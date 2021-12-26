«На улице -20, температура воды 1.5 градуса»: 50 иркутских моржей устроили массовые купания в Ангаре

"Нет, совсем не холодно!" - говорят иркутские моржи. Фото: Сергей СЕМЕЙКИН

В Иркутске немного потеплело, утренние почти сорокоградусные морозы сменились 20-градусными и местные «моржи» решили: «Самое время купаться!». Полсотни человек собрались на острове Юность, установили две мобильные бани – чтобы было, где погреться, провели небольшую зарядку, разогрелись перед заплывом и давай проверять себя на прочность. Шутка, конечно, свою прочность они уже знали – все-таки закаливание проводят регулярно.

Но это купание не было обыденным – в конце декабря в стране каждый год проводится всероссийская акция «Закаленная Россия - сильная страна». И наши «моржи» участвуют в ней уже третий год. Суть в том, что все желающие выходят и окунаются/обливаются/натираются снегом – кому, что доступно.

К акции "Закаленная Россия - сильная страна" присоединились иркутяне в возрасте от 20 до 65 лет. Фото: Алексей НИКИФОРОВ

- В Иркутске 25 декабря было -20, температура воды 1.5 градуса, нас собралось 50 человек из трех клубов – это Клуб закаливания и зимнего плавания «Utroswim», ассоциация спортсменов зимнего плавания «Байкал» и Клуб закаливания «Моржи Иркутска», - рассказывает один из организаторов иркутской акции Алексей Никифоров. - Прошло супер! Все получили огромное количество положительных эмоций, заряд бодрости и отличного настроения.

Перед заплывом обязательная зарядка. Фото: Алексея НИКИФОРОВА

Стоит отметить, что к акции с небольшим опозданием присоединились и моржи в городе Свирске. Закаленные сибиряки из нескольких городов Приангарья собрались там 26 декабря по приглашению администрации города, ассоциации конькобежного спорта "S17" и моржей из «Utroswim». Но вот окунаться им не пришлось. Там только только водоемы сковал лед и он еще слишком тонок, МЧС не разрешили приближаться к нему, взамен предложили облить участников из пожарной машины. Экзотика!

Кстати, иркутские моржи всегда рады принять в свои ряды новичков. Например, моржи из «Utroswim» каждое воскресенье арендуют баню в Иркутском районе и окунаются. Условие вступления только одно - отсутствие медицинских противопоказаний.

- Самый популярный вопрос, который нам приходится слышать «а холодно не будет, а мы не заболеем?». Нет, холодно не будет и вы точно не заболеете, - отвечает Алексей Никифоров. – Человек замерзает и заболевает, когда он медленно охлаждается, например, ждет автобус на остановке полчаса. А когда в купальнике попадаешь на мороз, организм реагирует сразу, срабатывают холодовые рецепторы, включается естественная терморегуляция и заболеть невозможно.

В этом году это было последнее массовое купание моржей. Но перерыв они берут ненадолго. В 2022-ом 6-7 января в Слюдянке пройдет суточный заплыв. В Байкале в течение суток моржи будут передавать друг другу эстафету. На это событие уже регистрируются, причем не только иркутяне, уже есть заявки из 15 других городов и регионов страны.

Температура воды в Иркутске во время акции "Закаленная Россия - сильная страна" была 1.5 градуса. Фото: Алексей НИКИФОРОВ

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