Синоптики обрадовали прогнозом погоды на новогодние каникулы в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самая волшебная ночь в году и самые длинные каникулы уже на пороге. Совсем скоро мы будем выбегать во двор, чтобы посмотреть залпы салюта, водить хороводы вокруг дворовой елки, а потом 10 дней кататься с горок, на коньках, на лыжах и ходить друг к другу в гости. Один из главных вопросов в выходные, который волнует отдыхающих горожан – какая погода ждет иркутян с 31декабря по 9 января.

- Перед самым Новым годом к нам на ненадолго зайдет теплый фронт, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. 30 декабря ожидается -7, -9 градусов. Днем 31 декабря уже прохладнее -10, -14. Кроме этого пойдет снег и подует ветер до 12 м/с. Что касается новогодней ночи, то она будет также снежной. Осадки закончатся под утро и сразу подморозит до -25, - 27. А днем 1 января столбик термометра покажет вполне комфортные -13, -15 градусов.

Остальные праздничные дни сюрпризов от небесной канцелярии, по словам синоптиков, ждать не стоит. Этот новый год точно не побьет никаких рекордов ни по аномально минимальной температуре, как это было в 1893, когда подморозило до -43. Ни по максимальной, как в ночь на 1 января 1974, когда в столицу Приангарья внезапно пришла настоящая весна с 0 градусов. На этот раз до самого 9 января в Иркутске прогнозируют в среднем -13,-18 градусов днем, и -20, -25 ночью. С 3 по 6 января ожидается снег. Однако некоторые сюрпризы все равно будут.

- 5 и 6 января станут самыми теплыми днями на каникулах, - заключает Юлия Янькова. – В городе потеплеет до -5, -8 и всего -13 ночью. Эти показатели выше нормы.