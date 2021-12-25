100 славных лет «Лензолото»

Фото: пресс-служба ЗДК «Лензолото».

Неслучайно Бодайбо, небольшой городок на севере Приангарья, называют золотой столицей Сибири. Именно здесь каждый год добывают 9,3% от общего объема драгметалла в стране. А занимается этим вот уже 100 лет крупнейшее россыпное золотодобывающее предприятие «Лензолото». Рассказываем, каким был вековой путь предприятия и с какими достижениями золотодобытчики подошли к знаковому юбилею.

Фото: пресс-служба ЗДК «Лензолото».

Годы открытий и свершений

Золото вблизи реки Лены открыли еще в середине XIX века. Тогда-то здесь и появились первые дома - будущее Бодайбо. Со всей страны на прииски в Восточную Сибирь, в глухую и далекую тайгу потянулись охотники за удачей, охваченные золотой лихорадкой. А местные, иркутские купцы и промышленники начали создавать золотопромышленные товарищества и компании.

Фото: пресс-служба ЗДК «Лензолото».

Из них в декабре 1921 года, после революции и Гражданской войны, путем национализации образовалось «Лензолото». Цель перед предприятием стояла большая: стать одним из главных центров золотодобычи в стране. И к 1940-м это осуществилось - трест обеспечивал треть от всего производства драгметалла СССР.

Фото: пресс-служба ЗДК «Лензолото».

А дальше в грандиозные планы вмешалась Великая Отечественная война. Тысячи работников ушли на фронт, но добыча на приисках не останавливалась, а велась под ободряющим лозунгом: «Больше золота - больше оружия». Планы перевыполнялись, и после войны «Лензолото» удостоилось высшей правительственной награды - за неоценимый вклад в оборону страны.

Фото: пресс-служба ЗДК «Лензолото».

В послевоенные годы предприятие получило новый виток развития. Появлялись современное оборудование и технологии. Добыча драгметалла выросла в 23 раза с момента национализации!

Фото: пресс-служба ЗДК «Лензолото».

А с 1970-х на реках Бодайбинского района появились «плавучие фабрики» - драги, бойко задававшие тон золотодобыче. Тогда «Лензолото» установило свой абсолютный рекорд - почти полторы тонны драгметалла, добытые одной драгой.

Фото: пресс-служба ЗДК «Лензолото».

Звание одного из крупнейших золотодобывающих предприятий страны «Лензолото» подтверждало вновь и вновь. А для того чтобы еще больше увеличивать объемы, при комбинате были созданы старательские артели «Витим», «Лена» и «Тайга».

Фото: пресс-служба ЗДК «Лензолото».

Трудовые победы продолжались до 1990-х годов. Параллельно с ударной золотодобычей предприятие заботилось о территории. Строились мосты и дороги, дома, школы и детские сады, больницы, клубы и столовые.

Фото: пресс-служба ЗДК «Лензолото».

Однако в лихолетье 1990-х для предприятий золотодобывающей отрасли, в том числе и для «Лензолото», наступили тяжелые времена. Для возвращения былой славы предприятие реорганизовали в акционерное общество открытого типа, а затем выделили из него дочерние компании. И к 2003 году бодайбинский гигант золотодобычи, преодолев все трудности, вновь вошел в тройку лидеров в стране.

Фото: пресс-служба ЗДК «Лензолото».

Через два года предприятие получило название «Золотодобывающая компания «Лензолото», а с 2007-го возобновило перевыполнение планов по добыче и получение почетных наград и званий.

День сегодняшний

- За минувшие 100 лет в истории предприятия написано немало славных страниц. Мы всей страной освоили труднодоступные месторождения, создали и нарастили производственные мощности, внедрили самые современные технологии, - рассказывает генеральный директор «Лензолото» Максим Семьянских. -За всю историю промышленного освоения ленского золотоносного края было добыто 1500 тонн россыпного золота, и более половины объема приходится на нашу компанию. Я с уверенностью могу сказать, что «Лензолото» - сегодня один из главных брендов Иркутской области, известных в стране и мире.

Цифры говорят сами за себя - за минувшие пять лет компания получила 26 тонн драгоценного металла! В разработке сейчас золотые россыпи более чем на 50 участках, и благодаря мощной горной технике удается эффективно разрабатывать месторождения даже в сложных горно-геологических условиях. И модернизация не прекращается.

- Компания продолжает стабильно работать, - говорит Максим Семьянских. - В 2020 году, несмотря на пандемию, мы выполнили производственную программу по золотодобыче, добыв почти 4,5 тонны золота. В промышленный сезон борьба за драгметалл продолжается круглые сутки, в жару и холод, в снег и дождь. И, главное, за всем этим стоят люди, поэтому мы стремимся создавать для них комфортные условия труда и проживания.

В сезон добычи золота на предприятиях ЗДК «Лензолото» работает около 3,2 тысячи человек. В основном это жители Бодайбо, но работники охотно приезжают на прииски из других регионов России и стран СНГ - Узбекистана, Украины, Казахстана, Киргизии.

С каждым годом на горнодобывающих участках все удобнее жить и трудиться: для золотодобытчиков строят новые столовые, спортплощадки и другие объекты. Весомая поддержка для работников - социальные льготы.

- Через компанию прошли десятки тысяч специалистов горного дела со всех уголков нашей огромной страны. «Лензолото» всегда было кузницей кадров для золотодобывающей промышленности и остается ею сейчас, - подчеркнул гендиректор ЗДК «Лензолото». - Особо хочу отметить наших ветеранов, которые творили вековую историю «Лензолота» и передали свой бесценный опыт новому поколению рабочих и инженеров. Их трудовую доблесть мы будет помнить всегда.

Важно, что компания по-прежнему активно участвует в жизни Бодайбо и района: в год на благотворительность выделяется порядка 20 миллионов рублей. Это помощь местной больнице и горному техникуму, детскому лагерю и коррекционной школе, культурно-досуговому центру и другим учреждениям, в том числе в поселках. Один из важнейших вопросов за последнее время - строительство в Бодайбо нового аэропортового комплекса и взлетно-посадочной полосы. Предприятие выделило деньги на разработку проекта.

- Сегодня, спустя 100 лет со дня основания, компания «Лензолото» вносит достойный вклад в золотую копилку страны и ежегодно подтверждает звание одного из самых стабильных предприятий этой отрасли в России, - отметил Максим Семьянских.

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Как ведется добыча

Работа на месторождениях идет с апреля по ноябрь. Способа три:

1. Если золото залегает глубоко, то используются шагающие экскаваторы.

2. Для россыпей, скрытых под водой, применяются экскаваторы-драги.

3. Разработка мерзлых пород ведется только буровзрывным методом.

Зимой производится выемка пустых пород.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЗДК «Лензолото» разрабатывает россыпные месторождения на всей территории Бодайбинского района площадью 92 тыс. кв. км, на правом и левом берегах реки Витим.