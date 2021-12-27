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27 декабря 2021 9:24

Как ездит единственный в Иркутске троллейбус без "рогов" со счастливым номером 777

Корреспондент «Комсомолки» прокатилась на новом маршруте из Молодежного до сквера Кирова
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
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Как ездит единственный в Иркутске троллейбус без "рогов" 777

Как ездит единственный в Иркутске троллейбус без "рогов" 777

Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- Ух ты! Троллейбус "рога" сложил и поехал дальше! Это как?! - удивляются иркутяне.

Привыкли мы, что электротранспорт ездит только, подключившись к сети. А тут новшество какое-то! Еще и номер у машины необычный - 777. Горожане присматриваются с интересом, но еще не все знают, по какому маршруту и расписанию ходит. "Комсомолка" прокатилась на троллейбусе, чтобы все разузнать.

Внутри салона чисто, комфортно и по-новогоднему нарядно.

Внутри салона чисто, комфортно и по-новогоднему нарядно.

Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Итак, маршрут 777 появился в областном центре с 23 декабря. В день предусмотрено всего четыре рейса: два рано утром, из Молодежного до сквера Кирова, и два вечером,в обратном направлении. Время – час-пик, когда все едут на работу или с работы. Я отправилась на том, что отправляется в 7.50 утра.

Первое, что порадовало, - машина была на месте, на остановке КПП в центре поселка Молодежный, уже в 7.35. Местным жителям не пришлось мерзнуть на остановке: подошли и сразу заняли удобные места в салоне, где, кстати, достаточно тепло.

- Первый раз еду этим троллейбусом, -рассказывает пенсионерка Наталья Петровна. -Нам его не хватало! Маршрутки в Иркутск ходят, но почему-то не по четкому расписанию. Могут прийти на 10-15 минут раньше или позже назначенного времени. Ладно, мне некуда спешить, а вот тем, кому рано на работу, как время подгадать?

Пенсионерка Наталья Петровна говорит, что добралась до центра на 15 минут быстрее, чем на маршрутке.

Пенсионерка Наталья Петровна говорит, что добралась до центра на 15 минут быстрее, чем на маршрутке.

Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- И то правда, - откликается другой пассажир, Иван. - Мне, например, ехать до работы всего 10 минут, но из-за того, что трудно подстроиться под расписание маршруток, рискую опоздать! Можно, конечно, дойти пешком, но это целых 25 минут на морозе. А на этом троллейбусе идеально: добираюсь ровно к 8.00!

Пока пассажиры сонно поглядывают в окна, рассматриваем машину. Салон стандартный, как у всех новых троллейбусов, рассчитанный на 88 человек, сидячих мест - 21. Чисто, комфортно и украшено по-новогоднему, остановки громко объявляются. Занята примерно половина кресел.Многие подсаживаются во время движения по городу.

- В основном, из Молодежного все уехали первым рейсом в 6.30 утра.И вечером в поселок возвращается много людей, - комментирует ведущий инженер службы движения МУП «Иркутскгортранс» Татьяна Распутина. Она тоже оказалась в рядах пассажиров - инспектирует маршрут. - Пока рейсы ходят в тестовом режиме, но уже показали эффективность. Так что в ближайшее время планируем сделать их почаще.

- И это хорошие новости, - отзывается пассажирка Наталья. - А то иногда по 40 минут стоим на КПП в ожидании маршрутки, особенно в выходные дни -водители, видимо, специально не спешат, чтобы собрать побольше народу. Надеемся, что больше у нас таких сложностей не будет.

Жительница Молодежного Наталья радуется, что появился новый маршрут.

Жительница Молодежного Наталья радуется, что появился новый маршрут.

Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Пассажиры уверены, что новый маршрут будет особенно востребован весной и летом, когда многие иркутяне поедут в сторону Молодежного - на дачи.

Добавим, что троллейбус начинает "подбирать" пассажиров даже раньше, чем оказывается на стартовых остановках в центре Иркутска или в поселке. Только выехал с депо - и уже все, на маршруте! Добро пожаловать всем, кому по пути.

А теперь о том, что удивляет иркутян, заметивших машину с цифрами 777:как же этот троллейбус обходится без "рогов"? Все просто. От депо машина движется, как и все ее "собратья", а на остановке "Плотина ГЭС" водитель выходит и вручную отцепляет от контактной сети, ведь в Молодежном ее нет. Дальше - на двух электробатареях, зарядившихся при движении. Мощности хватает, чтобы добраться до поселка и выехать оттуда, а обратно к сети троллейбус подпитывается на остановке "Релейный завод". Переключение занимает буквально минуту, и, сидя в салоне, этого даже не замечаешь. Да и при движении разница, на автономном ходу едешь или нет, никак не ощущается.

Путь из поселка до сквера Кирова занял около 50 минут. И это с учетом пробок.

- Быстро доехали! - радуется Наталья Петровна. - На маршрутке я обычно добиралась до центра города на 15 минут дольше.

Отметим, что стоимость проезда - 25 рублей, если направляетесь в Молодежный или, наоборот, оттуда. А по городу прокатитесь за 15 рублей. Льготы сохраняются.

Стоимость проезда и карта маршрута.

Стоимость проезда и карта маршрута.

Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

КСТАТИ

Почему номер рейса – 777

– Тройная цифра в номере указывает на сообщение между поселком и городом, а последняя семерка относит в прошлое: жители еще помнят автобусный маршрут № 17, который много лет назад соединял Молодежный с центром Иркутска, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. - Это первый экологичный транспорт, который задействован в межмуниципальных (внутренних - Ред.)перевозках в Приангарье.

КОНКРЕТНО

Расписание в будни

Отправление из Молодежного - 6.30 и 7.50

Со сквера Кирова – 17.20 и 18.20

… и в выходные

Из Молодежного - 9.00

Со сквера Кирова - 18.20

БУДЬ В КУРСЕ

Остановки

В Молодежный

Сквер Кирова - Художественный музей – ул. Ленина – Музыкальный театр – Театр Кукол – Трилиссера – Диагностический центр – Волжская – Цимлянская – Лисиха – Микрорайон Байкальский – Гормолкомбинат – Новая Разводная – пос. Молодежный (ИрГАУ) – магазин «Березка» - КПП.

Из Молодежного

КПП - магазин «Березка» - пос. Молодежный (ИСХИ) – Гормолкомбинат – Релейный завод - Микрорайон Байкальский – Лисиха – Цимлянская – Волжская - Диагностический центр – Трилиссера - Театр Кукол - Музыкальный театр - ул. Ленина - Художественный музей - Сквер Кирова.

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