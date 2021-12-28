Будь здоров:5-летний малыш из Бурятии поблагодарил Владимира Путина, который исполнил его мечту

Осор мечтает стать спасателем. Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

То, что под Новый год случаются чудеса и может исполниться самое заветное желание, теперь точно знает 5-летний Осор из Улан-Удэ. Несмотря на свой юный возраст, Осор уже твердо решил , кем станет когда вырастет. Мальчишка мечтает работать пожарным и спасать людей. А чтобы это желание поскорее сбылось, Осор написал о нем Владимиру Путину и поучаствовал во всероссийской акции «Елка желаний», во время которой президент России выбирает на елке игрушки, внутри которых спрятаны заветные мечты нескольких детей из разных уголков страны. В этом году одним из счастливчиков стал Осор. Его желание исполнили 27 декабря - в день, когда спасатели отмечают свой профессиональный праздник.

Мальчику удалось самому потушить пожар. Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Итак, Осор, как и хотел, не просто отправился в одну из пожарных частей города, но и заступил там на свое первое боевое дежурство. Как только мальчик примерил обмундирование, поступил сигнал на выезд. В составе караула в полной экипировке, Осор погрузился в пожарный автомобиль, на котором боевые товарищи под вой сирен, разгоняя потоки автомашин, направились к месту вызова. Оказалось, что неподалеку горело бесхозная постройка площадью около 1,5 квадратных метров. Не теряя ни секунды, Осор с коллегами провели боевое развертывание. Спустя несколько минут юный пожарный сам потушил огонь.

- После этого, Осор отправился в Главное управление МЧС и теперь уже официально стал спасателем, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. - Глава местного ведомства генерал-майор Александр Марков лично вручил мальчику первый профессиональный документ – диплом юного пожарного.

Ну а затем для Осора наступила кульминация его насыщенного дня. Ему позвонил лично Владимир Путин. Глава государства сразу спросил мальчика о впечатлениях работы спасателем.

- «Ты знаешь, что сегодня праздник? Сегодня день спасателя и я хочу поздравить тебя, как будущего спасателя!» – сказал президент.

Осор ответил, что знает и получил от Владимира Путина поздравления с Новым годом. Также президент России пожелал Осору здоровья. Осор среагировал быстро и ответил президенту взаимностью.

«Будь здоров!», - бойко ответил мальчишка.

В конце разговора Владимир Путин еще пообщался с родителями юного пожарного. Кстати, теперь Осор будет бывать на любимой службе чаще. Глава МЧС Бурятии уже пообещал, что Осор будет почетным гостем на всех праздничных мероприятиях Главного управления.