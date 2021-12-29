Моргенштерн заказал роллы сотрудникам детских домов в городах Сибири Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наборы роллов с тремя шестерками накануне развозили курьеры в сибирских городах. Их заказал для работников детских домов скандально известный певец Алишер Моргенштерн. Представители музыканта специально для этой акции попросили компанию-поставщика создать новый набор, он получил название корпоративный комбо «666».

- Это достаточно объемный набор, состоящий из шести контейнеров, - рассказал «КП» -Иркутск представитель сети ресторанов доставки «Сан Суши СЕНДО». – К каждому набору прилагалась открытка также с тремя шестерками.

На открытке - поздравления с Новым Годом и благодарность за помощь детям. Подписана она просто «Алишер» с указанием аккаунта Инстаграм исполнителя. Провести акцию артист планировал в 14 городах, однако, передать наборы суши получилось не во все детские дома.

Наборы роллов от Моргенштерна согласились принять в шести детских домах Сибири. Фото: сеть ресторанов доставки «Сан Суши СЕНДО»

- Нам была необходима видеофиксация, что подарок передан из рук в руки, - рассказывают в сети ресторанов. – Но, увы, некоторые воспитательные учреждения были закрыты на карантин, в некоторых сотрудники побоялись пускать посторонних из-за пандемии коронавируса, были случаи, что побоялись, как на это отреагирует руководство. Таких случаев, что кого-то испугала репутация артиста – не было.

В итоге подарки приняли детские дома в четырех городах Иркутской области – в Саянске, Братске, Тайшете и Черемхово, также в Красноярске и в Сосновоборске, что находится в Красноярском крае. По словам компании-поставщика, набор комбо «666» сейчас доступен для заказа всем и пользуется спросом, потому что там собраны роллы на любой вкус.

Вот такие наборы отправил Моргенштерн сотрудником детдомов в благодарность за помощь детям. Фото: сеть ресторанов доставки «Сан Суши СЕНДО»

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