Как ездит единственный в Иркутске троллейбус без "рогов" со счастливым номером 777

Как ездит единственный в Иркутске троллейбус без "рогов" 777 Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- Ух ты! Троллейбус "рога" сложил и поехал дальше! Это как?! - удивляются иркутяне.

Привыкли мы, что электротранспорт ездит только, подключившись к сети. А тут новшество какое-то! Еще и номер у машины необычный - 777. Горожане присматриваются с интересом, но еще не все знают, по какому маршруту и расписанию ходит. "Комсомолка" прокатилась на троллейбусе, чтобы все разузнать.

Внутри салона чисто, комфортно и по-новогоднему нарядно. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Итак, маршрут 777 появился в областном центре с 23 декабря. В день предусмотрено всего четыре рейса: два рано утром, из Молодежного до сквера Кирова, и два вечером,в обратном направлении. Время – час-пик, когда все едут на работу или с работы. Я отправилась на том, что отправляется в 7.50 утра.

Первое, что порадовало, - машина была на месте, на остановке КПП в центре поселка Молодежный, уже в 7.35. Местным жителям не пришлось мерзнуть на остановке: подошли и сразу заняли удобные места в салоне, где, кстати, достаточно тепло.

- Первый раз еду этим троллейбусом, -рассказывает пенсионерка Наталья Петровна. -Нам его не хватало! Маршрутки в Иркутск ходят, но почему-то не по четкому расписанию. Могут прийти на 10-15 минут раньше или позже назначенного времени. Ладно, мне некуда спешить, а вот тем, кому рано на работу, как время подгадать?

Пенсионерка Наталья Петровна говорит, что добралась до центра на 15 минут быстрее, чем на маршрутке. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- И то правда, - откликается другой пассажир, Иван. - Мне, например, ехать до работы всего 10 минут, но из-за того, что трудно подстроиться под расписание маршруток, рискую опоздать! Можно, конечно, дойти пешком, но это целых 25 минут на морозе. А на этом троллейбусе идеально: добираюсь ровно к 8.00!

Пока пассажиры сонно поглядывают в окна, рассматриваем машину. Салон стандартный, как у всех новых троллейбусов, рассчитанный на 88 человек, сидячих мест - 21. Чисто, комфортно и украшено по-новогоднему, остановки громко объявляются. Занята примерно половина кресел.Многие подсаживаются во время движения по городу.

- В основном, из Молодежного все уехали первым рейсом в 6.30 утра.И вечером в поселок возвращается много людей, - комментирует ведущий инженер службы движения МУП «Иркутскгортранс» Татьяна Распутина. Она тоже оказалась в рядах пассажиров - инспектирует маршрут. - Пока рейсы ходят в тестовом режиме, но уже показали эффективность. Так что в ближайшее время планируем сделать их почаще.

- И это хорошие новости, - отзывается пассажирка Наталья. - А то иногда по 40 минут стоим на КПП в ожидании маршрутки, особенно в выходные дни -водители, видимо, специально не спешат, чтобы собрать побольше народу. Надеемся, что больше у нас таких сложностей не будет.

Жительница Молодежного Наталья радуется, что появился новый маршрут. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Пассажиры уверены, что новый маршрут будет особенно востребован весной и летом, когда многие иркутяне поедут в сторону Молодежного - на дачи.

Добавим, что троллейбус начинает "подбирать" пассажиров даже раньше, чем оказывается на стартовых остановках в центре Иркутска или в поселке. Только выехал с депо - и уже все, на маршруте! Добро пожаловать всем, кому по пути.

А теперь о том, что удивляет иркутян, заметивших машину с цифрами 777:как же этот троллейбус обходится без "рогов"? Все просто. От депо машина движется, как и все ее "собратья", а на остановке "Плотина ГЭС" водитель выходит и вручную отцепляет от контактной сети, ведь в Молодежном ее нет. Дальше - на двух электробатареях, зарядившихся при движении. Мощности хватает, чтобы добраться до поселка и выехать оттуда, а обратно к сети троллейбус подпитывается на остановке "Релейный завод". Переключение занимает буквально минуту, и, сидя в салоне, этого даже не замечаешь. Да и при движении разница, на автономном ходу едешь или нет, никак не ощущается.

Путь из поселка до сквера Кирова занял около 50 минут. И это с учетом пробок.

- Быстро доехали! - радуется Наталья Петровна. - На маршрутке я обычно добиралась до центра города на 15 минут дольше.

Отметим, что стоимость проезда - 25 рублей, если направляетесь в Молодежный или, наоборот, оттуда. А по городу прокатитесь за 15 рублей. Льготы сохраняются.

Стоимость проезда и карта маршрута. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

КСТАТИ

Почему номер рейса – 777

– Тройная цифра в номере указывает на сообщение между поселком и городом, а последняя семерка относит в прошлое: жители еще помнят автобусный маршрут № 17, который много лет назад соединял Молодежный с центром Иркутска, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. - Это первый экологичный транспорт, который задействован в межмуниципальных (внутренних - Ред.)перевозках в Приангарье.

КОНКРЕТНО

Расписание в будни

Отправление из Молодежного - 6.30 и 7.50

Со сквера Кирова – 17.20 и 18.20

… и в выходные

Из Молодежного - 9.00

Со сквера Кирова - 18.20

БУДЬ В КУРСЕ

Остановки

В Молодежный

Сквер Кирова - Художественный музей – ул. Ленина – Музыкальный театр – Театр Кукол – Трилиссера – Диагностический центр – Волжская – Цимлянская – Лисиха – Микрорайон Байкальский – Гормолкомбинат – Новая Разводная – пос. Молодежный (ИрГАУ) – магазин «Березка» - КПП.

Из Молодежного

КПП - магазин «Березка» - пос. Молодежный (ИСХИ) – Гормолкомбинат – Релейный завод - Микрорайон Байкальский – Лисиха – Цимлянская – Волжская - Диагностический центр – Трилиссера - Театр Кукол - Музыкальный театр - ул. Ленина - Художественный музей - Сквер Кирова.