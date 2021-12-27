В Бурятии отец с сыном расчленили женщину

Мужчины спрятали топор под ванной. Фото: СУ СК России по Бурятии

Многочисленные следы крови увидела жительница одного из домов Северобайкальска, когда вечером, 26 декабря вышла из квартиры в подъезд. Спустившись на этаж, она увидела, как двое ее соседей – отец с сыном с трудом вытаскивают на улицу большой мешок. Мужчины вынесли окровавленный мешок во двор и погрузили в багажник автомобиля. Женщина сразу вызвала полицию.

Через несколько минут во двор приехали дорожные инспекторы, которые дежурили неподалеку и успели блокировать автомобиль отца с сыном. Полицейские попросили мужчин открыть мешок и ужаснулись. Внутри лежали человеческие останки. Вскоре выяснили, кому принадлежат останки.

- Погибшей оказалась 38-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Точные причины ее гибели установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас отец и сын находятся в сильном алкогольном опьянении. Как только они протрезвеют, их допросят следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Добавим, что в квартире отца с сыном под ванной нашли топор и два ножа. Следователи считают, что именно ими они расчленяли тело женщины. Все подробности трагедии выясняются.