдущие годы, когда у нас все было так благополучно, мы сняли определенные объемы финансирования с этого направления, здравоохранения, и многие вещи пришли в состояние абсолютно недопустимое. Я обязательно посмотрю и постараюсь отреагировать.

- Мы рады, что Владимир Путин ответил на вопрос нашей журналистки и поддержал нас, - поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск» министр здравоохранения республики Бурятия Евгения Лудупова. –Проект строительства республиканской инфекционной больницы находился на этапе высокой готовности – был выделен участок и подготовлен проект. Однако мы надеемся, что это даст рывок и благодаря содействию президента процесс ускорится.