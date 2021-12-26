Десант Дедов Морозов спустился на тросах с крыш, чтобы поздравить ребят в иркутской больнице

Дед Морозы-альпинисты поздравили ребят в больнице Иркутска. Фото предоставлено Благотворительным фондом "Я Волонтер"

- Вы таблеточки все принимаете? Кто принимает – поднимите руки! – командует Дед Мороз у стен иркутской больницы, улыбаясь. – Сейчас мои помощники проверят!

А на крыше медучреждения уже стоит несколько волшебников, по совместительству промышленных альпинистов и спасателей, ждущих этого «приказа». Вжух! И перед каждым окном больничной палаты появляются, словно из ниоткуда, Деды Морозы – все как на подбор в красных костюмах с серебристыми снежинками.

- Оо! Смотри-смотри! – на лицах детей удивление и восторг.

Дед Морозы задерживались у каждого окна. Фото Павла Циколина

Небольшое чудо накануне Нового года подарили волонтеры детям в Ивано-Матренинской детской клинической больнице Иркутска. Мальчишек и девчонок, оказавшихся в больничных стенах на праздники, пришли поздравить сразу восемь Дедов Морозов, три снегурочки и снеговик.

Общаться ребята с волшебниками за окном могли, конечно, только при помощи жестов: поднимали руки, танцевали и просто радовались. Сказочные персонажи задержались у каждого окна на каждом из трех-пяти этажей (в зависимости от корпуса), уделили время каждому.

- В это время еще один Дед Мороз со Снегурочкой обходили отделения и дарили маленьким пациентам подарки, - рассказывает директор благотворительного фонда «Я Волонтер» Диана Козулина. – Сегодня заглянули во все отделения Ивано-Матренинской областной больницы, плюс в педиатрический корпус. Помогли провести нам акцию в этом году наши друзья из Ресурсного центра Иркутской области, альпинисты, спасатели МЧС и жители Иркутска с подарками.

Всего презенты 26 декабря получили более 400 детей. На то, чтобы обойти все корпуса больницы, у волонтеров ушло 2.5 часа. Акция продолжится. Подарки вручат ребятам в Черемховской детской больнице, в Детском доме для слепых и слабовидящих детей в Иркутске, детской больнице в Ангарске и других учреждениях.

Больше 10 сказочных персонажей поздравляли ребят. Фото предоставлено Благотворительный фондом "Я Волонтер"

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